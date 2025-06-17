Комментарий: Следующее правительство повысит налоги. Вопрос только в том, кому

Новости 420on 17 июня 2025 12:00 609

Чешскому государству нужны более высокие доходы или меньший объем задач. Те, кто утверждают, что могут поддерживать существующие государственные услуги за имеющиеся деньги, не говорят правду, пишет обозреватель Seznam Zprávy Мартин Чабан.