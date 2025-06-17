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Комментарий: Следующее правительство повысит налоги. Вопрос только в том, кому
17 июня 2025
12:00
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Чешскому государству нужны более высокие доходы или меньший объем задач. Те, кто утверждают, что могут поддерживать существующие государственные услуги за имеющиеся деньги, не говорят правду, пишет обозреватель Seznam Zprávy Мартин Чабан.
Как и ожидалось, предвыборная кампания постепенно превращается в состязание по изобретению самых ловких манипуляций и лжи. Все партии выбрасывают экономические данные без контекста и смысла, будь то в абсурдных таблицах, как Spolu, или на пастельных плакатах, как ANO.
Большое внимание привлек лидер движения ANO Андрей Бабиш, когда в своем развязном выступлении в собственной программе «Hlasovka» выдал обещания на сотни миллиардов крон, от выкупа ČEZ через снижение корпоративных налогов до чрезвычайных надбавок к пенсиям.
Гораздо меньше внимания привлекло сообщение Национального бюджетного совета, согласно которому в чешских государственных финансах на уровне государственного бюджета сохраняется «явное неравновесие». Язык финансовых органов должен быть вежливым, но это можно перевести так, что в чешской государственной казне по-прежнему дыра, как в мешке, государство тратит гораздо больше, чем собирает, долг растет, и ситуация не улучшается. И это несмотря на то, что доходы государства и сбор налогов стабильно растут за счет повышения номинальных (а не реальных) заработных плат.
Короче говоря, государство в его нынешнем виде не может «заработать» на свое функционирование в долгосрочной перспективе. Поскольку речь идет о так называемом структурном дефиците, из него нельзя просто «вырасти», его нельзя решить каким-то чудесным «взрывом» экономики, даже если бы такое было возможно. Его можно решить только двумя инструментами или их комбинацией — сокращением структурных (регулярных) расходов или увеличением структурных (регулярных) доходов. Другими словами — ограничением расходов на государственные услуги или повышением налогов.
Срочность решения проблемы дефицита государственных финансов еще более актуальна сегодня, когда, пожалуй, все значимые партии, за исключением SPD, признают необходимость увеличения расходов на оборону как минимум до трех процентов от ВВП.
Самым распространенным, но в то же время самым ложным предвыборным политическим представлением является то, что существующий вид государства и объем его услуг (плюс увеличение расходов на оборону на треть и произвольные предвыборные подарки) можно финансировать с помощью нынешней налоговой системы. Точнее говоря, это возможно, но исключительно за счет долга, который ничем иным не является, как более высокими налогами в будущем. Уже в этом году только обслуживание государственного долга обойдется в сто миллиардов, и в ближайшие годы эта сумма определенно не будет уменьшаться. Зато он может довольно динамично расти, если предвыборные обещания выйдут из-под контроля, как это продемонстрировал в своем выступлении Андрей Бабиш.
На самом деле, предвыборная математика для избирателей в этом году довольно проста. Если кто-то будет утверждать избирателям, что после прихода к власти не будет повышать налоги, необходимо спросить его, какие государственные услуги, от пенсий, образования, здравоохранения и социального обеспечения до оборонных расходов, он намерен сократить и как. Если ответ будет, что ничего сокращать не нужно, то такой политик, скорее всего, лжет. В лучшем случае он делает это не сознательно, но лжет. Так же, как лгал с тем же обещанием перед прошлыми выборами Петр Фиала.
Конечно, мы услышим о необходимости сократить расходы. Можно представить себе проекты по цифровизации, которые снизят расходы государства, не сокращая его услуги, но они будут разрабатываться и внедряться годами. А пока долги, дефицит и расходы на обслуживание долга растут.
Перед выборами нам нужна дискуссия о налогах, размерах и функциях государства. К сожалению, когда кто-то пытается ее начать, опираясь на уникальные и тщательно собранные данные, он встречает много презрения и вульгарности — пусть, это может быть частью дискуссии, — но не альтернативных предложений, ни политических, ни других.
Дебаты на уровне «государство должно делать то, другое, платить за все как минимум столько-то, но налоги — это зло» привели Чехию именно туда, где мы находимся сегодня. В том числе и потому, что это, вкратце, политическая программа двух основных политических сил, которые в остальном играют в непримиримых соперников.
Явно не извлекши уроков, мы будем вынуждены повторить тот же сценарий, что и четыре года назад. Мы выберем политиков, которые будут обещать не повышать налоги, а потом будем удивляться, что эти политики лгали.
Если государство должно выглядеть и функционировать хотя бы так же, как и до сих пор, а еще и доплачивать за собственную безопасность, не говоря уже о погашении трагических внутренних долгов, например, в сфере образования, ему потребуются как более эффективное функционирование, так и более высокие доходы.
Вопрос не в том, повысит ли следующее правительство налоги, а в том, кому. И на сколько. Можно бездумно латать дыры, как мы видели в этот период, когда проценты добавлялись наугад то тут, то там. Или это можно сделать с учетом более широкой настройки налогового микса — например, перестать изводить самыми высокими эффективными ставками работников с самыми низкими доходами, посмотреть на настройки имущественных налогов в Европе и умно облагать потребление. И есть еще третий вариант — увеличить долг и тем самым неизбежно повысить налоги (одним из двух упомянутых способов) для будущих налогоплательщиков.
Печально, что даже между этими тремя вариантами избиратель не может сделать квалифицированный выбор, потому что маркетинговые команды политических партий ставят его перед выбором между одной и другой предвыборной ложью.
Большое внимание привлек лидер движения ANO Андрей Бабиш, когда в своем развязном выступлении в собственной программе «Hlasovka» выдал обещания на сотни миллиардов крон, от выкупа ČEZ через снижение корпоративных налогов до чрезвычайных надбавок к пенсиям.
Гораздо меньше внимания привлекло сообщение Национального бюджетного совета, согласно которому в чешских государственных финансах на уровне государственного бюджета сохраняется «явное неравновесие». Язык финансовых органов должен быть вежливым, но это можно перевести так, что в чешской государственной казне по-прежнему дыра, как в мешке, государство тратит гораздо больше, чем собирает, долг растет, и ситуация не улучшается. И это несмотря на то, что доходы государства и сбор налогов стабильно растут за счет повышения номинальных (а не реальных) заработных плат.
Короче говоря, государство в его нынешнем виде не может «заработать» на свое функционирование в долгосрочной перспективе. Поскольку речь идет о так называемом структурном дефиците, из него нельзя просто «вырасти», его нельзя решить каким-то чудесным «взрывом» экономики, даже если бы такое было возможно. Его можно решить только двумя инструментами или их комбинацией — сокращением структурных (регулярных) расходов или увеличением структурных (регулярных) доходов. Другими словами — ограничением расходов на государственные услуги или повышением налогов.
Срочность решения проблемы дефицита государственных финансов еще более актуальна сегодня, когда, пожалуй, все значимые партии, за исключением SPD, признают необходимость увеличения расходов на оборону как минимум до трех процентов от ВВП.
Самым распространенным, но в то же время самым ложным предвыборным политическим представлением является то, что существующий вид государства и объем его услуг (плюс увеличение расходов на оборону на треть и произвольные предвыборные подарки) можно финансировать с помощью нынешней налоговой системы. Точнее говоря, это возможно, но исключительно за счет долга, который ничем иным не является, как более высокими налогами в будущем. Уже в этом году только обслуживание государственного долга обойдется в сто миллиардов, и в ближайшие годы эта сумма определенно не будет уменьшаться. Зато он может довольно динамично расти, если предвыборные обещания выйдут из-под контроля, как это продемонстрировал в своем выступлении Андрей Бабиш.
На самом деле, предвыборная математика для избирателей в этом году довольно проста. Если кто-то будет утверждать избирателям, что после прихода к власти не будет повышать налоги, необходимо спросить его, какие государственные услуги, от пенсий, образования, здравоохранения и социального обеспечения до оборонных расходов, он намерен сократить и как. Если ответ будет, что ничего сокращать не нужно, то такой политик, скорее всего, лжет. В лучшем случае он делает это не сознательно, но лжет. Так же, как лгал с тем же обещанием перед прошлыми выборами Петр Фиала.
Конечно, мы услышим о необходимости сократить расходы. Можно представить себе проекты по цифровизации, которые снизят расходы государства, не сокращая его услуги, но они будут разрабатываться и внедряться годами. А пока долги, дефицит и расходы на обслуживание долга растут.
Перед выборами нам нужна дискуссия о налогах, размерах и функциях государства. К сожалению, когда кто-то пытается ее начать, опираясь на уникальные и тщательно собранные данные, он встречает много презрения и вульгарности — пусть, это может быть частью дискуссии, — но не альтернативных предложений, ни политических, ни других.
Дебаты на уровне «государство должно делать то, другое, платить за все как минимум столько-то, но налоги — это зло» привели Чехию именно туда, где мы находимся сегодня. В том числе и потому, что это, вкратце, политическая программа двух основных политических сил, которые в остальном играют в непримиримых соперников.
Явно не извлекши уроков, мы будем вынуждены повторить тот же сценарий, что и четыре года назад. Мы выберем политиков, которые будут обещать не повышать налоги, а потом будем удивляться, что эти политики лгали.
Если государство должно выглядеть и функционировать хотя бы так же, как и до сих пор, а еще и доплачивать за собственную безопасность, не говоря уже о погашении трагических внутренних долгов, например, в сфере образования, ему потребуются как более эффективное функционирование, так и более высокие доходы.
Вопрос не в том, повысит ли следующее правительство налоги, а в том, кому. И на сколько. Можно бездумно латать дыры, как мы видели в этот период, когда проценты добавлялись наугад то тут, то там. Или это можно сделать с учетом более широкой настройки налогового микса — например, перестать изводить самыми высокими эффективными ставками работников с самыми низкими доходами, посмотреть на настройки имущественных налогов в Европе и умно облагать потребление. И есть еще третий вариант — увеличить долг и тем самым неизбежно повысить налоги (одним из двух упомянутых способов) для будущих налогоплательщиков.
Печально, что даже между этими тремя вариантами избиратель не может сделать квалифицированный выбор, потому что маркетинговые команды политических партий ставят его перед выбором между одной и другой предвыборной ложью.
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