Как освоить чешский язык до уровня В1?

Цель учебы и мотивация

Есть ключевая разница между интенсивным целевым обучением и вальяжной учебой в свое удовольствие. Во втором случае вы никуда не торопитесь, а значит, можете позволить себе периодически лениться и прокрастинировать. В первом случае у вас есть жесткие временные рамки и четкая цель. Это мотивирует.

Если в данный момент вы только начинаете изучать язык, сделайте следующие шаги:





Пропишите свою цель. Зачем вам чешский? Почему это для вас важно?

Зачем вам чешский? Почему это для вас важно? Осознайте, на каком уровне вы сейчас находитесь. Сколько времени у вас есть, чтобы достичь уровня В1? Реально ли справиться за этот срок? Можно ли сдвинуть дедлайн?

Сколько времени у вас есть, чтобы достичь уровня В1? Реально ли справиться за этот срок? Можно ли сдвинуть дедлайн? Проконсультируйтесь с профессиональным педагогом. Обрисуйте свои задачи. Спросите, насколько интенсивно вам нужно заниматься, чтобы достичь поставленной цели вовремя, на что стоит обратить особое внимание.





Факты, которые стоит помнить:

Как бы вы ни хотели ускориться в изучении языка, щелкнуть пальцами и проснуться наутро с сертификатом В1 не получится. Если вы начинаете с нуля, вам потребуется около 4–6 месяцев для достижения данного уровня при условии ежедневных интенсивных занятий. Если продавцы языковых курсов обещают, что вы за месяц освоите язык с нуля до уровня В1, — не верьте. Это невозможно, если вы не вундеркинд.

Если вы начинаете с нуля, вам потребуется около 4–6 месяцев для достижения данного уровня при условии ежедневных интенсивных занятий. Если продавцы языковых курсов обещают, что вы за месяц освоите язык с нуля до уровня В1, — не верьте. Это невозможно, если вы не вундеркинд. Интенсивно изучать язык самостоятельно не выйдет. Даже если мотивации вам хватает, рано или поздно жизненные обстоятельства начнут вас тормозить: болезнь, семейные дела и т.д. В этот момент очень важно иметь педагога, который подтолкнет в нужном направлении и не даст бросить учебу на полпути.

Даже если мотивации вам хватает, рано или поздно жизненные обстоятельства начнут вас тормозить: болезнь, семейные дела и т.д. В этот момент очень важно иметь педагога, который подтолкнет в нужном направлении и не даст бросить учебу на полпути. Изучение иностранного языка требует финансовых вложений. Опытный и внимательный педагог, эффективные групповые курсы или индивидуальное обучение — все это не бывает бесплатно.

Опытный и внимательный педагог, эффективные групповые курсы или индивидуальное обучение — все это не бывает бесплатно. У каждого человека своя скорость усвоения нового материала. Не нужно сравнивать себя с одногруппниками, если вы учитесь на языковых курсах — сравнивайте собственные вчерашние и сегодняшние успехи.

Не нужно сравнивать себя с одногруппниками, если вы учитесь на языковых курсах — сравнивайте собственные вчерашние и сегодняшние успехи. Действительно интенсивное изучение языка означает, что на определенный период своей жизни вы должны сосредоточиться только на этом. Не получится одинаково интенсивно осваивать иностранный, учиться и, например, работать.

Как вас нужно учить?

Большинство языковых экспресс-курсов организованы так, чтобы студент как можно быстрее заговорил. С одной стороны, это правильно. С другой — иногда из-за этого стремления уходят на второй план такие важные моменты, как оттачивание произношения и объяснение грамматических нюансов. Принцип «главное, разговорились, а пробелы потом заполните» работает только в краткосрочной перспективе. Например, если вы собираетесь провести в Чехии три месяца по университетской программе обмена, едете в командировку или вообще в отпуск.









Если же цель — обучение в европейском университете на чешском языке, то:

а) вы должны уверенно владеть языком,

б) знания должны быть равномерными. Это значит, что вы одинаково хорошо говорите, пишете, читаете и воспринимаете устную речь на слух.





Подобрать идеально подходящие именно вам языковые курсы — задача очень сложная. Если нужно освоить язык быстро и качественно, поступите следующим образом:





Учитесь в языковой среде, если это возможно. Одно дело, когда вы выходите после уроков на улицу и слышите вокруг родную речь. Другое — когда вы постоянно воспринимаете чешскую речь.

Одно дело, когда вы выходите после уроков на улицу и слышите вокруг родную речь. Другое — когда вы постоянно воспринимаете чешскую речь. Делайте ставку на те курсы, где вам могут предоставить статистику по выпускникам . Сколько человек училось в прошлом или позапрошлом году? Сколько из них поступило в университет и успешно учится? Обязательно разыщите ребят, которые окончили курсы, и расспросите о впечатлениях.

Сколько человек училось в прошлом или позапрошлом году? Сколько из них поступило в университет и успешно учится? Обязательно разыщите ребят, которые окончили курсы, и расспросите о впечатлениях. Обучение с носителями языка эффективно, поскольку это стимулирует заговорить на иностранном. Однако носитель языка, если он не билингв, не всегда может объяснить грамматические тонкости и провести параллели между чешским и другим языком. Если чувствуете, что появляются пробелы, возьмите несколько уроков у репетитора, который является носителем вашего родного языка.

Проанализируйте, как вы лучше всего усваиваете новый материал. Вам нужно все прописывать или слушать? А может быть, вы запоминаете новые слова только во время непринужденной беседы? Если на курсах методика не подходит вам на 100%, работайте самостоятельно: смотрите фильмы и видео на чешском, слушайте музыку, интервью, телепередачи, ищите повод поговорить по-чешски.

Вам нужно все прописывать или слушать? А может быть, вы запоминаете новые слова только во время непринужденной беседы? Если на курсах методика не подходит вам на 100%, работайте самостоятельно: смотрите фильмы и видео на чешском, слушайте музыку, интервью, телепередачи, ищите повод поговорить по-чешски. Выполняйте все домашние задания от преподавателей. Безотказно работает правило: «Делай чуть больше, чем тебя просят» . Пример: вам нужно написать эссе, выбрав одну из двух тем. Напишите два эссе и попросите педагога проверить оба (хороший учитель оценит ваш труд по достоинству и пойдет навстречу).

Безотказно работает правило: . Пример: вам нужно написать эссе, выбрав одну из двух тем. Напишите два эссе и попросите педагога проверить оба (хороший учитель оценит ваш труд по достоинству и пойдет навстречу). Занимайтесь регулярно. Банальный, но действенный совет: лучше 10–20 минут каждый день, чем два часа раз в неделю. Во-первых, регулярная порция новых знаний приучает мозг их легко усваивать. Во-вторых, информация запоминается в естественном режиме и укладывается аккуратными слоями. Вы незаметно печете «Наполеон».



«Язык — это ледяная горка, на которую невозможно медленно взойти, но можно быстро взбежать», — считает филолог-германист, педагог немецкого языка «Язык — это ледяная горка, на которую невозможно медленно взойти, но можно быстро взбежать», — считает филолог-германист, педагог немецкого языка Илья Франк . Он один из тех, кто изобрел собственный метод освоения иностранного, не предполагающий скучной зубрежки.





Вот еще несколько разных методик и приемов изучения чужого языка (в том числе от полиглотов ), которые могут вам помочь:

Матричный метод Николая Замяткина;

Мнемотехника — метод ассоциаций;

Метод интервального повторения Антона Брежестовского.

Опыт студентов и советы от чехов





Луция Сватошова, маркетолог, копирайтер:

«Не бойтесь разговаривать с чехами, даже если вы делаете ошибки в устной речи. Идеально практиковаться с носителями языка в неформальной среде, в кругу людей, с которыми вы чувствуете себя комфортно. Сходите в „господу“, на свидание, не избегайте коллектива. Договоритесь не использовать английский язык — это правило помогает быстро избавиться от языкового барьера.





Когда учишь любой иностранный язык, важно пополнять словарный запас в тех сферах, которые вам интересны. Если вы обожаете животных и ненавидите готовить, вряд ли вам поможет просмотр кулинарных передач, а вот полистать National Geographic будет полезно. Обязательно смотрите видео и фильмы с титрами на чешском».

Александра К., проект-менеджер:

«У меня нет задачи освоить язык как можно скорее, я решила: пусть будет медленно, но качественно. Сейчас я хожу на курсы чешского два раза в неделю, слушаю курс по проект-менеджменту — он тоже на чешском. Постепенно начала читать книжки. Телевизор я никогда не любила смотреть, но, думаю, стоит попробовать смотреть сериалы — мне неоднократно говорили, что это очень помогает. Я перевела полностью телефон на чешский. Общаюсь по-прежнему много на русском, но все равно чувствую результат, в совокупности все работает».





Александра Б., репетитор по чешскому языку:

«Освоить чешский будет проще, если для вас это не первый иностранный. В первый раз вы все делаете „наощупь“ и вынуждены довериться преподавателю. С течением времени приходит понимание, что вы усваиваете быстрее, а где вам требуется больше времени. Например, я запоминаю материал только тогда, когда пишу на бумаге от руки, а не печатаю на компьютере. То же прошу делать и своих студентов: после сотен повторений вы автоматически поставите „чарку“ или „гачек“ в нужном месте.

Некоторым людям нужно много слушать: они тут же как губка впитывают и запоминают новые слова. У меня была студентка — художница, тату-мастер. Я давала ей слушать интервью с людьми из мира искусства, просила письменно отвечать на вопросы. Спустя пару недель ее уровень чешского значительно улучшился, настолько ей было интересно. И это при том, что интервью были сложные, неадаптированные».





София П., врач-диетолог:

«Прогресс во владении чешским я почувствовала не сразу. Я провела год на подготовительных языковых курсах, поступила в Карлов университет. Все понимала на лекциях, конспектировала за педагогами, но вот строить сложные фразы было по-прежнему трудновато. Ситуация улучшилась, когда я на втором курсе устроилась на подработку в бар. Мы с подругой были единственные русские, все остальные были чехи — и сотрудники, и посетители. Пришлось адаптироваться и много говорить.

В университете у меня не сложился чешский круг общения. Это произошло гораздо позднее, когда я начала работать по специальности. Сейчас я общаюсь практически только с чехами, мне с ними очень комфортно, и мой чешский стал гораздо лучше.

В работе я сама приняла решение ориентироваться на чехов, а не на русскоговорящих, хотя поначалу мне было сложновато. Я живу в Чехии, и мне хотелось полностью адаптироваться, а не застревать в „пузыре“ среди своих, как это у многих происходит. Главный совет: общайтесь как можно больше на чешском и первое время минимизируйте общение на родном языке. Тогда все обязательно получится».





Томаш Новак, IT-инженер:

«Думаю, скорость освоения языка зависит от а) природного таланта и б) трудолюбия. В айти-сфере команды многонациональные, рабочий язык — английский, но между собой мы все равно общаемся на чешском. Есть у меня коллеги, которые плоховато владеют чешским, стесняются этого, поэтому и в неформальной обстановке говорят по-английски. А вот один мой хороший приятель (он из Украины) с первого дня настоял, чтобы мы вне работы общались только на чешском. Просил исправлять, если он говорит с ошибками. Когда кто-то так старается выучить твой родной язык, ты автоматически относишься к нему с уважением, это всегда приятно наблюдать. Так что говорите и не бойтесь ошибаться, это нормально».





Юлия Ц., преподаватель немецкого языка:

«Важно понимать, для чего вы учите язык. Я рекомендую представлять эту цель не в виде событий, а в виде эмоционального состояния. Например: я хочу себя комфортно чувствовать в языковой среде и легко справляться с мелкими бытовыми задачами. Какое чувство при этом я испытываю? Уверенность в себе? Я ощущаю, что я — крутая, понимаю, что стала частью этой страны? Зафиксируйте, запомните эмоции, которые у вас вызвала эта мысль, и двигайтесь к ним.





Далее, важно позволять себе ошибаться. Старайтесь говорить, но не зацикливаться на том, что вы иногда произносите то или иное слово неправильно. Ну и что, вы же человек, значит, имеете право на ошибку.