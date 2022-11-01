В Чехии посредственный уровень образования, если сравнивать с другими странами ЕС

При оценке макроэкономических показателей Чехия вошла в первую десятку Индекса благосостояния, совместного проекта аналитиков Česká spořitelna и «Европы в данных» (Evropy v datech). Уровень образования, поддержка науки и исследований также относятся к ключевым элементам, влияющим на будущее страны. И на этом поприще, к сожалению, у Чехии дела обстоят не блестяще.

В рейтинге 27 стран ЕС Чехия заняла 13-е место. По оценке доли расходов на исследования чехи вошли в топ-10 — правда, они на 10-м месте. По уровню навыков, связанных с использованием Интернета, они находятся уже на 11-м месте.

Чехия заняла наихудшее место в рейтинге с точки зрения доли студентов и выпускников университетов. Среди людей в возрасте 25–34 лет только каждый третий чех имеет хотя бы степень бакалавра, поэтому Чехия заняла 23-е место среди стран ЕС по этому показателю.

«Среди женщин данной возрастной группы 40% имеют высшее образование. Среди мужчин в возрасте 25–34 лет эта доля ниже, только 26% имеют высшее образование», — говорит Тереза ​​Хртусова, экономический аналитик Česká spořitelna.

Отсутствие качественных университетов

Чехия не входит в топ стран по качеству высшего образования. Система высшего образования не очень гибкая по сравнению с западными странами и нацелена в первую очередь на получение степени магистра, что требует много времени. Не хватает более коротких вузовских программ, которые практически ориентированы и лучше готовят выпускника к будущей профессии. Почти половина студентов не заканчивает обучение в вузе, частой причиной является неудовлетворенность учебной программой.

В рейтинге университетов Round University Ranking Чехия занимает 15-е место в ЕС по количеству качественных университетов на миллион жителей. Только Карлов университет (69 баллов), Университет Масарика (54 балла) и Университет Палацкого в Оломоуце (54 балла) превысили порог в 50 баллов по качеству образования в университете.

Связь обучения и практики становится прочнее

Сотрудничество учебных заведений с исследовательской и коммерческой сферой важно для качества образования. Во-первых, это подготавливает студентов к реальным потребностям современного рынка труда, а во-вторых, повышает эффективность исследований. Милена Ябуркова, вице-президент Союза промышленности и транспорта Чешской Республики, убеждена, что сотрудничество между компаниями и университетами является способом укрепить общий инновационный потенциал Чешской Республики. В Глобальном инновационном индексе Чехия находится в этой области немного выше среднего показателя по ЕС, на 12-м месте.

По словам Ябурковой, низкий уровень инновационности приводит к меньшей поддержке образования и исследований со стороны частного сектора. Участию компаний в образовательном процессе в основном мешают устаревшее законодательство, многолетняя неопределенность прямой и косвенной финансовой поддержки, то есть налоговых отчислений на исследования и разработки, бюрократия, нехватка высококвалифицированных рабочих.

Павел Марташек, директор Среднечешского центра биотехнологических и биомедицинских исследований BIOCEV, высказал несколько более оптимистичную точку зрения. Отделение занимается среди прочего вирусами, опухолями и генетическими заболеваниями и входит в число лучших в мире.

«Хотя у нас все еще есть ряд законодательных или административных барьеров, ситуация с коммерциализацией и сотрудничеством с частным сектором улучшается. Рано или поздно фундаментальные исследования приводят к практически применимым результатам, что уже происходит. Например, это патенты профессора Холе на противовирусные препараты или определение совершенно новой категории противоопухолевых препаратов, называемых миграстатиками и направленных против метастазирования опухолей», — сказал Мартасек.

Доля государственных расходов на образование в ВВП Чехии достигает 5,1%, что соответствует 15-му месту по ЕС. Чехия лучше финансирует науку и исследования.

«Доля расходов на исследования и разработки в ВВП Чехии составляет почти 2%, что ставит нас на 10-е место в ЕС. На бизнес-сектор приходится наибольшая доля этих расходов, а именно 1,2%, доля государственных расходов достигает 0,34%», — объясняет Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna.

Важную роль также играют деньги из европейских фондов. Благодаря им был создан и центр BIOCEV.

Образованное общество более устойчиво к дезинформации

Среди прочего, образованное общество способно лучше защищаться от дезинформации и пропаганды. Это хорошо видно в нынешней ситуации, когда дезинформаторы распространяют ложную информацию о войне в Украине.

И в этом отношении показатели Чехии несколько ниже среднего в Европейском союзе. Например, Чехия заняла 17-е место по медиаграмотности, которая имеет решающее значение для распознавания дезинформации.

Согласно опросу Евробарометра 2018 года, 68% чехов считают, что они получают ложную информацию как минимум раз в неделю. Никто в ЕС не выражал большего недоверия к СМИ.

Неравенство в доступе к образованию

Одной из наиболее острых проблем начальной и средней школы является социальное неравенство. Социолог Дан Прокоп заявил Чешскому радио: «Успех в образовании в нашей стране по-прежнему больше всего зависит от того, где вам повезло родиться — в каком регионе и в насколько образованной и обеспеченной семье».

Теоретически все школы должны давать учащимся одинаковое образование, но на самом деле они только отражают существующее социальное неравенство. Одна из основных причин заключается в том, что начальные и средние школы в исключенных районах получают меньше денег на одного ученика, чем школы в более богатых и успешных регионах. Неравенство также существует на уровне отдельных муниципалитетов.

Некоторые преподаватели не успевают за развитием IT-технологий в обучении

Чехия занимает хорошие позиции в оценке качества образования на основе индекса PISA. В нем Организация экономического сотрудничества и развития оценивает страны по тому, насколько хорошо дети обучаются чтению, математике и естественным наукам и как они могут использовать эти знания. Здесь Чехия заняла 11-е место.

Страна также заняла 7-е место по цифровой и интернет-грамотности. Этот показатель также является одним из компонентов Индекса цифровой экономики и общества и оценивает IT-навыки пользователей. В оценку включены как базовые навыки, такие как поиск в Интернете, так и более сложные, такие как работа с программами для работы с электронными таблицами.

Однако готовность педагогов к использованию IT-технологий в обучении оказалась ниже, поэтому по этому показателю Чехия оказалась в тройке худших стран.

Источник: seznamzpravy.cz

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