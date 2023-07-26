Чешский сленг и тайные мысли: Чешские YouTube-каналы для лучшего понимания языка
26 ИЮЛЯ 2023
16:23
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Если вы стремитесь лучше понимать чешский язык, вникнуть в местный сленг и разобраться в чешских шуточках, то этот список для вас. Уникальный контент, представленный на этих каналах, не только захватит вашу внимание, но и станет мощной мотивацией для изучения языка! Невольно вы втянетесь в захватывающие истории и легко начнете улавливать смысл каждого слова и контекста.
Откровенные вопросы обычным чехам
Если вы хотите понять, о чем думают чехи, но не говорят вслух, подпишитесь на очень интересный канал — здесь задают неординарные или, наоборот, повседневные вопросы разным людям в современном обществе. На канале можно найти видео, посвященные разговорам на откровенные и неудобные темы: отношения с бывшими, мысли во время секса, худшие студенты (отвечает преподаватель) и так далее.
Загадочные истории: смерти, маньяки и психопаты
Контент на этом канале в основном посвящен теориям заговора, раскрытым и нераскрытым делам об убийствах, историям самих убийц и даже тонко затрагивает сверхъестественное.
Анимация в стиле «очень интересно, но ничего не понятно»
Видео на данном канале вызывают сначала удивление, потом непонимание, а затем — смех, даже если у вас останутся вопросы к эстетике мультиков. В них полно сленга, порой даже матерных слов, показываются ежедневные ситуации, так что как минимум это полезно для изучения чешского языка (во всех его проявлениях, а не только тех, которые вы выучите на курсах). В видео также есть русские субтитры, что облегчает понимание.
Самый популярный чешский ютубер
На этого ютубера подписано более 900 000 человек (для Чехии это очень много). Kovy является открытым геем и выступает в защиту ЛГБТ в Чехии, у него своя страничка в Википедии. На канале можно найти как развлекательное видео вроде пародий на популярные песни, так и достаточно серьезные рассуждения, например, на тему реформы пенсионной системы Чехии.
Рекомендуем к просмотру видео о разнице чешского и словацкого языков.
REFRESHER CZ. Голос нового поколения
YouTube-канал с качественным контентом, который заслуживает больше просмотров! Здесь вы найдете микс из мнений, интервью и рубрик. Например, можно послушать, что думает о своей профессии парикмахер или водитель трамвая. Есть и откровенные истории от жертв насилия и даже тех, кто грабил банк.
Альтернативные концовки популярных фильмов и анимаций
Вы когда-нибудь задумывались о том, что все могло бы закончиться иначе? Знаменитые фильмы, адаптированные в форме, которую вы никогда не видели раньше, с чешским дубляжом от группы Phoenix ProDabing. Новый выпуск выходит каждый месяц 25-го числа.
420on — YouTube-канал о жизни в Чехии
Нескромно? Но мы просто не можем не упомянуть собственный канал, который искренне считаем одним из самых качественных и полезных каналов для иностранцев в Чехии. Здесь и уроки чешского, и интервью с русскоязычными специалистами в Чехии, и нужные материалы по получению ПМЖ и гражданства. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски!
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