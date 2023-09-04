Мечтаете учиться в медицинском вузе Чехии? «ГРАНТ от Medstudy» — конкурс уже этой осенью 5 СЕНТЯБРЯ 2023 13:00 179 Анастасия Князева

Дорогие читатели, поздравляем с наступлением осени! В честь этого мы с командой Medstudy устраиваем очень приятный конкурс. Разыгрывается невероятный подарок для всех, кто мечтает об обучении в медицинском вузе Чехии. Грандиозное событие осени — конкурс «ГРАНТ от Medstudy» с общим призовым фондом 500 000 крон! У каждого есть возможность выиграть! Читайте подробности ниже.

Поступить на медика в Чехии — очень сложная задача, особенно учитывая высокую конкуренцию. И для того, чтобы повысить свои шансы на успешное поступление, абитуриенты обращаются в Medstudy

О Medstudy

Это единственная школа в Чешской республике, которая специализируется на подготовке к поступлению на медицинские специальности университетов Чехии. Там задействована команда ярких, амбициозных, профессиональных преподавателей-практиков, которые используют в работе самые современные педагогические инструменты. Они чутко, внимательно и компетентно находят персональный подход к каждому ученику. Ведь они сами — выпускники самого престижного в Чехии медицинского факультета Карлова университета. Более того, это преподаватели с высшим медицинским образованием, которые как никто понимают специфику вступительных экзаменов каждого факультета, поэтому помогают освоить именно то, что действительно понадобится. Уже более 6 лет команда Medstudy обучает самым важным предметам, которые необходимы для поступления на медицинские факультеты. Углубленное изучение химии, физики и биологии на подготовительных курсах Medstudy дает высокие результаты при поступлении.



Интересно? ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБУЧЕНИИ

О конкурсе

Этой осенью команда Medstudy подготовила невероятный подарок для всех, кто мечтает об обучении в медицинском вузе Чехии (шансы выиграть большие). Конкурс «ГРАНТ от Medstudy» с общим призовым фондом 500 000 чешских крон!



У каждого есть возможность выиграть такие призы:



1. Гайд «Как поступить на медицинскую специальность в Чехии» всем участникам

2. 50 подарков общей стоимостью 300 000 крон

3. 10 грантовых программ общей стоимостью 183 750 крон



Hе упустите уникальную возможность осуществить свою мечту и обучаться у лучших, скорее становитесь участниками конкурса! Более подробные условия



Как связаться?

Контакты школы на

Электронная почта для выяснения деталей о гранте: info_crm@medstudy. cz

Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10-Vršovice

+420 234 260 885 Этой осенью команда Medstudy подготовила невероятный подарок для всех, кто мечтает об обучении в медицинском вузе Чехии (шансы выиграть большие). Конкурс «ГРАНТ от Medstudy» с общим призовым фондом 500 000 чешских крон!У каждого есть возможность выиграть такие призы:1. Гайд «Как поступить на медицинскую специальность в Чехии» всем участникам2. 50 подарков общей стоимостью 300 000 крон3. 10 грантовых программ общей стоимостью 183 750 кронHе упустите уникальную возможность осуществить свою мечту и обучаться у лучших, скорее становитесь участниками конкурса! Более подробные условия здесь Контакты школы на сайте Электронная почта для выяснения деталей о гранте: info_crm@medstudy. czLitevská 1174/8, 100 00 Praha 10-Vršovice+420 234 260 885

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