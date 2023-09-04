Мечтаете учиться в медицинском вузе Чехии? «ГРАНТ от Medstudy» — конкурс уже этой осенью
5 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
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Дорогие читатели, поздравляем с наступлением осени! В честь этого мы с командой Medstudy устраиваем очень приятный конкурс. Разыгрывается невероятный подарок для всех, кто мечтает об обучении в медицинском вузе Чехии. Грандиозное событие осени — конкурс «ГРАНТ от Medstudy» с общим призовым фондом 500 000 крон! У каждого есть возможность выиграть! Читайте подробности ниже.
Поступить на медика в Чехии — очень сложная задача, особенно учитывая высокую конкуренцию. И для того, чтобы повысить свои шансы на успешное поступление, абитуриенты обращаются в Medstudy.
О Medstudy
Это единственная школа в Чешской республике, которая специализируется на подготовке к поступлению на медицинские специальности университетов Чехии. Там задействована команда ярких, амбициозных, профессиональных преподавателей-практиков, которые используют в работе самые современные педагогические инструменты. Они чутко, внимательно и компетентно находят персональный подход к каждому ученику. Ведь они сами — выпускники самого престижного в Чехии медицинского факультета Карлова университета. Более того, это преподаватели с высшим медицинским образованием, которые как никто понимают специфику вступительных экзаменов каждого факультета, поэтому помогают освоить именно то, что действительно понадобится. Уже более 6 лет команда Medstudy обучает самым важным предметам, которые необходимы для поступления на медицинские факультеты. Углубленное изучение химии, физики и биологии на подготовительных курсах Medstudy дает высокие результаты при поступлении.
Интересно? ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБУЧЕНИИ
О конкурсе
Этой осенью команда Medstudy подготовила невероятный подарок для всех, кто мечтает об обучении в медицинском вузе Чехии (шансы выиграть большие). Конкурс «ГРАНТ от Medstudy» с общим призовым фондом 500 000 чешских крон!
У каждого есть возможность выиграть такие призы:
1. Гайд «Как поступить на медицинскую специальность в Чехии» всем участникам
2. 50 подарков общей стоимостью 300 000 крон
3. 10 грантовых программ общей стоимостью 183 750 крон
Hе упустите уникальную возможность осуществить свою мечту и обучаться у лучших, скорее становитесь участниками конкурса! Более подробные условия здесь.
Как связаться?
Контакты школы на сайте
Электронная почта для выяснения деталей о гранте: info_crm@medstudy. cz
Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10-Vršovice
+420 234 260 885
Комментарии:
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