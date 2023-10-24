Около 70% детей заявили, что история помогает им понять происходящие в мире события. Однако две трети учителей не обучают школьников новейшей истории и современным проблемам, что отражается на знаниях школьников. По словам Затлоукала, менее половины учащихся первых классов средних школ успешно справились с тестом по современной истории.

Осенью прошлого года в тестировании приняли участие около 26 000 школьников из 353 средних школ, в 2021/2022 учебном году анкеты заполнили около 25 000 молодых людей и около 1 000 учителей истории начальной и средней школы.

«Чаще всего учителя истории доходят до 1990-х или 1989 года в девятом классе. Только пятая часть из них доходит со своим преподаванием истории до первого десятилетия XXI века, и около 14% учителей дойдут со своим преподаванием истории до настоящего времени. Неудовлетворительным является тот факт, что две трети учителей не знакомят учащихся с новейшей историей и современными проблемами», — говорится в сообщении ČŠI.

По данным инспекции, на уроках истории преобладает так называемое фронтальное обучение, то есть выступление учителя перед учениками в классе. По мнению инспекции, такое преподавание не позволяет эффективно организовывать уроки с большим вовлечением учащихся в процесс обучения. Устное объяснение используют 83% из 393 учителей истории в начальной школе и 87% из 611 учителей истории в средней школе. По мнению учителей начальной школы, основными препятствиями для преподавания истории являются административные вопросы или недостаточная мотивация учащихся на уроках. На мотивацию, по мнению инспекторов, влияет чрезмерное использование фронтального обучения, а также незаинтересованность учеников. Такие методы активизации, как групповые занятия, экскурсии и обсуждение мемуаров, включают в уроки около половины учителей начальной школы и две пятых учителей средней школы.

«Результаты не слишком оптимистичны. Только пятая часть учащихся достигла высшего уровня, то есть учащиеся смогли ответить на сложные вопросы», — сказал Затлоукал.

Средний уровень успешности выполнения теста составил 46%. Максимального уровня достигли 45% из 6 966 учащихся гимназий, 16% из 13 275 учащихся по специальностям с выдачей аттестата и 4% из 5 654 учащихся профессиональных училищ. В то же время 53% учеников, проходивших тест, не справились с ним.

Инспекторы обнаружили различия в преподавании и разные взгляды на цели обучения истории между получившими и не получившими степень аттестации учителями истории. Не прошедшие аттестацию учителя чаще всего требуют от учеников знания фактов из истории. С другой стороны, сертифицированные учителя чаще требуют от учеников, помимо прочего, аргументации, умения находить и анализировать информацию. В то же время, по мнению инспекторов, получившие сертификаты учителя истории чаще считают современную историю приоритетной в историческом образовании.

В целях трансформации и обогащения методики преподавания современной истории экспертами Института изучения тоталитарных режимов и Национального педагогического института (NPI) был создан проект «История+». Однако ранее Министерство образования объявило, что проект завершится в этом году. Ожидается, что преподавание истории во всех начальных школах будет изменено в соответствии с новыми учебными программами, разрабатываемыми NPI. Согласно предыдущему графику Министерства образования, изменения должны были вступить в силу в некоторых школах с сентября 2024 года, но по новому плану министерства это произойдет на год позже.