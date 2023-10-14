Университеты в Чехии объявили предупредительную забастовку

«Продолжение сокращений бюджета в недофинансированном высшем образовании — это не экономия, а вредительство. Забастовка в высшем образовании долгое время была чем-то немыслимым. Тот факт, что в ней участвуют тысячи преподавателей и раздаются голоса о том, что за ней должна последовать бессрочная забастовка в период экзаменов, свидетельствует о серьезности ситуации», — заявил Ондржей Швец, член забастовочного комитета с факультета искусств Карлова университета.

Представители академических кругов отмечают, что низкая заработная плата уже заставила многих ученых и преподавателей уехать за границу, уйти в частный сектор или даже в средние школы. В прошлом году учителя начальных и средних школ зарабатывали в среднем около 48 000 в месяц.

«После четырех лет работы на философском факультете Западночешского университета, где я преподаю 14 часов в неделю, регулярно публикуюсь в международных журналах и руковожу бесчисленными диссертациями, я получаю зарплату 29 959 крон брутто», — говорит Маркета Балкарова, преподаватель немецкого языка.

Профсоюзные активисты университета назначили часовую предупредительную забастовку на 17 октября.

Участники акции протеста заявили, что базовая зарплата преподавателя должна быть достойным доходом и гарантией для семьи. Гранты и международные проекты должны быть дополнительным доходом. «Можете ли вы представить себе какую-либо другую работу в государственном секторе, где работники должны сами собирать средства для выплаты зарплаты?» — заявил профсоюзный активист Франтишек Кратохвил с философского факультета Университета Палацкого в Оломоуце.

Часовая забастовка начнется в 14:00, основная акция протеста пройдет перед штаб-квартирой факультета искусств Карлова университета в Праге. Факультет, который будет руководить забастовкой в течение всего дня, планирует в первой половине дня провести дискуссии между студентами и преподавателями. После 15:00 ожидается марш протеста, участники которого направятся к Министерству образования.

Четыре факультета бастуют весь день

Помимо упомянутых факультетов, о проведении однодневной забастовки объявили также их коллеги из университета Палацкого, с Евангелическо-теологического факультета Карлова университета и гуманитарного факультета того же учебного заведения.

Автором забастовки является профсоюз университета при поддержке 13 других профсоюзов. Ее поддерживают академические сенаты Карлова университета, университета в Градце-Кралове, Академии музыкальных искусств в Праге, Академии музыкальных искусств имени Яначека в Брно, а также сенаты 17 факультетов.

Президиум Совета университетов призвал студентов и широкую общественность к дискуссии во время забастовки о том, что зарплаты на факультетах естественных наук, медицины, экономики, химии и технологии, образования и права перестали быть конкурентоспособными на рынке труда. Многие другие представители университетов, в том числе Чешская конференция ректоров, недовольны бюджетом на образование.

Согласно предложению Министерства образования на следующий год, бюджет для университетов будет на том же уровне, что и в этом году, — 30,9 млрд крон. По подсчетам ученых, за прошедшие годы перед университетами накопился долг в размере 10 млрд крон. Министерство по-прежнему обещает с нового года выделить дополнительные субсидии в размере 800 млн крон, чтобы дать возможность учебным заведениям решить проблему чудовищного отставания в оплате труда своих сотрудников.