Профсоюзы Чехии проведут однодневную забастовку в школах. К чему готовиться родителям?

«Мы решили провести однодневную забастовку с оговоркой, что в учреждениях и заведениях, где это невозможно, протест будет поддержан по усмотрению заведения», — заявила Маркета Сейдлова, заместитель председателя профсоюзов работников образования.





«Это означает, что работа будет прервана на один день. Все зависит от того, будет ли задействована вся школа или только некоторые сотрудники — тогда директор решит, как обеспечить работу», — рассказала Сейдлова.





Она добавила, что там, где работа не может быть прервана — например, в детских домах или диагностических учреждениях, — сотрудники поддержат забастовку по своему усмотрению.





Профсоюзные активисты добиваются выделения дополнительных средств на образование. По их мнению, правительство своими сокращениями берет детей в заложники.





Нервничают и директора школ. Согласно нынешнему бюджетному предложению, меньше денег должно быть потрачено на непедагогический персонал и на штатных учителей. Во многих школах придется прекратить деление классов по отдельным предметам.





Карел Дворжак, глава Ассоциации школ, высказался однозначно. «Мы, безусловно, поддержим протесты. Мы видим, что это попытка снизить качество преподавания. Если придется прекратить деление классов в средних профессиональных учебных заведениях и многое другое, что снизит качество и помешает увеличению количества часов профессионального обучения, мы будем категорически против», — сказал он Právo.





«Школы не могут функционировать без непедагогического персонала. Если у повара зарплата 20 000 крон брутто, а двое работают за троих, то они должны быть вознаграждены за это. Если сократят незаполненные вакансии, это будет крах, потому что люди не будут работать за такие деньги», — добавил он.





Йиржи Заичек, глава Союза школьных ассоциаций, также понимает причины протеста. «Причина протеста ясна, но мы не можем ожидать, что объединение работодателей поддержит забастовку», — сказал он Právo.





Любош Заиц, глава Ассоциации директоров начальных школ, сказал, что ситуация действительно серьезная. «Я не могу говорить за ассоциацию, мы будем обсуждать это в пятницу. Лично я считаю, что с этим нужно бороться. Я не буду возражать против акции давления. Но мы здесь не для того, чтобы организовывать забастовки», — сказал он.





«Я уважаю право профсоюзов на забастовку. Предлагаемый бюджет на образование выше по сравнению с предыдущим годом и гарантирует повышение заработной платы преподавателей. Мы продолжаем искать пути укрепления бюджета на образование и регулировать стремительный рост числа новых штатных должностей, который является следствием того, как в прошлом было организовано финансирование школ. Я предлагаю профсоюзам дальнейшие переговоры», — написал министр образования Чехии в социальной сети X.





Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил, что ему непонятно объявление о забастовке — тем более в ситуации, когда правительство четко заявляет о своем желании продолжить переговоры.





«В этом году была принята законодательная гарантия, что в случае с учителями будет повышение зарплаты до 130% от средней зарплаты. Закон принят, это обязательство будет выполнено, эта гарантия будет действительно уникальной для всех других государственных служащих или работников государственного сектора», — сказал он журналистам после вечерней встречи представителей коалиции с лидерами профсоюзов.