Философский факультет Карлова университета отменил занятия до конца зимнего семестра

Заведующие кафедрами сообщат студентам подробности в течение следующей недели. Здание факультета на площади Яна Палаха, где на прошлой неделе студент застрелил 14 человек, останется закрытым как минимум до конца января.



В течение недели после 8 января преподаватели могут организовывать собрания со студентами, но их целью не будет преподавание. Эти встречи также будут добровольными. Экзаменационный период начнется, как и планировалось, с 15 января. Аттестация будет проводиться по желанию, но ее форма может быть изменена в зависимости от ситуации. «Мы хотим заверить вас, что даже если вы не получите ни одного зачета за зимний семестр, вы сможете спокойно продолжить обучение и успешно завершить учебу в будущем», — заявили представители факультета.



Государственные выпускные экзамены также будут проводиться на добровольной основе. «Неявка на государственные выпускные экзамены в январе и феврале 2024 года не поставит под угрозу способность кого-либо спокойно и успешно завершить обучение; студенты, зарегистрированные для сдачи государственных выпускных экзаменов и не желающие сдавать их сейчас, будут освобождены от их сдачи», — говорится в рекомендациях для студентов.



Студенты и сотрудники также могут принять участие в групповой психологической поддержке. Первые занятия прошли в четверг и сегодня, а в январе планируется провести еще несколько. Более подробную информацию о вариантах помощи в кризисных ситуациях можно найти на сайте университета.



Выдача личных вещей, которые остались в здании факультета на площади Яна Палаха, будет продолжаться с 4 января до конца месяца, каждый четверг с 08:00 до 16:00 и каждый вторник с 11:00 до 18:00 в здании UK POINT по адресу Celetná 13.