Это будет сложный год для чешской системы образования. Революция в преподавании, финансировании и экзаменах

Если этот год показался вам напряженным в сфере образования, то это ничто по сравнению с тем, что ждет учителей, учеников и родителей в следующем году. Сначала осенью забастовали преподаватели некоторых вузов, затем средних и начальных школ. Но дебаты о финансировании продвинулись лишь частично, так что в следующем году можно ожидать еще более жарких дискуссий.

В начале года будет сделан первый шаг к полной трансформации преподавания в начальных школах, и значительные перемены ожидают и абитуриентов средних школ. Портал Seznam Zprávy подготовил обзор основных новинок, которые ожидают образование в 2024 году.

Кто будет платить уборщицам и поварам?

Хотя Министерство образования в течение года несколько раз поднимало шум вокруг зарплаты непедагогического персонала, факт остается фактом: в бюджете нет денег на их зарплату. В частности, речь идет о 6 млрд крон. Половина этой суммы должна быть покрыта специальной выплатой в начале года, что было подтверждено на заседании правительства.

Но оставшихся 3 млрд все равно не хватит. Министр образования Микулаш Бек (STAN) намерен просить правительство о выделении дополнительной суммы из неизрасходованных расходов на 2023 год. Неясно, будет ли это успешным. Муниципалитеты и регионы должны будут найти деньги в своих бюджетах, ведь министр хочет передать им финансирование непедагогических должностей в школах с 2025 года.

Таким образом, в течение следующего года в рамках бюджетного определения налогов будут обсуждаться вопросы о том, как это изменение может быть осуществлено и какую компенсацию получат учредители.

Меньше денег на преподавание

Сокращение финансирования преподавания стало предметом протестов в ноябре. В итоге Министерство образования пошло на уступки, и вместо 15% возмещаемых учебных часов в средних школах и 6% в начальных, сокращение составит всего 5%.

Тем не менее экономия может сильно ударить по небольшим школам. Министерство образования в своем предложении по экономии предупредило, что возможно закрытие некоторых школ с недостаточными ресурсами, которые уже финансируются их учредителями, и преобразование некоторых полных начальных школ только в первые классы.







Вопрос о будущем малокомплектных школ будет обсуждаться в конце следующего года. В любом случае изменения в финансировании начнут действовать с сентября 2024 года.

Реформа преподавания

Хотя Министерство образования отложило реформу преподавания в начальной школе до сентября 2027 года, с этого момента школы должны будут преподавать по новому рамочному учебному плану по крайней мере в первом и шестом классах.

Однако уже существует первая версия документа о реформе. Требования к ученикам основаны на самом низком уровне Глобальной профессиональной структуры ЮНЕСКО. Так, например, в конце пятого класса ученику будет достаточно уметь складывать, вычитать, умножать и делить до 10 000.

С другой стороны, большое внимание уделяется компетенциям, которые очень подробно описаны в тексте и включают сотни пунктов. Например, умение учиться, активно слушать или распознавать свои сильные и слабые стороны.

Рамочная учебная программа была составлена Национальным институтом образования, и сейчас ее комментирует Министерство образования. В январе и феврале пройдут круглые столы, а на весну запланирована общественная консультация.

Станут ли вступительные экзамены лучше в этом году?

Последние вступительные экзамены были катастрофическими. Система зачисления в среднюю школу рухнула под натиском самого сильного года за последнее время. Электронная регистрация должна предотвратить подобное в 2024 году.

Систему готовит государственная организация Cermat, и на это у нее есть минимум времени. Но министр образования Бек сказал, что он скорее уйдет с поста министра, чем не попытается ввести новую систему весной 2024 года.

По крайней мере с точки зрения законодательства все готово. Закон был подписан президентом Петром Павелом в середине декабря. Ученики смогут не только подавать заявления в цифровом виде, но и получат еще один вариант — в общей сложности три средние школы. По результатам экзаменов система автоматически запишет их на учебу.

Больше гимназий и лицеев

Проблемы со вступительными экзаменами в среднюю школу подсветили еще одну проблему чешского образования: нехватку мест в общеобразовательных школах, то есть гимназиях и лицеях. В будущем их количество может увеличиться.

Это предусмотрено в документе под названием «Долгосрочный план образования и развития системы образования», который был утвержден правительством незадолго до Рождества.

Борьба за ассистентов преподавателей

Еще одно изменение, которое застопорилось, — это финансирование ассистентов преподавателей. Изначально предполагалось, что школы получат должности по новой системе уже в январе 2024 года, но в итоге из-за критики со стороны экспертов все было перенесено на январь 2025 года.

Таким образом, в течение следующего года будут обсуждаться основные детали изменений. В двух словах, новая система обеспечит каждой школе право на ассистента преподавателя в зависимости от количества учеников, классов и детей с потребностями в поддержке.

Эксперты в целом приветствуют тот факт, что финансирование будет предсказуемым и долгосрочным, но также предупреждают, что школы с большим количеством учеников с особыми образовательными потребностями могут переплачивать за перерасчет часов. Существует также риск, что новый помощник не будет закреплен за конкретным ребенком, и таким образом некоторые дети могут остаться без помощи, хотя они должны иметь на нее право. Все эти детали предстоит уладить в следующем году.