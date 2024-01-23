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40% девятиклассников в Чехии планируют поступать в гимназию

Новости 420on
25 января 2024
10:00
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40% девятиклассников, показавших лучшие средние результаты по чешскому языку и математике, планируют поступать в гимназию. Это следует из данных национального тестирования Scio, в котором осенью прошлого года приняли участие 21 800 детей.
«Ученики в Национальном тестировании заполняли данные о том, в какую школу они хотели бы поступить, а также свои оценки по основным предметам. Из тех, кто хочет поступать в гимназию, 60% получили 1 по математике и чешскому языку и еще 30% — 2. В целом анкеты и тесты показали, что ожидания учеников реалистичны», — сказал журналистам пресс-секретарь Scio Богуслав Богунек.
 
Ученики, нацеленные на поступление в гимназию, показали средний процент 72 по чешскому языку и 68 по математике.
 
12% учеников намерены поступать в промышленные средние школы, еще 8,5 собираются поступать в бизнес-академии.
 
Менее 25% заявили, что будут подавать документы на дальнейшее обучение в других образовательных учреждениях. 
 
10% заявили, что будут поступать в училище без аттестата о среднем образовании. Доля учеников, не желающих продолжать образование в средней школе, составляет 1%.
 
Хуже понимают тексты
 
По сравнению с результатами тестов, проведенных в 2021/22 учебном году, средний результат по чешскому языку снизился с 55 до 43%. По математике снижение составило с 48 до 39%. Авторы теста заявили, что изменения могут быть связаны не только с пандемией, но и с другими факторами.
 
«Мы заметили, что ученики овладевают заданиями, которые можно практиковать. А вот с чем они испытывают трудности, так это с заданиями, где они работают с текстом, где они должны его как-то понять. Одно из объяснений может заключаться в том, что дети предпочитают чтению книг простой язык, используемый в мобильных телефонах, в социальных сетях, поэтому им сложнее понять значение слов в разных контекстах», — рассказывает Богунек.
 
«В случае с математикой мы видим худшие результаты по геометрическим задачам, что, опять же, мы связываем с ковидом», — добавил он.
Чехия школы образование гимназия Опрос общественного мнения

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