В чешских школах перестанут ставить оценки младшеклассникам. Со временем могут исчезнуть даже табели успеваемости

Во время пандемии начальная школа в городе Лужец-над-Влтавой предложила родителям самим выставить оценки. Ведь в эпоху дистанционного обучения образование детей во многом зависело от них самих. С тех пор прошло три года. И сейчас, когда наступило время полугодовых табелей, справедливо спросить, как там сейчас обстоят дела?

«Мы выяснили, что у нас не очень хорошо получается формальное оценивание. У нас все еще есть оценки, но мы пытаемся научить детей самооценке. Это сложно», — признается Павла Копелюкова, заведующая начальной школой.

Школа обсуждает и готовится к изменениям в оценке учеников. Завуч признает, что им предстоит еще долгий путь, который потребует дополнительных знаний, опыта и, самое главное, согласия всех учителей.

«Мы хотели бы в следующем году начать изменения с первого класса, но это очень сложно», — говорит директор школы. Полностью отказаться от классических оценок в первом классе пока не удастся, но они не будут единственной формой оценки.

На самом деле переход от оценок к вербальному оцениванию, когда ученики регулярно получают обратную связь о своем прогрессе, дается школам нелегко.

«Если учитель хочет оценивать устно, ему придется с самого начала собирать информацию не только с помощью отметок. Конечно, это более трудоемкий процесс, но он приносит пользу ученикам и учителям, которая будет использована для дальнейшего развития их образования», — говорит Томаш Затлоукал, школьный инспектор. Учителя, дети и родители получают более полную обратную связь.

Возможно, через два года

После ковида все больше учителей стали оценивать работы своих учеников не только с помощью оценок, но все же только около 10% начальных школ первой ступени выставляют устные оценки всем ученикам, то же касается 5% школ второй ступени, согласно данным Чешской школьной инспекции.

«Большинство этих школ используют так называемые расширенные вербальные оценки, но министерство хочет предложить школам немного более простую и структурированную версию — критериально-ориентированную оценку», — сказала пресс-секретарь Министерства образования Тереза Фойтова. Это означает оценку прогресса учеников в различных частях учебной программы.

Между тем дискуссия об отказе от оценок очень актуальна. Правительственный долгосрочный план развития образования предусматривает повсеместную реформу.

«В связи с предстоящим пересмотром Рамочных образовательных программ начального образования планируется отменить оценки в первом-третьем классах начальной школы. В качестве наиболее раннего срока мы рассматриваем 2025/26 учебный год, но, учитывая ход работ, это может произойти и позже», — сказал представитель Министерства образования.

Департамент ожидает, что весь процесс может оказаться более сложным, поскольку потребуется подготовить значительную поддержку для учителей. Как показывает пример школ, которые уже начали отказываться от оценок, это нелегкие перемены. Не только учителя должны научиться новому способу обратной связи, но и ученики и их родители, которых необходимо привлечь к этому процессу.