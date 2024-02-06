Как уровень образования влияет на риск развития депрессии

Риск возникновения умеренных и тяжелых депрессивных симптомов в пять раз выше у людей с начальным образованием, чем у выпускников вузов, и в двенадцать раз выше у безработных, чем у тех, кто имеет работу. К такому выводу пришли исследователи Национального института SYRI в ходе опроса более 7 000 респондентов, о чем институт сообщил в пресс-релизе. По данным института, результаты, полученные в Чехии, подтверждают аналогичные исследования, проведенные за рубежом.



В исследованной выборке населения 86,4% людей не имели симптомов депрессии, 10,5% имели симптомы легкой депрессии и 3,1 % — симптомы умеренной или тяжелой депрессии.



«Среди тех, у кого не было симптомов депрессии, в основном были люди с высшим образованием, работой и высоким доходом. С другой стороны, среди людей с легкими депрессивными расстройствами больше всего было людей с начальным образованием, безработных или пенсионеров и с самыми низкими доходами», — говорит Мари Куклова из SYRI.



Среди людей с начальным образованием, без работы и с самыми низкими доходами распространенность глубокой депрессии составила 7%, в то время как среди населения в целом — всего 3,1%.



«По сравнению с людьми, получившими образование в колледже, люди с начальным образованием в два раза чаще сталкивались с легкой депрессией. Еще более значительная разница, почти в пять раз, была обнаружена в тех же категориях образования для умеренных и тяжелых депрессивных симптомов. Респонденты со средним образованием имели в 2,5 раза больше шансов столкнуться с умеренными и тяжелыми депрессивными симптомами, чем люди с высшим образованием», — добавила Куклова.