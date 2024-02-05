В чешских школах начнется поголовное тестирование беженцев на знание языка
16 февраля 2024
19:30
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В этом году Министерство образования хочет сосредоточиться на усилении преподавания чешского языка беженцам и укреплении психического здоровья. Через два месяца министерство также планирует начать повсеместное тестирование иностранцев на знание чешского языка в школах, чтобы определить их уровень. Министр образования Микулаш Бек (STAN) заявил об этом в конце двухдневной конференции по инклюзивному образованию и интеграции украинских беженцев. Эксперты из нескольких европейских стран говорят, что принимающие страны сталкиваются с аналогичными проблемами, такими как нехватка мест в школах и недостаточная языковая подготовка.
Вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на полночь воскресенья в Чехии находилось около 383 000 беженцев из Украины, которым была предоставлена временная защита. Из них 98 000 — дети и молодые люди в возрасте до 18 лет. Более 22 600 детей младше шести лет, 53 000 — от шести до 15 лет и более 22 300 — от 15 до 18 лет.
«Около 50 000 детей были успешно зачислены в школы, что стало одним из самых высоких показателей в Европе», — сказал министр. По его словам, Министерство образования должно увеличить количество учителей и школьных ассистентов, а также мест в школах по всей стране. Бек добавил, для поддержки записи детей в школы был создан сайт и специальная телефонная линия.
По его словам, Чешская Республика все еще борется с «меньшими или большими проблемами». Он упомянул нехватку мест в школах в некоторых регионах, что, по его словам, не позволяет включать украинских детей в общеобразовательные классы. Также препятствиями являются языковая подготовка и низкая вовлеченность детей в досуговую деятельность.
«Инклюзивное образование, включение украинских детей и сотрудничество с Украиной важны не только для детей и их родителей, но и для отдельных стран. Цели и интересы являются общими для всех стран Европы», — сказал Бек.
В этом году министерство хочет сосредоточиться в основном на преподавании чешского языка. Через два месяца планируется начать поголовное тестирование иностранцев на знание чешского языка в школах, чтобы определить уровень их знаний. Во второй половине года следует усилить преподавание чешского языка как иностранного. Среди других тем — психическое здоровье и психосоциальная поддержка, подсчитал министр.
Конференция была организована Министерством образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ней приняли участие около 160 экспертов в области образования из десятка стран, включая Украину. Представители Чехии, Словакии, Молдовы и других стран представили свой опыт интеграции украинских детей-беженцев в школы. Среди прочего они обсудили, как лучше организовать образование в принимающих странах, чтобы украинские школьники не теряли связь со своей страной.
«Дети и молодежь важны для восстановления страны (после войны). Украине нужна образованная рабочая сила. Инвестиции в образование украинских детей — это лучшая инвестиция, которую наши регионы могут сделать в будущее своей страны», — сказала Регина де Доминицис, руководитель бюро ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии.
«Около 50 000 детей были успешно зачислены в школы, что стало одним из самых высоких показателей в Европе», — сказал министр. По его словам, Министерство образования должно увеличить количество учителей и школьных ассистентов, а также мест в школах по всей стране. Бек добавил, для поддержки записи детей в школы был создан сайт и специальная телефонная линия.
По его словам, Чешская Республика все еще борется с «меньшими или большими проблемами». Он упомянул нехватку мест в школах в некоторых регионах, что, по его словам, не позволяет включать украинских детей в общеобразовательные классы. Также препятствиями являются языковая подготовка и низкая вовлеченность детей в досуговую деятельность.
«Инклюзивное образование, включение украинских детей и сотрудничество с Украиной важны не только для детей и их родителей, но и для отдельных стран. Цели и интересы являются общими для всех стран Европы», — сказал Бек.
В этом году министерство хочет сосредоточиться в основном на преподавании чешского языка. Через два месяца планируется начать поголовное тестирование иностранцев на знание чешского языка в школах, чтобы определить уровень их знаний. Во второй половине года следует усилить преподавание чешского языка как иностранного. Среди других тем — психическое здоровье и психосоциальная поддержка, подсчитал министр.
Конференция была организована Министерством образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ней приняли участие около 160 экспертов в области образования из десятка стран, включая Украину. Представители Чехии, Словакии, Молдовы и других стран представили свой опыт интеграции украинских детей-беженцев в школы. Среди прочего они обсудили, как лучше организовать образование в принимающих странах, чтобы украинские школьники не теряли связь со своей страной.
«Дети и молодежь важны для восстановления страны (после войны). Украине нужна образованная рабочая сила. Инвестиции в образование украинских детей — это лучшая инвестиция, которую наши регионы могут сделать в будущее своей страны», — сказала Регина де Доминицис, руководитель бюро ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии.
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