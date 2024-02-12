Русский язык — третий по частоте преподавания в школах Чехии. Решается вопрос о том, следует ли продолжать обучение
21 февраля 2024
09:30
964
В Чехии до сих пор есть школы, где русский язык преподается в обязательном порядке. Министр образования Микулаш Бек (STAN) неоднократно это критиковал. Однако пока неясно, как отреагирует государство.
На протяжении истории человечества политика отражалась на том, что преподается в школах. Отчасти это справедливо и сегодня. Вопрос о преподавании русского языка приобрел новое значение после вторжения России в Украину.
При прежнем режиме русский язык в старших классах преподавался в обязательном порядке, но и сегодня остаются школы, где дети должны изучать русский. Правда, уже не как первый, а как второй язык.
Немецкий, французский и испанский одновременно?
«Я недавно на этом посту, поэтому унаследовал систему, которая существует в школе. У меня есть люди по контракту, которые преподают русский язык и ничего больше. И у меня есть с этим проблема. Я размышляю, стоит ли предлагать русский язык. Но, опять же, я не могу позволить себе предлагать больше языков», — говорит Петр Мажетный, директор начальной школы имени Масарика в Навси (Фридек-Мистек).
Здесь, как и в десятках других школ Чехии, дети изучают английский и русский языки. У них нет выбора. Чтобы предложить еще один иностранный язык, школе потребуются деньги, чтобы разделить детей на небольшие группы. И найти кого-то, кто сможет преподавать немецкий, французский или испанский.
«Я хочу дождаться изменений в RVP (Рамочные образовательные программы, прим. ред.), прежде чем что-то менять. Я надеюсь, что в конце концов возникнет нормальная ситуация, когда не все дети будут иметь обязательное изучение двух иностранных языков», — говорит директор Мажетный. Он имеет в виду тот факт, что большинство из них все равно не продолжают изучать второй иностранный язык в средней школе.
Еще один иностранный язык или больше английского?
В настоящее время планируется изменить Рамочную учебную программу, которой школы должны следовать при обучении детей. И главным вопросом остается сохранение обязательного второго иностранного языка. Теперь он должен преподаваться в каждой начальной школе не позднее восьмого класса.
Однако в прошлом году экспертная группа Министерства образования предложила отказаться от этого требования. В будущем школы будут обязаны предлагать второй иностранный язык, но дети больше не должны будут выбирать его. Вместо этого они могли бы выбирать, например, углубленные беседы на английском.
Этот момент пока находится в стадии обсуждения. Возможно, никаких изменений не произойдет и два иностранных языка по-прежнему будут обязательными. В официальном ответе на запрос Министерство образования заявило, что дискуссия еще продолжается.
«Решение еще не принято», — сказала пресс-секретарь Министерства образования Тереза Фойтова.
Как быть с русским языком?
Остается открытым вопрос, что будет с русским языком. Министр образования Микулаш Бек (STAN) неоднократно заявлял, что он не должен быть основным предметом.
«Когда речь идет о преподавании иностранных языков, я, конечно, буду отстаивать в дебатах, что первым обязательным языком должен быть английский. Мне кажется странным, что некоторые школы сегодня начинают обучение, например, с русского», — сказал Бек в интервью Seznam Zprávy в начале учебного года.
«А потом давайте поговорим о том, насколько второй иностранный язык может или должен быть обязательным. Я считаю, что вторым иностранным языком должен быть один из соответствующих языков. А для меня это в первую очередь немецкий, французский, испанский», — сказал министр образования.
«В случае каких-либо изменений, вероятно, нужно будет определить круг языков, которые могут преподаваться в школах в качестве первого или второго иностранного языка. На данный момент таких изменений нет», — сказал представитель Министерства образования.
Однако, несмотря на то, что в некоторых школах у детей есть выбор «соответствующих языков», они выбирают русский.
«Мы всегда предлагаем русский и немецкий языки за год вперед. У нас есть сертифицированный учитель немецкого языка, который мог бы преподавать немецкий, но 75%, а может быть, и 80% родителей выбирают русский», — объясняет Павел Писковский, директор начальной школы имени Масарика в Мельче под Опавой.
«Если бы я мог принять такое решение, я бы вообще отменил второй иностранный язык и усилил преподавание английского», — предлагает Писковский.
В сравнении регионов данные Чешской школьной инспекции показывают, что наибольшая доля детей изучает русский язык в Моравско-Силезском крае.
В Чешской Республике в прошлом учебном году этот предмет изучала примерно пятая часть девятиклассников. Чаще выбирали только немецкий, причем около двух третей учеников изучали его в качестве дополнительного иностранного языка. Таким образом, наиболее распространенной комбинацией в школах является англо-немецкая, за ней следует англо-русская.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
348
Несмотря на то, что годовая инфляция в январе в Чехии снизилась с 6,9 до 2,3%, а аналитики ожидают, что через некоторое время реальная зарплата снова вырастет, многие люди планируют экономить в...
20:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
11643
Почему комплексная страховка в Чехии не менее важна, чем все остальные документы, которые вы собираете для получения визы или продления ВНЖ? Сколько она стоит и где ее можно оформить?
18:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
347
Сотрудники отдела охраны окружающей среды пражской мэрии отклонили план строительства канатной дороги из Подбабы через Трою в Богнице в рамках процедуры EIA, оценивающей воздействие строительства...
13:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
723
Банки Объединенных Арабских Эмиратов закрывают счета россиян и начали блокировать некоторые операции с российскими компаниями, пишут в понедельник «Ведомости» со ссылкой на трех российских...
15:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
1848
Налоговую декларацию за 2023 год обязаны заполнить не только самозанятые, но и работники, за которых работодатель не может произвести ежегодный налоговый расчет, а также налогоплательщики с...
19:30
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1543
Уровень владения английским языком в Чехии ухудшился в международном сравнительном рейтинге English Proficiency Index. В рейтинге 113 стран чехи опустились на три позиции и заняли 26-е место....
16:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1084
Проведенное исследование наглядно показало, что существует значительная связь между уровнем образования и риском развития депрессии.
19:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
2089
В этом году Министерство образования хочет сосредоточиться на усилении преподавания чешского языка беженцам и укреплении психического здоровья. Через два месяца министерство также планирует начать...
14:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
9250
В 2024 году годовая виньетка для проезда по платным автомагистралям в Чехии подорожала с 1 500 до 2 300 крон. Но если правильно выбрать время покупки, можно сэкономить несколько сотен.
22:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
600
Замедление инфляции до 2,3% означает конец роста цен и неуверенности в завтрашнем дне. Об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала (ODS), комментируя опубликованную сегодня информацию о...
15:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
858
В Украину отправилась чешская бизнес-делегация, самая большая с начала российского вторжения в феврале 2022 года, сообщил МИД в социальной сети X. Представители энергетического, медицинского и...
22:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
837
Большинство чехов довольны своей жизнью, но не довольны развитием общества в 2023 году, свидетельствуют результаты январского опроса агентства STEM. По данным агентства, люди чувствуют...
18:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1320
С сегодняшнего дня каникулы начинаются для Праги 6-10 и регионов Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фридек-Мистек, Гавличкув-Брод, Йиглава,...
17:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
2341
Чехия и далее не должна выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину, считают в Министерстве иностранных дел. Нынешнее постановление действует до 31 марта...
12:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
14833
Министерство труда Чехии запустило уникальный электронный магазин. У каждого есть возможность улучшить или расширить свои навыки. Затраты на обучение на сумму до 50 тысяч крон компенсирует...