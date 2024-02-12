Русский язык — третий по частоте преподавания в школах Чехии. Решается вопрос о том, следует ли продолжать обучение

На протяжении истории человечества политика отражалась на том, что преподается в школах. Отчасти это справедливо и сегодня. Вопрос о преподавании русского языка приобрел новое значение после вторжения России в Украину.





При прежнем режиме русский язык в старших классах преподавался в обязательном порядке, но и сегодня остаются школы, где дети должны изучать русский. Правда, уже не как первый, а как второй язык.





Немецкий, французский и испанский одновременно?





«Я недавно на этом посту, поэтому унаследовал систему, которая существует в школе. У меня есть люди по контракту, которые преподают русский язык и ничего больше. И у меня есть с этим проблема. Я размышляю, стоит ли предлагать русский язык. Но, опять же, я не могу позволить себе предлагать больше языков», — говорит Петр Мажетный, директор начальной школы имени Масарика в Навси (Фридек-Мистек).





Здесь, как и в десятках других школ Чехии, дети изучают английский и русский языки. У них нет выбора. Чтобы предложить еще один иностранный язык, школе потребуются деньги, чтобы разделить детей на небольшие группы. И найти кого-то, кто сможет преподавать немецкий, французский или испанский.





«Я хочу дождаться изменений в RVP (Рамочные образовательные программы, прим. ред.), прежде чем что-то менять. Я надеюсь, что в конце концов возникнет нормальная ситуация, когда не все дети будут иметь обязательное изучение двух иностранных языков», — говорит директор Мажетный. Он имеет в виду тот факт, что большинство из них все равно не продолжают изучать второй иностранный язык в средней школе.





Еще один иностранный язык или больше английского?





В настоящее время планируется изменить Рамочную учебную программу, которой школы должны следовать при обучении детей. И главным вопросом остается сохранение обязательного второго иностранного языка. Теперь он должен преподаваться в каждой начальной школе не позднее восьмого класса.





Однако в прошлом году экспертная группа Министерства образования предложила отказаться от этого требования. В будущем школы будут обязаны предлагать второй иностранный язык, но дети больше не должны будут выбирать его. Вместо этого они могли бы выбирать, например, углубленные беседы на английском.





Этот момент пока находится в стадии обсуждения. Возможно, никаких изменений не произойдет и два иностранных языка по-прежнему будут обязательными. В официальном ответе на запрос Министерство образования заявило, что дискуссия еще продолжается.





«Решение еще не принято», — сказала пресс-секретарь Министерства образования Тереза Фойтова.





Как быть с русским языком?





Остается открытым вопрос, что будет с русским языком. Министр образования Микулаш Бек (STAN) неоднократно заявлял, что он не должен быть основным предметом.





«Когда речь идет о преподавании иностранных языков, я, конечно, буду отстаивать в дебатах, что первым обязательным языком должен быть английский. Мне кажется странным, что некоторые школы сегодня начинают обучение, например, с русского», — сказал Бек в интервью Seznam Zprávy в начале учебного года.





«А потом давайте поговорим о том, насколько второй иностранный язык может или должен быть обязательным. Я считаю, что вторым иностранным языком должен быть один из соответствующих языков. А для меня это в первую очередь немецкий, французский, испанский», — сказал министр образования.





«В случае каких-либо изменений, вероятно, нужно будет определить круг языков, которые могут преподаваться в школах в качестве первого или второго иностранного языка. На данный момент таких изменений нет», — сказал представитель Министерства образования.





Однако, несмотря на то, что в некоторых школах у детей есть выбор «соответствующих языков», они выбирают русский.





«Мы всегда предлагаем русский и немецкий языки за год вперед. У нас есть сертифицированный учитель немецкого языка, который мог бы преподавать немецкий, но 75%, а может быть, и 80% родителей выбирают русский», — объясняет Павел Писковский, директор начальной школы имени Масарика в Мельче под Опавой.





«Если бы я мог принять такое решение, я бы вообще отменил второй иностранный язык и усилил преподавание английского», — предлагает Писковский.





В сравнении регионов данные Чешской школьной инспекции показывают, что наибольшая доля детей изучает русский язык в Моравско-Силезском крае.





В Чешской Республике в прошлом учебном году этот предмет изучала примерно пятая часть девятиклассников. Чаще выбирали только немецкий, причем около двух третей учеников изучали его в качестве дополнительного иностранного языка. Таким образом, наиболее распространенной комбинацией в школах является англо-немецкая, за ней следует англо-русская.