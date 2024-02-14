В пражской начальной школе осталась одна учительница. Остальные ушли из-за новой директрисы
23 февраля 2024
16:30
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Хелена Патакова, новый директор Начальной школы Форманска в пражском районе Уезд, вступит в должность в пятницу 1 марта. Она заменит нынешнего директора Томаша Кунста. Многие родители не согласились с результатами отбора, объявленного местной мэрией, и подавляющее большинство учителей ушли вместе с директором. Остался только один учитель. В четверг пражские советники решили, что это дело необходимо расследовать.
«На момент назначения г-жа Патакова была представителем района от той же партии, что и глава района. Граждане неоднократно указывали на этот конфликт интересов, но нам сказали, что это никого не волнует», — заявил Ян Курел от имени родителей. Родители попросили дать возможность хотя бы до конца учебного года проработать нынешнему директору Кунсту.
Кунст занял второе место на этапе конкурсного отбора, который был объявлен округом после истечения шестилетнего срока полномочий директора. Победителем стала депутат местного совета Хелена Патакова (ODS), глава финансового комитета и однопартиец главы городской администрации Вацлава Драгорада.
В среду Патакова подала в отставку с поста депутата совета Уезда. По словам члена совета Давида Бодечека, конфликт интересов заключался еще и в том, что Патакова еще до Рождества сообщила учителям, что станет директором, хотя была назначена только в январе этого года. В итоге Бодечек высказался за назначение представителя медиатора.
Попытка сменить директора пражской школы возмутила родителей и учителей
Ни Патакова, ни Драгорад не считают, что существует конфликт интересов, но в январе ситуация в Уезде обострилась.
«Из пяти учителей у нас остался один учитель и один воспитатель продленного дня», — признался Драгорад. Он утверждает, что с приходом нового директора работа школы будет налажена. Ранее в начальной школе было 13 учителей.
Подозревают в плагиате
Глава района также сообщил, что у него есть экспертное заключение, согласно которому Патакова не совершала плагиата в своей концепции, с которой она выиграла конкурс.
Родители и друзья школы выступили против Патаковой, потому что директор, по их мнению, в большей или меньшей степени занималась плагиатом. На их сайте reditelkaopisuje.cz сообщается, что 27% шестистраничной работы взяты из других источников без цитирования. «Если бы так поступил кто-то из учеников, он получил бы неуд. и был бы привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказал один из учителей в интервью.
Хотя Гана Кордова Марванова, сенатор от Праги 11, также подвергла сомнению процесс отбора, советник по образованию Антонин Клечанда не нашел в этом никакой проблемы. «Нет ничего, что формально не было бы правильным», — сказал Клечанда. С ним не согласились ни советник от коалиции Ева Тылова, ни оппозиционерка Радмила Клеслова.
Пражский городской совет, однако, не мог изменить решение районного совета и результат процедуры. Поэтому Клеслова предложила городу провести расследование, которое одобрили представители всех партий, кроме Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). По словам члена совета Томаша Портлика (ODS), эта задача принадлежит муниципалитету, чиновникам, которые являются апелляционным органом, а не членам совета.
По словам Драгорада, по данному делу также подано уголовное заявление. «Даже сотрудница отдела образования муниципалитета уже дала показания полиции», — сказал Драгорад. По его словам, на заседании совета в четверг «обсуждался абсурд».
Кунст занял второе место на этапе конкурсного отбора, который был объявлен округом после истечения шестилетнего срока полномочий директора. Победителем стала депутат местного совета Хелена Патакова (ODS), глава финансового комитета и однопартиец главы городской администрации Вацлава Драгорада.
В среду Патакова подала в отставку с поста депутата совета Уезда. По словам члена совета Давида Бодечека, конфликт интересов заключался еще и в том, что Патакова еще до Рождества сообщила учителям, что станет директором, хотя была назначена только в январе этого года. В итоге Бодечек высказался за назначение представителя медиатора.
Попытка сменить директора пражской школы возмутила родителей и учителей
Ни Патакова, ни Драгорад не считают, что существует конфликт интересов, но в январе ситуация в Уезде обострилась.
«Из пяти учителей у нас остался один учитель и один воспитатель продленного дня», — признался Драгорад. Он утверждает, что с приходом нового директора работа школы будет налажена. Ранее в начальной школе было 13 учителей.
Подозревают в плагиате
Глава района также сообщил, что у него есть экспертное заключение, согласно которому Патакова не совершала плагиата в своей концепции, с которой она выиграла конкурс.
Родители и друзья школы выступили против Патаковой, потому что директор, по их мнению, в большей или меньшей степени занималась плагиатом. На их сайте reditelkaopisuje.cz сообщается, что 27% шестистраничной работы взяты из других источников без цитирования. «Если бы так поступил кто-то из учеников, он получил бы неуд. и был бы привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказал один из учителей в интервью.
Хотя Гана Кордова Марванова, сенатор от Праги 11, также подвергла сомнению процесс отбора, советник по образованию Антонин Клечанда не нашел в этом никакой проблемы. «Нет ничего, что формально не было бы правильным», — сказал Клечанда. С ним не согласились ни советник от коалиции Ева Тылова, ни оппозиционерка Радмила Клеслова.
Пражский городской совет, однако, не мог изменить решение районного совета и результат процедуры. Поэтому Клеслова предложила городу провести расследование, которое одобрили представители всех партий, кроме Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). По словам члена совета Томаша Портлика (ODS), эта задача принадлежит муниципалитету, чиновникам, которые являются апелляционным органом, а не членам совета.
По словам Драгорада, по данному делу также подано уголовное заявление. «Даже сотрудница отдела образования муниципалитета уже дала показания полиции», — сказал Драгорад. По его словам, на заседании совета в четверг «обсуждался абсурд».
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