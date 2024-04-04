Первый онлайн-семинар по финансовой грамотности
11 апреля 2024
15:29
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Присоединяйтесь к нашему интерактивному семинару, где вы узнаете основы финансового планирования, инвестирования и управления деньгами. Эксперты расскажут о ключевых аспектах финансовой грамотности, помогая вам принимать более осознанные финансовые решения. Не упустите возможность улучшить свои финансовые знания и прийти к финансовой независимости. Впервые онлайн!
Приглашаем вас принять участие в семинаре по финансовой грамотности, который состоится 14 апреля в Праге. В рамках этого события вы сможете получить ценные знания о финансовом рынке и научиться принимать осознанные финансовые решения. Семинар будет проводиться опытным профессиональным спикером, специализирующимся в области финансов, Константином Панаско.
Темы, которые будут освещены на семинаре, включают:
Темы, которые будут освещены на семинаре, включают:
- Четыре основы финансового рынка: узнайте основные принципы и понятия, связанные с финансовым рынком, чтобы лучше понимать его функционирование и возможности.
- Недвижимость как инвестиция: изучите преимущества и риски инвестирования в недвижимость, а также узнайте, как правильно выбирать объекты для инвестиций.
- Ипотека или аренда: разберитесь, какие факторы следует учитывать при выборе между ипотекой и арендой жилья, и какое решение будет наиболее выгодным для вас.
- Подготовка к пенсии: узнайте о различных способах планирования пенсии и какие шаги следует предпринять, чтобы обеспечить финансовую стабильность в старости.
- Инвестиции как источник дохода: изучите различные виды инвестиций и узнайте, как использовать их для генерации дополнительного дохода.
- Обезопасьте свой доход: получите советы и стратегии по защите своего дохода от непредвиденных обстоятельств и финансовых рисков.
Не упустите возможность улучшить свои финансовые знания и навыки на этом информативном семинаре и получить бесценный опыт всего за 199 крон. Присоединяйтесь к нам и начните свой путь к финансовой независимости и свободе!
Регистрация по ссылке тут: https://forms.gle/EVuSvjUWHdhSp5wK7
Регистрация по ссылке тут: https://forms.gle/EVuSvjUWHdhSp5wK7
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