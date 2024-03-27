В Чехии снизят количество учителей начальных и средних школ
4 апреля 2024
15:00
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Сегодня правительство утвердило постановление, согласно которому с сентября максимальное количество учебных часов, финансируемых из государственного бюджета для начальных и средних школ, будет сокращено на 5%, сообщил министр образования Микулаш Бек (STAN). С начала нового учебного года в некоторых школах будет сокращено количество оплачиваемых государством полных рабочих ставок учителей. По данным Министерства образования, сокращение учебного расписания коснется менее трети начальных школ и около десятой части средних школ. Детские сады не будут затронуты.
В министерстве говорят, что в средних школах сокращение составит 5%, а в начальных школах от 0 до 8% в зависимости от типа и размера школы. По словам министра, число новых штатных преподавателей в региональной системе образования продолжает расти, и эта мера направлена на замедление роста. Новая система допускает разделение классов или совместное проведение уроков сверх обязательного разделения, установленного рамочной образовательной программой. По его словам, у школ будет достаточно возможностей для адаптации преподавания к потребностям учеников.
Бек подчеркнул, что постановление не повлечет за собой никаких сокращений и не приведет к экономии в краткосрочной перспективе. «Предполагается, что регулирование приведет к замедлению темпов роста числа новых штатных преподавателей в системе образования и постепенной стабилизации его на уровне, который финансово устойчив в долгосрочной перспективе, а также удовлетворителен с точки зрения обеспечения качества преподавания», — сказал Бек журналистам после заседания правительства.
В первоначальном предложении министерство рассчитывало сократить количество часов до 85% от нынешнего максимума для средних школ и 94% для начальных школ. Корректировка финансирования преподавательских позиций в региональном образовании стала одной из причин ноябрьской забастовки, которая, по словам профсоюза, охватила почти три четверти начальных, детских садов и средних государственных школ. Работники образования, а также учащиеся также протестовали против снижения заработной платы непедагогического и прочего персонала. Впоследствии Министерство образования провело переговоры с заинтересованными сторонами в сфере образования, школьными ассоциациями и профсоюзами, с которыми договорилось о снижении нынешнего максимального числа сотрудников на 5% как для начальных, так и для средних школ.
Корректировка максимального числа финансируемых государством преподавателей также предусмотрена поправкой к Закону об образовании, по которой министерство теперь будет рассматривать комментарии. По словам Бека, она призвана разгрузить работу с максимальным количеством часов. Например, это позволит увеличить количество рабочих мест на полный день для определенных школ. Речь идет о школах, которые, например, работают в более сложных социально-экономических условиях, обучают больше иностранцев или незаменимы с точки зрения доступности в данном населенном пункте.
Проект поправок также предусматривает возможность замораживания увеличения числа преподавателей с полной занятостью. По словам Бека, в тех школах, где количество детей не растет, например, нельзя будет увеличивать количество штатных единиц в течение года. «Речь идет о замораживании штатного расписания, а не о сокращении количества часов в школе», — сказал министр.
По его словам, постановление позволяет сэкономить средства за счет снижения темпов увеличения рабочего времени учителей. По его оценке, экономия может составить около 800 миллионов крон. «Должен сказать, что эта оценка неопределенна с точки зрения того, как поведут себя директора отдельных школ», — сказал Бек.
Бек подчеркнул, что постановление не повлечет за собой никаких сокращений и не приведет к экономии в краткосрочной перспективе. «Предполагается, что регулирование приведет к замедлению темпов роста числа новых штатных преподавателей в системе образования и постепенной стабилизации его на уровне, который финансово устойчив в долгосрочной перспективе, а также удовлетворителен с точки зрения обеспечения качества преподавания», — сказал Бек журналистам после заседания правительства.
В первоначальном предложении министерство рассчитывало сократить количество часов до 85% от нынешнего максимума для средних школ и 94% для начальных школ. Корректировка финансирования преподавательских позиций в региональном образовании стала одной из причин ноябрьской забастовки, которая, по словам профсоюза, охватила почти три четверти начальных, детских садов и средних государственных школ. Работники образования, а также учащиеся также протестовали против снижения заработной платы непедагогического и прочего персонала. Впоследствии Министерство образования провело переговоры с заинтересованными сторонами в сфере образования, школьными ассоциациями и профсоюзами, с которыми договорилось о снижении нынешнего максимального числа сотрудников на 5% как для начальных, так и для средних школ.
Корректировка максимального числа финансируемых государством преподавателей также предусмотрена поправкой к Закону об образовании, по которой министерство теперь будет рассматривать комментарии. По словам Бека, она призвана разгрузить работу с максимальным количеством часов. Например, это позволит увеличить количество рабочих мест на полный день для определенных школ. Речь идет о школах, которые, например, работают в более сложных социально-экономических условиях, обучают больше иностранцев или незаменимы с точки зрения доступности в данном населенном пункте.
Проект поправок также предусматривает возможность замораживания увеличения числа преподавателей с полной занятостью. По словам Бека, в тех школах, где количество детей не растет, например, нельзя будет увеличивать количество штатных единиц в течение года. «Речь идет о замораживании штатного расписания, а не о сокращении количества часов в школе», — сказал министр.
По его словам, постановление позволяет сэкономить средства за счет снижения темпов увеличения рабочего времени учителей. По его оценке, экономия может составить около 800 миллионов крон. «Должен сказать, что эта оценка неопределенна с точки зрения того, как поведут себя директора отдельных школ», — сказал Бек.
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