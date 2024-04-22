Чешский способ обучения ориентирован на зубрежку, а не на знания
4 мая 2024
16:00
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Нынешняя форма получения аттестата бакалавра слишком ориентирована на заучивание информации наизусть. Об этом в интервью ČTK рассказала Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EDUin. По ее мнению, экзамен на аттестат зрелости должен не только лучше отражать выученный материал, но и быть направлен на проверку грамотности и так называемых ключевых компетенций, то есть навыков и умений учеников. Она напомнила, что в Чешской Республике существуют значительные различия в показателях успешности учащихся в школах разных типов.
Согласно данным на сайте государственной организации Cermat, в весеннем семестре государственных выпускных экзаменов в школах подают заявления 75 609 учеников, что на 5,4% больше, чем в прошлом году. Экзамен по чешскому языку является обязательным для всех, а в качестве второго предмета выпускники выбирают математику и иностранный язык. Большинство из них, около 80%, выбрали в качестве второго предмета английский язык. Математику выбрали 18,2% учащихся, что примерно на 1 000 больше, чем в прошлом году. Сотни записались на сдачу экзаменов по немецкому и русскому языкам, около 70 студентов будут сдавать французский и около 150 — испанский.
«Сейчас во многих школах последний год обучения посвящен подготовке к выпускному экзамену и заучиванию заранее подготовленных вопросов. Ученики не должны готовиться к экзаменам, вместо этого мы должны иметь возможность проверить, в какой степени ученики приобрели компетенции, предусмотренные Рамочной образовательной программой, за четыре года обучения», — сказала Шрамкова.
По ее словам, на более частый выбор английского бакалавриата вместо математики влияет ряд факторов, в том числе более высокая вероятность трудоустройства в будущем. Еще одним фактором, по ее словам, является страх, поскольку математика имеет более низкий показатель долгосрочного успеха. «Кроме того, существует разница в подходе к методике преподавания этих предметов, что может привести к тому, что ученики будут чувствовать себя лучше подготовленными в английском языке и, следовательно, более уверенными в себе», — говорит Шрамкова.
В прошлом году студенты показали худшие результаты по математике: 12,4% не сдали экзамены в весеннем семестре. В 2022 году этот показатель составлял 10,1% учащихся. Результаты учеников по математике ухудшаются уже третий год, но они не хуже, чем в 2020 году, когда провалились 17,6% учеников, говорится в ежегодном отчете Чешской школьной инспекции.
По словам Шрамковой, в восприятии людей аттестат зрелости все больше становится своего рода фундаментом, что, по ее мнению, также связано с растущим интересом к высшему образованию. «В результате аттестат зрелости рассматривается как необходимый билет в университет и на дальнейшую работу. Чтобы открыть некоторые виды ИП, необходимо иметь соответствующее среднее образование с дипломом о среднем образовании, что делает его привлекательным вариантом для выпускников ремесленных училищ», — говорит она.
В то же время, по словам Шрамковой, образовательный уровень населения растет. Она напомнила об исследовании Института демократии и экономического анализа CERGE-EI (IDEA), в котором сравнивалось поколение Y (люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год) и поколение X (люди, родившиеся в период с 1965 по 1980 год). Согласно исследованию, доля людей из поколения Y, получивших как минимум степень бакалавра, составляет 32% по сравнению с 13% в поколении X. Напротив, доля тех, кто получил профессиональное образование, снизилась с 40% в поколении X до 23% в поколении Y.
«Сейчас во многих школах последний год обучения посвящен подготовке к выпускному экзамену и заучиванию заранее подготовленных вопросов. Ученики не должны готовиться к экзаменам, вместо этого мы должны иметь возможность проверить, в какой степени ученики приобрели компетенции, предусмотренные Рамочной образовательной программой, за четыре года обучения», — сказала Шрамкова.
По ее словам, на более частый выбор английского бакалавриата вместо математики влияет ряд факторов, в том числе более высокая вероятность трудоустройства в будущем. Еще одним фактором, по ее словам, является страх, поскольку математика имеет более низкий показатель долгосрочного успеха. «Кроме того, существует разница в подходе к методике преподавания этих предметов, что может привести к тому, что ученики будут чувствовать себя лучше подготовленными в английском языке и, следовательно, более уверенными в себе», — говорит Шрамкова.
В прошлом году студенты показали худшие результаты по математике: 12,4% не сдали экзамены в весеннем семестре. В 2022 году этот показатель составлял 10,1% учащихся. Результаты учеников по математике ухудшаются уже третий год, но они не хуже, чем в 2020 году, когда провалились 17,6% учеников, говорится в ежегодном отчете Чешской школьной инспекции.
По словам Шрамковой, в восприятии людей аттестат зрелости все больше становится своего рода фундаментом, что, по ее мнению, также связано с растущим интересом к высшему образованию. «В результате аттестат зрелости рассматривается как необходимый билет в университет и на дальнейшую работу. Чтобы открыть некоторые виды ИП, необходимо иметь соответствующее среднее образование с дипломом о среднем образовании, что делает его привлекательным вариантом для выпускников ремесленных училищ», — говорит она.
В то же время, по словам Шрамковой, образовательный уровень населения растет. Она напомнила об исследовании Института демократии и экономического анализа CERGE-EI (IDEA), в котором сравнивалось поколение Y (люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год) и поколение X (люди, родившиеся в период с 1965 по 1980 год). Согласно исследованию, доля людей из поколения Y, получивших как минимум степень бакалавра, составляет 32% по сравнению с 13% в поколении X. Напротив, доля тех, кто получил профессиональное образование, снизилась с 40% в поколении X до 23% в поколении Y.
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