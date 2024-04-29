Экономический факультет выбирает декана вместо Шевчика, есть два кандидата
7 мая 2024
15:00
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Академический сенат Факультета народного хозяйства ВШЭ (AS NF) Экономического университета в Праге (VŠE) сегодня вечером выберет нового декана. Вместо Мирослава Шевчика, уволенного ректором университета Петром Дворжаком в декабре прошлого года, будет избран новый кандидат. На этот пост претендуют Зденек Хитил, бывший декан факультета, и Павел Ржежабек, бывший член банковского совета Чешского национального банка.
Дворжак обвинил Шевчика в неподобающих публичных выступлениях. По словам Дворжака, одной из главных причин увольнения стало то, что публичные высказывания декана нанесли ущерб репутации факультета. Дворжак ранее говорил, что если бы он не уволил Шевчика, это имело бы гораздо более серьезные последствия для вуза. Он подчеркнул, что решение не зависело от политических взглядов Шевчика.
По словам Шевчика, это политическое решение, которое вредит университету гораздо больше, чем его оценка деятельности премьер-министра. Шевчик назвал премьер-министра Петра Фиалу (ODS) тупицей, а комиссара ЕС Веру Йоурову — Йоудовой. Против решения Дворжака он подал судебный иск.
Академический сенат факультета не стал объявлять о выборах нового декана до тех пор, пока суд не вынес решение по ходатайству о приостановке действия апелляции. Городской суд Праги в феврале не приостановил действие иска и до сих пор не вынес решения по нему. Факультет народного хозяйства сейчас возглавляет заместитель декана по уставным вопросам Адела Зубикова.
По словам Шевчика, это политическое решение, которое вредит университету гораздо больше, чем его оценка деятельности премьер-министра. Шевчик назвал премьер-министра Петра Фиалу (ODS) тупицей, а комиссара ЕС Веру Йоурову — Йоудовой. Против решения Дворжака он подал судебный иск.
Академический сенат факультета не стал объявлять о выборах нового декана до тех пор, пока суд не вынес решение по ходатайству о приостановке действия апелляции. Городской суд Праги в феврале не приостановил действие иска и до сих пор не вынес решения по нему. Факультет народного хозяйства сейчас возглавляет заместитель декана по уставным вопросам Адела Зубикова.
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