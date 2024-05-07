Преподаватели за Шевчика, студенты против. Выборы отразили два разных взгляда на VŠE
14 мая 2024
15:00
431
Преподаватели и студенты VŠE избрали девять делегатов, которые в конце месяца выберут замену отстраненному от должности декану Мирославу Шевчику. Студенты продемонстрировали, что хотят подвести жирную черту под нынешней эпохой, но у них нет сил сделать это самостоятельно.
Выборы в академический сенат Факультета народного хозяйства ВШЭ подтвердили, что после увольнения декана Мирослава Шевчика в вузе царит хаос. Среди победивших делегатов есть как его противники, так и сторонники, а новый декан будет выбран 29 мая.
Сенат избирается на три года и состоит из девяти членов. Шесть из них выбираются преподавателями, и они сменили только одного человека с предыдущего срока. Таким образом, большинство в сенате остается у людей, которые симпатизируют Шевчику и поддерживали его во время предыдущих попыток его сместить. На выборах они получили значительное преимущество, набрав более чем в два раза больше голосов, чем другие кандидаты.
Оставшиеся три места избираются студентами. Кандидаты, выступавшие за перемены и конец периода Шевчика, победили с явным отрывом. Они шли на выборы под девизом «Перемены для всех» и набрали 80% голосов студентов.
«Логично, что мы против», — отвечает один из студентов-делегатов, Вацлав Сосна, когда его спрашивают, как он представляет себе обещанные перемены и как они связаны с бывшим деканом Шевчиком. «Но дело не только в нем. Речь идет о небольшой группе людей, которые долгое время управляли факультетом, и под их руководством дела на нем шли не лучшим образом», — объясняет Сосна.
Факультет VŠE, который чахнет
По его словам, студентов беспокоит не только плохая репутация вуза, но и объективные, измеримые недостатки. В частности, потеря хороших интересных преподавателей, уменьшение числа студентов в сочетании со снижением требований при приеме или недавняя потеря права выбирать новых профессоров экономики.
VŠE — крупнейшая экономическая школа в стране с годовым бюджетом более 1,5 миллиарда крон. Экономический факультет — один из шести факультетов, и Шевчик возглавлял его с 2010 по 2018 год, затем четыре года был заместителем декана, а с июля 2022 года до декабря прошлого года — снова деканом.
Перед Рождеством Шевчик был уволен ректором школы Петром Дворжаком на том основании, что он портит репутацию школы и снижает качество преподавания. Шевчик подал на школу в суд, но остался на факультете в качестве заведующего одной из кафедр с большим неформальным влиянием.
С Рождества на факультете народного хозяйства действует временное руководство, а первая попытка выбрать нового декана на прошлой неделе не увенчалась успехом. На эту должность претендовали только два человека с факультета, один из которых снял кандидатуру до начала борьбы, а другой получил один голос в сенате факультета.
Ожидается, что имена желающих принять участие в следующем раунде будут известны в течение недели. Однако даже в новом составе сената люди, которые до сих пор помогали Шевчику, имеют численное преимущество. Поэтому маловероятно, что кто-то с реформистскими планами получит их голоса.
Сенат избирается на три года и состоит из девяти членов. Шесть из них выбираются преподавателями, и они сменили только одного человека с предыдущего срока. Таким образом, большинство в сенате остается у людей, которые симпатизируют Шевчику и поддерживали его во время предыдущих попыток его сместить. На выборах они получили значительное преимущество, набрав более чем в два раза больше голосов, чем другие кандидаты.
Оставшиеся три места избираются студентами. Кандидаты, выступавшие за перемены и конец периода Шевчика, победили с явным отрывом. Они шли на выборы под девизом «Перемены для всех» и набрали 80% голосов студентов.
«Логично, что мы против», — отвечает один из студентов-делегатов, Вацлав Сосна, когда его спрашивают, как он представляет себе обещанные перемены и как они связаны с бывшим деканом Шевчиком. «Но дело не только в нем. Речь идет о небольшой группе людей, которые долгое время управляли факультетом, и под их руководством дела на нем шли не лучшим образом», — объясняет Сосна.
Факультет VŠE, который чахнет
По его словам, студентов беспокоит не только плохая репутация вуза, но и объективные, измеримые недостатки. В частности, потеря хороших интересных преподавателей, уменьшение числа студентов в сочетании со снижением требований при приеме или недавняя потеря права выбирать новых профессоров экономики.
VŠE — крупнейшая экономическая школа в стране с годовым бюджетом более 1,5 миллиарда крон. Экономический факультет — один из шести факультетов, и Шевчик возглавлял его с 2010 по 2018 год, затем четыре года был заместителем декана, а с июля 2022 года до декабря прошлого года — снова деканом.
Перед Рождеством Шевчик был уволен ректором школы Петром Дворжаком на том основании, что он портит репутацию школы и снижает качество преподавания. Шевчик подал на школу в суд, но остался на факультете в качестве заведующего одной из кафедр с большим неформальным влиянием.
С Рождества на факультете народного хозяйства действует временное руководство, а первая попытка выбрать нового декана на прошлой неделе не увенчалась успехом. На эту должность претендовали только два человека с факультета, один из которых снял кандидатуру до начала борьбы, а другой получил один голос в сенате факультета.
Ожидается, что имена желающих принять участие в следующем раунде будут известны в течение недели. Однако даже в новом составе сената люди, которые до сих пор помогали Шевчику, имеют численное преимущество. Поэтому маловероятно, что кто-то с реформистскими планами получит их голоса.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
14 МАЯ 2024
1137
Каждое утро в Прагу прибывает более 250 000 человек, свидетельствуют данные компании O2. Из некоторых районов более трети населения приезжает в столицу на работу.
09:30
14 МАЯ 2024
1135
Чешское общество в последние годы стремительно меняется под влиянием технологических, политических и социальных факторов. Однако за это время в Чехии полностью отсутствовали данные о том, насколько...
08:00
14 МАЯ 2024
453
Более 23 000 человек в Чехии решили открыть свое дело в первом квартале 2024 года. По данным Чешского кредитного бюро, число предпринимателей выросло на наибольшую величину с 2011 года с учетом...
18:00
13 МАЯ 2024
759
Правительство направило пенсионную реформу в Палату депутатов. Ее причиной стал рост числа пенсионеров и, наоборот, уменьшение количества людей трудоспособного возраста, отчисляющих взносы в...
08:00
13 МАЯ 2024
451
Чешские компании проявляют все больший интерес к украинскому рынку. За последние два года экспорт туда вырос на 17%. В эту цифру не входят оружие и боеприпасы. Появляется все больше проектов по...
18:00
11 МАЯ 2024
1073
Крупнейший чешский интернет-магазин ищет новые возможности для роста. Возможно, это будет аптечный бизнес, но там очень большая конкуренция.
16:00
11 МАЯ 2024
1647
ЦЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА УКРАДЕНЫ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ЧЕХИИ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
Из библиотек Европы исчезли периодические издания популярных русских авторов. Национальная библиотека в Праге также лишилась ряда экземпляров, но не может предоставить конкретную информацию....
14:30
11 МАЯ 2024
1357
Плачущие дети и дама, купившая фальшивые билеты за 40 000 крон. Полиция разбирается с огромным количеством мошенничеств при продаже билетов на чемпионат мира по хоккею в Праге.
09:30
11 МАЯ 2024
1246
В пятницу, 11 мая, на Земле произошла геомагнитная буря высочайшей силы. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), это первый случай с 2003 года, когда...
13:00
10 МАЯ 2024
693
Чешские отели, гостевые дома и кемпинги в первом квартале этого года приняли 4,1 миллиона туристов, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество иностранных и отечественных...
10:30
9 МАЯ 2024
1412
Более 1 200 полицейских будут следить за каждым игровым днем чемпионата мира по хоккею (WCH). Во время игр поезда метро линии B будут ходить с более короткими интервалами.
09:30
9 МАЯ 2024
4137
Старый континент по-прежнему разделен. На этот раз не железным занавесом, а занавесом зарплат. Чехия по-прежнему относится Востоку, хотя зарплаты в стране постепенно растут.
08:00
9 МАЯ 2024
1130
Через почти четыре десятилетия после распада Советского Союза уровень жизни в странах, вышедших из сферы его влияния, превысит уровень жизни в южном крыле Европейского союза, предупреждает Bloomberg.
15:00
7 МАЯ 2024
688
Академический сенат Факультета народного хозяйства ВШЭ (AS NF) Экономического университета в Праге (VŠE) сегодня вечером выберет нового декана. Вместо Мирослава Шевчика, уволенного ректором...
14:00
7 МАЯ 2024
1131
Пражский аэропорт подписал контракт с ассоциацией проектировщиков, возглавляемой компанией Valbek, на выполнение проектных работ по расширению пропускной способности терминалов.