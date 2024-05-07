Преподаватели за Шевчика, студенты против. Выборы отразили два разных взгляда на VŠE

Выборы в академический сенат Факультета народного хозяйства ВШЭ подтвердили, что после увольнения декана Мирослава Шевчика в вузе царит хаос. Среди победивших делегатов есть как его противники, так и сторонники, а новый декан будет выбран 29 мая.



Сенат избирается на три года и состоит из девяти членов. Шесть из них выбираются преподавателями, и они сменили только одного человека с предыдущего срока. Таким образом, большинство в сенате остается у людей, которые симпатизируют Шевчику и поддерживали его во время предыдущих попыток его сместить. На выборах они получили значительное преимущество, набрав более чем в два раза больше голосов, чем другие кандидаты.



Оставшиеся три места избираются студентами. Кандидаты, выступавшие за перемены и конец периода Шевчика, победили с явным отрывом. Они шли на выборы под девизом «Перемены для всех» и набрали 80% голосов студентов.



«Логично, что мы против», — отвечает один из студентов-делегатов, Вацлав Сосна, когда его спрашивают, как он представляет себе обещанные перемены и как они связаны с бывшим деканом Шевчиком. «Но дело не только в нем. Речь идет о небольшой группе людей, которые долгое время управляли факультетом, и под их руководством дела на нем шли не лучшим образом», — объясняет Сосна.



Факультет VŠE, который чахнет

По его словам, студентов беспокоит не только плохая репутация вуза, но и объективные, измеримые недостатки. В частности, потеря хороших интересных преподавателей, уменьшение числа студентов в сочетании со снижением требований при приеме или недавняя потеря права выбирать новых профессоров экономики.



VŠE — крупнейшая экономическая школа в стране с годовым бюджетом более 1,5 миллиарда крон. Экономический факультет — один из шести факультетов, и Шевчик возглавлял его с 2010 по 2018 год, затем четыре года был заместителем декана, а с июля 2022 года до декабря прошлого года — снова деканом.



Перед Рождеством Шевчик был уволен ректором школы Петром Дворжаком на том основании, что он портит репутацию школы и снижает качество преподавания. Шевчик подал на школу в суд, но остался на факультете в качестве заведующего одной из кафедр с большим неформальным влиянием.



С Рождества на факультете народного хозяйства действует временное руководство, а первая попытка выбрать нового декана на прошлой неделе не увенчалась успехом. На эту должность претендовали только два человека с факультета, один из которых снял кандидатуру до начала борьбы, а другой получил один голос в сенате факультета.



Ожидается, что имена желающих принять участие в следующем раунде будут известны в течение недели. Однако даже в новом составе сената люди, которые до сих пор помогали Шевчику, имеют численное преимущество. Поэтому маловероятно, что кто-то с реформистскими планами получит их голоса.