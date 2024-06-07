Учебный год за 108 000 крон? В Чехии растет интерес к частным школам
18 июня 2024
19:30
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В Чехии почти на 50 000 детей больше посещают частные школы, чем десять лет назад. А все потому, что родители готовы инвестировать в них больше, чем в собственный отпуск, о чем свидетельствуют и результаты опроса, проведенного агентством Ipsos для компании Seznam Zprávy.
Если бы чешские родители могли выбрать что-то одно, чтобы дать своим детям, то это было бы частное образование в дополнение к большему количеству времени, проведенному вместе. В ходе опроса, проведенного компанией Ipsos для Seznam Zprávy, так ответили почти 16% родителей с детьми до 18 лет.
Нынешний опрос показывает, что родители скорее сменят государственную школу на частную, чем, например, улучшат условия жизни своих детей дома, дадут им больше физических упражнений или кружков, или организуют лучшие каникулы.
«В стране уже есть ряд частных школ, чья концепция пользуется доверием родителей, имеет высокие академические стандарты, но при этом может предложить что-то дополнительное. В нашем случае, я думаю, это сложная система работы с одаренными учениками», — говорит Михал Мусил, директор пражской гимназии имени Яна Палаха и заместитель председателя Ассоциации частных школ Чехии, Моравии и Силезии.
Учебный год за 108 000
Конечно, это влечет за собой и необходимость платить за обучение. Например, в гимназии имени Яна Палаха плата за обучение в следующем году обойдется в 108 000 крон. Однако ежемесячные суммы варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч, в зависимости не только от расположения или класса школы, но и от языка обучения.
Что касается, в частности, средних школ, то частный сектор, с одной стороны, предлагает нечто иное, а с другой — восполняет вместительность, которой просто не хватает на нынешнем пике демографической волны.
Например, если бы в Праге не работали частные средние школы, то не хватило бы мест для всех пражских детей, которые получают обязательное образование в столице.
«Я с легкой долей издевки говорил, что нам выгодны ханжество и самодовольство государственных гимназий. Но мы все равно пытаемся двигаться вперед, хотя бы потому, что большое количество современных родителей ожидают от учебных заведений совершенно иного подхода», — говорит Мусил.
Что касается вместимости, то аналогичная ситуация наблюдается и в частных детских садах. Родители гораздо чаще находят там места для детей до трех лет, чем в государственных детских садах. Туда ходят 15 % из них, в то время как в государственных школах — только 8,6 %.
Меньше детей в классе и школьный психолог
Если рассматривать частные начальные школы, то статистика показывает, что они могут предложить своим ученикам больший комфорт — то есть меньше детей в классе и, что логично, больше места для удовлетворения индивидуальных потребностей школьников. В то же время они могут позволить себе оплачивать вспомогательный персонал, который не является стандартным в государственных школах, например школьного психолога, за счет платы за обучение.
За последние десять лет наибольшее количество таких сотрудников появилось в Среднечешском крае. Однако их количество растет по всей Чехии. В Высочине, например, в 2013 году не было ни одного, а в этом учебном году уже работают 13.
«Выбор родителей вполне понятен. Они хотят получить лучшее образование для своих детей, а в негосударственных школах они могут получить более качественные услуги или, по крайней мере, клиентоориентированные услуги», — говорит Карел Гаргулак, аналитик по вопросам образовательной политики из PAQ Research.
Усиление неравенства?
Статус частных школ обсуждается уже много лет, как с точки зрения правил, которым они должны следовать, так и с точки зрения их финансирования. Работа школ частично субсидируется из государственного бюджета, хотя и через другой механизм, чем тот, который используется для государственных школ. Хотя частные школы должны соблюдать все правила, которые регулируются Чешской школьной инспекцией, на них не распространяется, например, зона приёма. Другими словами, приоритет в начальных школах не отдается детям из ближайшего района.
«Рост негосударственной ветви образования приводит к увеличению неравенства. С точки зрения затрат, одни и те же услуги оплачиваются дважды — необходимо обеспечить потенциал государственного образования, но в то же время государство платит за частные школы, что немного несправедливо», — говорит Гаргулак.
По его словам, поэтому важно уравнять условия обучения между государственными и негосударственными школами. Например, начальные школы должны нести одинаковую ответственность, независимо от того, являются ли они частными или государственными.
Нынешний опрос показывает, что родители скорее сменят государственную школу на частную, чем, например, улучшат условия жизни своих детей дома, дадут им больше физических упражнений или кружков, или организуют лучшие каникулы.
«В стране уже есть ряд частных школ, чья концепция пользуется доверием родителей, имеет высокие академические стандарты, но при этом может предложить что-то дополнительное. В нашем случае, я думаю, это сложная система работы с одаренными учениками», — говорит Михал Мусил, директор пражской гимназии имени Яна Палаха и заместитель председателя Ассоциации частных школ Чехии, Моравии и Силезии.
Учебный год за 108 000
Конечно, это влечет за собой и необходимость платить за обучение. Например, в гимназии имени Яна Палаха плата за обучение в следующем году обойдется в 108 000 крон. Однако ежемесячные суммы варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч, в зависимости не только от расположения или класса школы, но и от языка обучения.
Что касается, в частности, средних школ, то частный сектор, с одной стороны, предлагает нечто иное, а с другой — восполняет вместительность, которой просто не хватает на нынешнем пике демографической волны.
Например, если бы в Праге не работали частные средние школы, то не хватило бы мест для всех пражских детей, которые получают обязательное образование в столице.
«Я с легкой долей издевки говорил, что нам выгодны ханжество и самодовольство государственных гимназий. Но мы все равно пытаемся двигаться вперед, хотя бы потому, что большое количество современных родителей ожидают от учебных заведений совершенно иного подхода», — говорит Мусил.
Что касается вместимости, то аналогичная ситуация наблюдается и в частных детских садах. Родители гораздо чаще находят там места для детей до трех лет, чем в государственных детских садах. Туда ходят 15 % из них, в то время как в государственных школах — только 8,6 %.
Меньше детей в классе и школьный психолог
Если рассматривать частные начальные школы, то статистика показывает, что они могут предложить своим ученикам больший комфорт — то есть меньше детей в классе и, что логично, больше места для удовлетворения индивидуальных потребностей школьников. В то же время они могут позволить себе оплачивать вспомогательный персонал, который не является стандартным в государственных школах, например школьного психолога, за счет платы за обучение.
За последние десять лет наибольшее количество таких сотрудников появилось в Среднечешском крае. Однако их количество растет по всей Чехии. В Высочине, например, в 2013 году не было ни одного, а в этом учебном году уже работают 13.
«Выбор родителей вполне понятен. Они хотят получить лучшее образование для своих детей, а в негосударственных школах они могут получить более качественные услуги или, по крайней мере, клиентоориентированные услуги», — говорит Карел Гаргулак, аналитик по вопросам образовательной политики из PAQ Research.
Усиление неравенства?
Статус частных школ обсуждается уже много лет, как с точки зрения правил, которым они должны следовать, так и с точки зрения их финансирования. Работа школ частично субсидируется из государственного бюджета, хотя и через другой механизм, чем тот, который используется для государственных школ. Хотя частные школы должны соблюдать все правила, которые регулируются Чешской школьной инспекцией, на них не распространяется, например, зона приёма. Другими словами, приоритет в начальных школах не отдается детям из ближайшего района.
«Рост негосударственной ветви образования приводит к увеличению неравенства. С точки зрения затрат, одни и те же услуги оплачиваются дважды — необходимо обеспечить потенциал государственного образования, но в то же время государство платит за частные школы, что немного несправедливо», — говорит Гаргулак.
По его словам, поэтому важно уравнять условия обучения между государственными и негосударственными школами. Например, начальные школы должны нести одинаковую ответственность, независимо от того, являются ли они частными или государственными.
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