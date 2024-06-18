Шевчик вернулся, он стал заместителем декана
28 июня 2024
16:30
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Мирослав Шевчик, бывший декан экономического факультета, станет замдекана по экономике экономического факультета. Академический Сенат согласился с намерением декана Аделы Зубиковой назначить предложенных ею заместителей декана. Ожидается, что Шевчик вступит в должность вице-декана по экономике 1 июля.
Мирослав Шевчик, бывший декан Национально-экономического факультета ВШЭ, вновь занял руководящую должность на факультете, став заместителем декана по экономике. Академический сенат поддержал предложение декана Адэлы Зубиковой назначить Шевчика и других кандидатов на руководящие позиции. Официально Шевчик вступит в должность 1 июля.
Адэла Зубикова подтвердила это назначение: «Могу подтвердить, что предложила кандидатуру доцента Шевчика на пост заместителя декана по экономике Национально-экономического факультета ВШЭ». Зубикова ранее сама занимала пост заместителя декана при руководстве Шевчика.
Шевчик был снят с должности ректором Петром Дворжаком в декабре прошлого года за нанесение ущерба интересам школы. По словам ректора, Шевчик часто делал заявления, порочащие репутацию ВШЭ и факультета, и не реагировал на замечания.
Противоречивые заявления и поведение
Одним из примеров неподобающего поведения Шевчика стало его участие в антивоенном митинге на Вацлавской площади в Праге в марте. После демонстрации некоторые участники пытались снять украинский флаг с Национального музея, и вмешалась полиция. Шевчик заявил, что помогал пострадавшему.
Шевчик также делал спорные заявления, называя премьер-министра Петра Фиалу «дураком», а еврокомиссарку Веру Юрову — «Юродовой». Он также утверждал, что глава Службы безопасности и информации (BIS) Михал Куделка менее заслуживает доверия, чем президент России Владимир Путин.
Инцидент на дороге
Шевчик также вызывал возмущение своим поведением на дороге. Ранее он ехал по встречной полосе на автомагистрали D5 с использованием синего маячка, предназначенного для скорой помощи, объясняя это тем, что в машине находился человек с серьезными медицинскими проблемами.
Шевчик возглавлял Национально-экономический факультет ВШЭ два срока с 2010 по 2018 годы, и уже тогда сталкивался с протестами студентов. В прошлом году ректор вновь назначил его на этот пост по предложению академического сената факультета.
Реакция ректора: «Если не будет спокойствия, факультет закроют»
Новое руководство факультета должно было стабилизировать ситуацию. Однако при назначении нового декана ректор Дворжак отметил, что его взгляды на причины проблем факультета не совпадают с мнением Зубиковой.
На заседании Академического сената ВШЭ на прошлой неделе Дворжак отметил, что при первой попытке выбора декана в апреле некоторые сенаторы поставили условие, что они проголосуют за кандидата только в случае, если Шевчик станет его заместителем. Председатель факультетского сената Ян Павлик не опроверг это, заявив, что он и его коллеги уверены, что ректор снял Шевчика с должности «против воли демократически избранных представителей академического сообщества».
После заседания сената Дворжак заявил, что стабилизация ситуации позволит факультету продолжить работу, иначе он допустил возможность его закрытия. «Если ситуация будет такой, что факультет не справится и это принесет дополнительные проблемы для вуза, я не смогу оставаться безучастным. Это не проблема одного факультета, это проблема всего университета. Если факультет не справится, мне и сенату придется действовать. Вариантов не так много», — добавил он.
Адэла Зубикова подтвердила это назначение: «Могу подтвердить, что предложила кандидатуру доцента Шевчика на пост заместителя декана по экономике Национально-экономического факультета ВШЭ». Зубикова ранее сама занимала пост заместителя декана при руководстве Шевчика.
Шевчик был снят с должности ректором Петром Дворжаком в декабре прошлого года за нанесение ущерба интересам школы. По словам ректора, Шевчик часто делал заявления, порочащие репутацию ВШЭ и факультета, и не реагировал на замечания.
Противоречивые заявления и поведение
Одним из примеров неподобающего поведения Шевчика стало его участие в антивоенном митинге на Вацлавской площади в Праге в марте. После демонстрации некоторые участники пытались снять украинский флаг с Национального музея, и вмешалась полиция. Шевчик заявил, что помогал пострадавшему.
Шевчик также делал спорные заявления, называя премьер-министра Петра Фиалу «дураком», а еврокомиссарку Веру Юрову — «Юродовой». Он также утверждал, что глава Службы безопасности и информации (BIS) Михал Куделка менее заслуживает доверия, чем президент России Владимир Путин.
Инцидент на дороге
Шевчик также вызывал возмущение своим поведением на дороге. Ранее он ехал по встречной полосе на автомагистрали D5 с использованием синего маячка, предназначенного для скорой помощи, объясняя это тем, что в машине находился человек с серьезными медицинскими проблемами.
Шевчик возглавлял Национально-экономический факультет ВШЭ два срока с 2010 по 2018 годы, и уже тогда сталкивался с протестами студентов. В прошлом году ректор вновь назначил его на этот пост по предложению академического сената факультета.
Реакция ректора: «Если не будет спокойствия, факультет закроют»
Новое руководство факультета должно было стабилизировать ситуацию. Однако при назначении нового декана ректор Дворжак отметил, что его взгляды на причины проблем факультета не совпадают с мнением Зубиковой.
На заседании Академического сената ВШЭ на прошлой неделе Дворжак отметил, что при первой попытке выбора декана в апреле некоторые сенаторы поставили условие, что они проголосуют за кандидата только в случае, если Шевчик станет его заместителем. Председатель факультетского сената Ян Павлик не опроверг это, заявив, что он и его коллеги уверены, что ректор снял Шевчика с должности «против воли демократически избранных представителей академического сообщества».
После заседания сената Дворжак заявил, что стабилизация ситуации позволит факультету продолжить работу, иначе он допустил возможность его закрытия. «Если ситуация будет такой, что факультет не справится и это принесет дополнительные проблемы для вуза, я не смогу оставаться безучастным. Это не проблема одного факультета, это проблема всего университета. Если факультет не справится, мне и сенату придется действовать. Вариантов не так много», — добавил он.
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