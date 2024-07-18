У школьников из Всетина будут изымать телефоны. Родители устроили скандал

«Различные исследования неоднократно подтверждали, что использование мобильных телефонов вредно для детей. Все они сходятся во мнении о негативном влиянии мобильных телефонов на развитие детского мозга, что приводит к ограничению словарного запаса, проблемам с долговременной памятью, а также ухудшению эмпатии, навыков взаимоотношений, нарушениям сна, тревожности и депрессии, — пояснил мэр Всетина. — Использование мобильных телефонов в школах, где, как показывают исследования, они явно снижают концентрацию учеников и эффективность обучения, — это отдельная глава. Даже самые тщательные старания учителей не имеют шансов сработать в полную силу».



Уже сейчас городская администрация подыскивает шкафчики, куда дети будут складывать свои мобильные телефоны, когда приходят в класс. «Сотрудники школы будут собирать все мобильные телефоны и убирать их в шкафчики. Если кто-то не сдаст мобильный телефон, это будет нарушением школьных правил, и директор школы будет разбираться с провинившимися учениками», — сказал Чунек в интервью, добавив, что санкции будут включать в себя предупреждение, замечание, выговор от класса или директора. Исключение составят случаи, когда учитель требует от учеников использовать мобильные телефоны или планшеты для обучения.



«Мы призываем учеников не брать с собой в школу мобильные телефоны. А если они все же берут их с собой, они должны лежать выключенными в закрытых шкафчиках. Школа несет ответственность за детей в учебное время. Кроме того, неуместно, чтобы мамы звонили своим детям на переменах, чтобы узнать, в школе ли они и не перекусили ли, например. Надеюсь, родители это понимают. Наша цель — обучить детей, чтобы они могли лучше сосредоточиться и не думать о том, придет ли им сообщение и если да, то когда», — сказал Чунек. У детей не будет доступа к мобильным телефонам даже на переменах. «На это тоже есть причины. Издевательства через различные социальные сети значительно распространились в школах, а мобильные телефоны являются средством их распространения», — говорит Чунек.



Мэр Всетина уже столкнулся с первой критикой. «Я оказался в компании молодых матерей, они говорят, что им нужно быть на связи со своим ребенком. Но они сами учились в школах без постоянного контакта с родителями», — сказал Чунек, добавив, что если в экстренных ситуациях родителям и детям нужно связаться, то для этого есть способы. «Например, позвонить в администрацию школы и связаться с ребенком через посредника», — посоветовал Чунек. Он отметил, что дети быстро привыкают к отсутствию мобильных телефонов в школах.



Куда мы скатываемся, задаются вопросом критики

Чунек уже поднимал вопрос о запрете мобильных телефонов в школах в социальных сетях. И под его постом также появились критические мнения. «Я думаю, что вы должны быть озабочены в основном безопасностью в городе, а не принимать решения за родителей. Это напоминает мне сцены из моей школьной жизни, когда учителя отправляли мальчиков к парикмахеру, потому что они решали за родителей, какую длину волос могут носить их дети. Куда мы катимся? К социалистическому образованию? Почему кто-то должен отбирать у ребенка мобильный телефон, что вы хотите внедрить? Родители должны начать защищать себя и сами решать за своих детей», — говорит, например, Ярмила Фридлова.



Администрация Всетина поддерживает поправку к школьному закону. «Школьный устав позволяет применять такие обширные и строгие меры. Технически возможно сдать мобильный телефон в начале занятий и получить его при выходе из школы. Школа несет полную ответственность за детей. Речь не идет об ограничении прав», — подтвердил Томаш Затлоукал, центральный школьный инспектор Чешской школьной инспекции.