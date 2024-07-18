У школьников из Всетина будут изымать телефоны. Родители устроили скандал
25 июля 2024
16:30
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Директора шести начальных школ Всетина были вынуждены радикально изменить свое отношение к ученикам и к использованию ими мобильных телефонов в начальной школе по решению городской администрации. С сентября директора ввели запрет на использование мобильных телефонов в школе, а не только на уроках. На практике, по словам мэра Йиржи Чунека (KDU-ČSL), это будет означать, что ученики будут сдавать свои мобильные телефоны учителям перед началом занятий и получать их обратно только после того, как покинут школу. Многие родители выступили против этой меры.
«Различные исследования неоднократно подтверждали, что использование мобильных телефонов вредно для детей. Все они сходятся во мнении о негативном влиянии мобильных телефонов на развитие детского мозга, что приводит к ограничению словарного запаса, проблемам с долговременной памятью, а также ухудшению эмпатии, навыков взаимоотношений, нарушениям сна, тревожности и депрессии, — пояснил мэр Всетина. — Использование мобильных телефонов в школах, где, как показывают исследования, они явно снижают концентрацию учеников и эффективность обучения, — это отдельная глава. Даже самые тщательные старания учителей не имеют шансов сработать в полную силу».
Уже сейчас городская администрация подыскивает шкафчики, куда дети будут складывать свои мобильные телефоны, когда приходят в класс. «Сотрудники школы будут собирать все мобильные телефоны и убирать их в шкафчики. Если кто-то не сдаст мобильный телефон, это будет нарушением школьных правил, и директор школы будет разбираться с провинившимися учениками», — сказал Чунек в интервью, добавив, что санкции будут включать в себя предупреждение, замечание, выговор от класса или директора. Исключение составят случаи, когда учитель требует от учеников использовать мобильные телефоны или планшеты для обучения.
«Мы призываем учеников не брать с собой в школу мобильные телефоны. А если они все же берут их с собой, они должны лежать выключенными в закрытых шкафчиках. Школа несет ответственность за детей в учебное время. Кроме того, неуместно, чтобы мамы звонили своим детям на переменах, чтобы узнать, в школе ли они и не перекусили ли, например. Надеюсь, родители это понимают. Наша цель — обучить детей, чтобы они могли лучше сосредоточиться и не думать о том, придет ли им сообщение и если да, то когда», — сказал Чунек. У детей не будет доступа к мобильным телефонам даже на переменах. «На это тоже есть причины. Издевательства через различные социальные сети значительно распространились в школах, а мобильные телефоны являются средством их распространения», — говорит Чунек.
Мэр Всетина уже столкнулся с первой критикой. «Я оказался в компании молодых матерей, они говорят, что им нужно быть на связи со своим ребенком. Но они сами учились в школах без постоянного контакта с родителями», — сказал Чунек, добавив, что если в экстренных ситуациях родителям и детям нужно связаться, то для этого есть способы. «Например, позвонить в администрацию школы и связаться с ребенком через посредника», — посоветовал Чунек. Он отметил, что дети быстро привыкают к отсутствию мобильных телефонов в школах.
Куда мы скатываемся, задаются вопросом критики
Чунек уже поднимал вопрос о запрете мобильных телефонов в школах в социальных сетях. И под его постом также появились критические мнения. «Я думаю, что вы должны быть озабочены в основном безопасностью в городе, а не принимать решения за родителей. Это напоминает мне сцены из моей школьной жизни, когда учителя отправляли мальчиков к парикмахеру, потому что они решали за родителей, какую длину волос могут носить их дети. Куда мы катимся? К социалистическому образованию? Почему кто-то должен отбирать у ребенка мобильный телефон, что вы хотите внедрить? Родители должны начать защищать себя и сами решать за своих детей», — говорит, например, Ярмила Фридлова.
Администрация Всетина поддерживает поправку к школьному закону. «Школьный устав позволяет применять такие обширные и строгие меры. Технически возможно сдать мобильный телефон в начале занятий и получить его при выходе из школы. Школа несет полную ответственность за детей. Речь не идет об ограничении прав», — подтвердил Томаш Затлоукал, центральный школьный инспектор Чешской школьной инспекции.
Уже сейчас городская администрация подыскивает шкафчики, куда дети будут складывать свои мобильные телефоны, когда приходят в класс. «Сотрудники школы будут собирать все мобильные телефоны и убирать их в шкафчики. Если кто-то не сдаст мобильный телефон, это будет нарушением школьных правил, и директор школы будет разбираться с провинившимися учениками», — сказал Чунек в интервью, добавив, что санкции будут включать в себя предупреждение, замечание, выговор от класса или директора. Исключение составят случаи, когда учитель требует от учеников использовать мобильные телефоны или планшеты для обучения.
«Мы призываем учеников не брать с собой в школу мобильные телефоны. А если они все же берут их с собой, они должны лежать выключенными в закрытых шкафчиках. Школа несет ответственность за детей в учебное время. Кроме того, неуместно, чтобы мамы звонили своим детям на переменах, чтобы узнать, в школе ли они и не перекусили ли, например. Надеюсь, родители это понимают. Наша цель — обучить детей, чтобы они могли лучше сосредоточиться и не думать о том, придет ли им сообщение и если да, то когда», — сказал Чунек. У детей не будет доступа к мобильным телефонам даже на переменах. «На это тоже есть причины. Издевательства через различные социальные сети значительно распространились в школах, а мобильные телефоны являются средством их распространения», — говорит Чунек.
Мэр Всетина уже столкнулся с первой критикой. «Я оказался в компании молодых матерей, они говорят, что им нужно быть на связи со своим ребенком. Но они сами учились в школах без постоянного контакта с родителями», — сказал Чунек, добавив, что если в экстренных ситуациях родителям и детям нужно связаться, то для этого есть способы. «Например, позвонить в администрацию школы и связаться с ребенком через посредника», — посоветовал Чунек. Он отметил, что дети быстро привыкают к отсутствию мобильных телефонов в школах.
Куда мы скатываемся, задаются вопросом критики
Чунек уже поднимал вопрос о запрете мобильных телефонов в школах в социальных сетях. И под его постом также появились критические мнения. «Я думаю, что вы должны быть озабочены в основном безопасностью в городе, а не принимать решения за родителей. Это напоминает мне сцены из моей школьной жизни, когда учителя отправляли мальчиков к парикмахеру, потому что они решали за родителей, какую длину волос могут носить их дети. Куда мы катимся? К социалистическому образованию? Почему кто-то должен отбирать у ребенка мобильный телефон, что вы хотите внедрить? Родители должны начать защищать себя и сами решать за своих детей», — говорит, например, Ярмила Фридлова.
Администрация Всетина поддерживает поправку к школьному закону. «Школьный устав позволяет применять такие обширные и строгие меры. Технически возможно сдать мобильный телефон в начале занятий и получить его при выходе из школы. Школа несет полную ответственность за детей. Речь не идет об ограничении прав», — подтвердил Томаш Затлоукал, центральный школьный инспектор Чешской школьной инспекции.
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