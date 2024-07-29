Могут ли чешские школы запрещать детям мобильные телефоны?
9 августа 2024
15:00
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Устав школы вправе запретить использование мобильных телефонов, но учредитель не может непосредственно определять или предписывать содержание устава. Школьные правила издаются директором школы после утверждения школьным советом. Это следует из информации, предоставленной Министерством образования Чехии.
Запрет на использование мобильных телефонов в школе сейчас рассматривается, например, в городе Всетин, где местные советники поручили директорам начальных школ, находящихся в ведении города, внести это в школьные правила. По словам мэра Всетина Иржи Чунека (KDU-ČSL), запрет остается в силе и будет введен в школах с сентября, сообщил он в интервью сети X.
«Теперь, когда Министерство образования пробудилось к деятельности, я ожидал, что оно рассмотрит возможность разработки закона, запрещающего использование мобильных телефонов в школах повсеместно, по примеру других государств, чтобы нам не пришлось принимать подобные меры. Вместо этого оно выбрало более легкий путь — ничего не делать», — сказал Чунек в сети X. По его словам, запрет остается в силе и с сентября будет действовать во всех местных начальных школах. «Мы можем месяцами спорить о юридических заключениях, но образование детей и их психическое здоровье ждать не будут», — написал он.
«Школьные правила или внутренний распорядок могут ограничивать или запрещать использование мобильных телефонов или других электронных устройств детьми, учениками или студентами, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям», — говорится в законе об образовании. Согласно юридической интерпретации министерства, это «никоим образом не позволяет отбирать мобильные телефоны у учеников, пока они находятся в школе», — заявили в ведомстве.
Если школа не изымает телефоны у учеников в соответствии со школьными правилами, а только резервирует место, например, шкафчик, куда ученики сами убирают телефон, то это законная процедура, считают в министерстве. В то же время никто, кроме ученика и его законного опекуна, не может иметь доступ к телефону, за исключением исключительных случаев. В то же время ученик может забрать телефон из шкафчика, например, во время обеденного перерыва, говорится в сообщении министерства.
Учредитель, которым в случае с начальными школами чаще всего является город или муниципалитет, имеет ограниченные полномочия в отношении школы, которые точно определены законом, отметили в министерстве. «Эти полномочия не включают в себя право напрямую определять или предписывать содержание школьных правил», — добавили в ведомстве.
Школьные правила издаются директором школы после утверждения школьным советом. Треть членов совета назначается учредителем, остальные избираются педагогическим коллективом школы в соответствии с законом, а последняя часть избирается законными представителями несовершеннолетних учеников и совершеннолетних учеников. Директор школы не может быть членом совета.
Только если совет школы повторно не утвердит правила школы или поправки, представленные директором, учредитель примет решение о дальнейших действиях, говорится в сообщении министерства. Ответственность за содержание школьных правил по-прежнему будет нести директор, а не учредитель, добавили в министерстве.
Франция, например, ввела запрет на мобильные телефоны в школах в 2018 году. С этого года запрет на использование мобильных телефонов, планшетов и смарт-часов, среди прочего, действует и для учеников Нидерландов, в том числе в средних школах. В Испании также растет число регионов, ограничивающих использование мобильных телефонов в начальных школах.
«Теперь, когда Министерство образования пробудилось к деятельности, я ожидал, что оно рассмотрит возможность разработки закона, запрещающего использование мобильных телефонов в школах повсеместно, по примеру других государств, чтобы нам не пришлось принимать подобные меры. Вместо этого оно выбрало более легкий путь — ничего не делать», — сказал Чунек в сети X. По его словам, запрет остается в силе и с сентября будет действовать во всех местных начальных школах. «Мы можем месяцами спорить о юридических заключениях, но образование детей и их психическое здоровье ждать не будут», — написал он.
«Школьные правила или внутренний распорядок могут ограничивать или запрещать использование мобильных телефонов или других электронных устройств детьми, учениками или студентами, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям», — говорится в законе об образовании. Согласно юридической интерпретации министерства, это «никоим образом не позволяет отбирать мобильные телефоны у учеников, пока они находятся в школе», — заявили в ведомстве.
Если школа не изымает телефоны у учеников в соответствии со школьными правилами, а только резервирует место, например, шкафчик, куда ученики сами убирают телефон, то это законная процедура, считают в министерстве. В то же время никто, кроме ученика и его законного опекуна, не может иметь доступ к телефону, за исключением исключительных случаев. В то же время ученик может забрать телефон из шкафчика, например, во время обеденного перерыва, говорится в сообщении министерства.
Учредитель, которым в случае с начальными школами чаще всего является город или муниципалитет, имеет ограниченные полномочия в отношении школы, которые точно определены законом, отметили в министерстве. «Эти полномочия не включают в себя право напрямую определять или предписывать содержание школьных правил», — добавили в ведомстве.
Школьные правила издаются директором школы после утверждения школьным советом. Треть членов совета назначается учредителем, остальные избираются педагогическим коллективом школы в соответствии с законом, а последняя часть избирается законными представителями несовершеннолетних учеников и совершеннолетних учеников. Директор школы не может быть членом совета.
Только если совет школы повторно не утвердит правила школы или поправки, представленные директором, учредитель примет решение о дальнейших действиях, говорится в сообщении министерства. Ответственность за содержание школьных правил по-прежнему будет нести директор, а не учредитель, добавили в министерстве.
Франция, например, ввела запрет на мобильные телефоны в школах в 2018 году. С этого года запрет на использование мобильных телефонов, планшетов и смарт-часов, среди прочего, действует и для учеников Нидерландов, в том числе в средних школах. В Испании также растет число регионов, ограничивающих использование мобильных телефонов в начальных школах.
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