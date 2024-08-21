Желание детей ходить в школу связано с доходом семьи, показало исследование
29 августа 2024
10:00
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Две трети детей в Чешской Республике с удовольствием ходят в школу, но около трети школа не нравится. Чаще всего обучение не нравится детям из бедных семей. При этом школа и результаты, которые получают в ней дети, влияют на то, насколько они счастливы. Около 36 процентов заявили, что чувствуют себя счастливыми, когда получают хорошие оценки, 59 процентов детей чувствуют себя несчастными, если они плохо учатся в школе.
Результаты опроса, отражающего мнения, отношения и ожидания детей, были представлены Яной Шпольцовой из агентства STEM/MARK представителям Чешского комитета ЮНИСЕФ.
В исследовании Чешского комитета ЮНИСЕФ по вопросам детей и школы, подготовленном агентством STEM/MARK, приняли участие 411 респондентов, и это были дети в возрасте от девяти до семнадцати лет. Данные были собраны исследователями в июне этого года.
Примерно половина детей испытывает скуку в школе. Напротив, 18 процентов детей чувствуют, что им не хватает времени на отдых.
Хотя большинство детей заявили, что им нравится ходить в школу, предпочитают ее посещать старшеклассники и дети из семей с более высоким доходом. По данным опроса, менее половины детей из бедных семей с удовольствием ходят в школу.
На вопрос «когда вы чувствуете себя несчастными» около трети детей в качестве первого ответа выбрали момент, когда они плохо учатся в школе. По данным опроса, больше всего недовольны неудачами в школе дети в возрасте от 14 до 17 лет — 38 процентов из них. Для детей в возрасте от 9 до 13 лет этот показатель составил 28 процентов. Плохие результаты больше беспокоят девочек и старшеклассников.
Отношения в школе важны для детей, 46 процентов из них охарактеризовали свои отношения с учителем как хорошие, 26 процентов считают их очень хорошими. В основном это были девушки, старшеклассники и младшая возрастная группа. Почти две трети детей сказали, что чувствуют, что в школе у них есть возможность без страха говорить о своих проблемах и потребностях с друзьями или учителями. 30 процентов детей потом говорили о них со своими учителями.
Опрос также показал, что две трети детей полностью или частично доверяют учителям. После родителей и врачей он четвертый человек, которому они доверяют больше всего.
Исследование мнений и ожиданий детей проводится Чешским комитетом ЮНИСЕФ на протяжении нескольких лет, начиная с 2001 года. По словам Шпольцовой, повторение опроса позволяет отслеживать развитие отношения детей и подростков в течение долгосрочный. По ее словам, исследования показывают, что школа важна для детей и во многих случаях способствует их общему ощущению счастья или дискомфорта.
«Мы спрашиваем, что думают дети. Это не обязательно должно быть полное отражение реальности, это даже не цель, а то, каково их восприятие», — сказала Шпольцова. По словам Павлы Гомбы, директора Чешского комитета ЮНИСЕФ, важно обратить внимание на тот факт, что некоторые дети утверждают, что у них были худшие впечатления в школе.
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