Желание детей ходить в школу связано с доходом семьи, показало исследование

Результаты опроса, отражающего мнения, отношения и ожидания детей, были представлены Яной Шпольцовой из агентства STEM/MARK представителям Чешского комитета ЮНИСЕФ.





В исследовании Чешского комитета ЮНИСЕФ по вопросам детей и школы, подготовленном агентством STEM/MARK, приняли участие 411 респондентов, и это были дети в возрасте от девяти до семнадцати лет. Данные были собраны исследователями в июне этого года.





Примерно половина детей испытывает скуку в школе. Напротив, 18 процентов детей чувствуют, что им не хватает времени на отдых.





Хотя большинство детей заявили, что им нравится ходить в школу, предпочитают ее посещать старшеклассники и дети из семей с более высоким доходом. По данным опроса, менее половины детей из бедных семей с удовольствием ходят в школу.





На вопрос «когда вы чувствуете себя несчастными» около трети детей в качестве первого ответа выбрали момент, когда они плохо учатся в школе. По данным опроса, больше всего недовольны неудачами в школе дети в возрасте от 14 до 17 лет — 38 процентов из них. Для детей в возрасте от 9 до 13 лет этот показатель составил 28 процентов. Плохие результаты больше беспокоят девочек и старшеклассников.





Отношения в школе важны для детей, 46 процентов из них охарактеризовали свои отношения с учителем как хорошие, 26 процентов считают их очень хорошими. В основном это были девушки, старшеклассники и младшая возрастная группа. Почти две трети детей сказали, что чувствуют, что в школе у ​​них есть возможность без страха говорить о своих проблемах и потребностях с друзьями или учителями. 30 процентов детей потом говорили о них со своими учителями.





Опрос также показал, что две трети детей полностью или частично доверяют учителям. После родителей и врачей он четвертый человек, которому они доверяют больше всего.





Исследование мнений и ожиданий детей проводится Чешским комитетом ЮНИСЕФ на протяжении нескольких лет, начиная с 2001 года. По словам Шпольцовой, повторение опроса позволяет отслеживать развитие отношения детей и подростков в течение долгосрочный. По ее словам, исследования показывают, что школа важна для детей и во многих случаях способствует их общему ощущению счастья или дискомфорта.





«Мы спрашиваем, что думают дети. Это не обязательно должно быть полное отражение реальности, это даже не цель, а то, каково их восприятие», — сказала Шпольцова. По словам Павлы Гомбы, директора Чешского комитета ЮНИСЕФ, важно обратить внимание на тот факт, что некоторые дети утверждают, что у них были худшие впечатления в школе.





