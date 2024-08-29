Число учащихся частных средних школ растет
4 сентября 2024
08:00
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За последние 10 лет число учащихся частных средних школ увеличилось. Если в 2014/2015 году в них обучалось почти 55 000 учеников, то в прошлом году — более 75 400. Таким образом, ученики частных школ составили около 15,6% от общего числа. Растет и число студентов, зачисленных в первый класс: в прошлом учебном году их было 22 645, а в 2014/2015 — только 16 270, согласно статистике Министерства образования.
Данные Чешского статистического управления показывают, что количество учащихся средних школ в целом увеличивается с 2018/2019 учебного года. В некоторых регионах, особенно в Праге и Среднечешском крае, в этом и прошлом году наблюдались проблемы с наполняемостью некоторых отделений средних школ, таких как гимназии. В Южной Моравии и Оломоуце также наблюдается превышение спроса над предложением.
Нехватка мест по популярным предметам решается за счет мест в частных школах. По словам Даны Чапковой, первого вице-президента и секретаря Ассоциации частных школ Богемии, Моравии и Силезии, интерес к частному образованию растет. По ее словам, частные школы доказали свое качество.
«Абитуриенты часто выбирают частную школу в качестве первого варианта. Школы становятся престижными благодаря высококачественному, инновационному преподаванию, хорошему школьному климату и высококлассному оборудованию», — сказала она.
По ее словам, всего в ассоциации 310 школ. «Среди наших школ-членов SOU Škoda Auto, Средняя промышленная школа транспортных предприятий, Средняя школа Dakol, Средняя школа Agel и Средняя школа Trivis являются одними из самых крупных учредителей», — сказала Чапкова, добавив, что школы-члены ассоциации предлагают заинтересованным ученикам широкий спектр направлений обучения. Среди наиболее распространенных — гимназии и экономические или художественные специальности.
Плата за обучение в частных средних школах варьируется. Она зависит от местоположения, спроса и расходов, таких как арендная плата.
Так, например, в пражской Střední škola veřejnoprávní, самой старой из девяти средних школ группы Trivis, за обучение на дневном отделении в следующем учебном году придется заплатить 27 000 крон, согласно информации на сайте. В частной четырехлетней средней школе Fostra Aspira в Праге стоимость обучения на 100 000 крон больше — 126 000 чешских крон за учебный год.
В 2023 году Министерство образования выделило деньги на финансирование деятельности 1 069 частных школ и учебных заведений. Общая сумма составила 12,56 миллиарда крон, в 2022 году — 11,44 миллиарда крон.
Субсидии частному сектору образования предназначены для финансирования неинвестиционных расходов, связанных с образованием и обучением, говорится в отчете за 2023 год.
За последние годы эта сумма значительно увеличилась. В 2018 году она составила 5,89 миллиарда. «В контексте ежегодного роста расходов на частное образование важно отметить, что в 2018 году финансировалось 920 частных школ и учебных заведений, а в 2023 году — уже 1 069, что на 149 больше», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо роста количества школ и учебных заведений, рост расходов на частное образование отражается и на росте зарплат работников государственного образования, так как именно эта составляющая является большей частью базы, на основе которой устанавливаются нормативы для частных школ, отметили в министерстве.
«Почти половина расходов приходится на среднюю школу, которая постепенно отражает рост численности населения определенных годов рождения», — добавили в министерстве.
Нехватка мест по популярным предметам решается за счет мест в частных школах. По словам Даны Чапковой, первого вице-президента и секретаря Ассоциации частных школ Богемии, Моравии и Силезии, интерес к частному образованию растет. По ее словам, частные школы доказали свое качество.
«Абитуриенты часто выбирают частную школу в качестве первого варианта. Школы становятся престижными благодаря высококачественному, инновационному преподаванию, хорошему школьному климату и высококлассному оборудованию», — сказала она.
По ее словам, всего в ассоциации 310 школ. «Среди наших школ-членов SOU Škoda Auto, Средняя промышленная школа транспортных предприятий, Средняя школа Dakol, Средняя школа Agel и Средняя школа Trivis являются одними из самых крупных учредителей», — сказала Чапкова, добавив, что школы-члены ассоциации предлагают заинтересованным ученикам широкий спектр направлений обучения. Среди наиболее распространенных — гимназии и экономические или художественные специальности.
Плата за обучение в частных средних школах варьируется. Она зависит от местоположения, спроса и расходов, таких как арендная плата.
Так, например, в пражской Střední škola veřejnoprávní, самой старой из девяти средних школ группы Trivis, за обучение на дневном отделении в следующем учебном году придется заплатить 27 000 крон, согласно информации на сайте. В частной четырехлетней средней школе Fostra Aspira в Праге стоимость обучения на 100 000 крон больше — 126 000 чешских крон за учебный год.
В 2023 году Министерство образования выделило деньги на финансирование деятельности 1 069 частных школ и учебных заведений. Общая сумма составила 12,56 миллиарда крон, в 2022 году — 11,44 миллиарда крон.
Субсидии частному сектору образования предназначены для финансирования неинвестиционных расходов, связанных с образованием и обучением, говорится в отчете за 2023 год.
За последние годы эта сумма значительно увеличилась. В 2018 году она составила 5,89 миллиарда. «В контексте ежегодного роста расходов на частное образование важно отметить, что в 2018 году финансировалось 920 частных школ и учебных заведений, а в 2023 году — уже 1 069, что на 149 больше», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо роста количества школ и учебных заведений, рост расходов на частное образование отражается и на росте зарплат работников государственного образования, так как именно эта составляющая является большей частью базы, на основе которой устанавливаются нормативы для частных школ, отметили в министерстве.
«Почти половина расходов приходится на среднюю школу, которая постепенно отражает рост численности населения определенных годов рождения», — добавили в министерстве.
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