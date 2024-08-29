В Чехии открывается самая безопасная школа

В округе были установлены специальные технологии безопасности для защиты так называемых «мягких целей». Различные системы работают в комплексе, чтобы целенаправленно и скоординированно защитить учеников во время кризисных событий.



Полная реконструкция оригинального здания школы, включая систему безопасности, обошлась Южноморавскому краю в 300 миллионов крон.



Система безопасности выходит далеко за рамки традиционных систем видеонаблюдения или рамки на входе. Попасть в школу могут только люди с картами доступа и смартфонами. Система безопасности также включает в себя интеркомы с камерами.



Она была построена компанией 2N Telecommunications, которая уже устанавливала подобные элементы в США, например, в школах штата Нью-Йорк.



Изначально это была чешская технологическая компания, занимающаяся разработкой коммуникационных технологий и физической безопасности. В 2016 году она была куплена шведским гигантом Axis.



Турникеты — одни из тех средств безопасности, которые видны с первого взгляда. Но школа вмещает в себя и многие другие.



«Мы разработали систему, которая эффективно защищает так называемые „мягкие цели“ и позволяет немедленно дезактивировать здание в случае чрезвычайной ситуации, например вооруженного нападения. Таким образом, мы можем затруднить передвижение по зданию посторонних лиц и в то же время повысить безопасность эвакуации студентов и сотрудников», — говорит Михал Кратохвил, генеральный директор 2N Telekomunikace.



По его опыту, способность быстро реагировать, ограничивать удаленный доступ и создавать безопасные зоны внутри здания являются ключевыми.



«В то время как за рубежом такие технологии являются стандартом, здесь это инновационный подход, который значительно повышает уровень безопасности школы», — добавляет Кратохвил.



Концепцию создания научной гимназии обсуждали директора компаний, а также три ректора из Брно и другие представители академических кругов. «Для предприятий нашего региона научные специальности играют большую роль. Химики пользуются спросом, и преподавание в новой гимназии будет отвечать современным потребностям рынка», — сказал перед открытием Ян Гролих, губернатор Южноморавского края.



Новая гимназия откроется в сентябре с тремя классами на 90 учеников, и их количество будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет окончательной вместимости в 20 классов на 700 учеников.