Расходы на школу помогут оплатить государство, страховые компании и некоммерческие организации

Оказать экстренную помощь в покрытии школьных расходов поможет Бюро по трудоустройству

Для начала давайте разберемся, чем может помочь государство. Ранее cообщалось о возможности обратиться в центр занятости за экстренной неотложной помощью, которую можно использовать не только для покрытия расходов на школьные принадлежности, но и на другие расходы, связанные с образованием, например на оплату внешкольных кружков, школ на открытом воздухе, адаптационных курсов или расходов, связанных с внешкольными занятиями, например, языковых курсов и лагерей. По данным MPSV, по состоянию на 31 июля 2024 года уже было выплачено 1 324 пособия на расходы, связанные с образованием.



На пособие можно претендовать неоднократно в пределах годового лимита в 48 600 крон. Размер одной выплаты зависит от стоимости вещи, на которую будет потрачено пособие.



Право на получение пособия оценивается бюро по трудоустройству индивидуально в зависимости от экономического и социального положения семьи. Наибольшее влияние на право на получение пособия оказывает размер дохода заявителя (семьи) в период подачи заявления. Претенденты на получение пособия должны заполнить бланк и лично отнести его в отделение центра занятости или отправить в электронном виде.



Министерство труда и социальных дел помогает оплачивать школьные обеды

Проект «Обеды для школ» от MPSV существует уже 9-й год и помогает малообеспеченным семьям оплачивать школьные обеды. Однако родители не могут сами просить деньги на этот проект. Если они заинтересованы в оплате обедов, им следует обратиться к своему классному руководителю или директору школы. Школа может сама запросить субсидию на обеды у округа. Однако не все школы заинтересованы в сотрудничестве с этим проектом.



Měsec.cz перечисляет критерии, которым должна соответствовать семья, чтобы получать субсидию на обеды:





ребенок в возрасте от 3 до 15 лет,

ребенок имеет право на пособие, предоставляемое Центром занятости (он относится к группе лиц, которым совместно начисляется пособие),

или семья чуть выше порога для получения этого пособия и имеет подтвержденную длительную историю затруднительного положения,

детский сад или школа, которую посещает ребенок, включены в проект,

ребенок должен питаться непосредственно в столовой детского сада или школы,

любое отсутствие ребенка в школе должно быть должным образом обосновано,

деньги за обед не передаются родителям, а выплачиваются непосредственно школе.



Ваша страховая компания также может участвовать в расходах на клубы физической активности.



Страховые компании вносят свой вклад в физическую активность детей. Например, Всеобщая страховая компания (VZP) выделяет до 2 000 крон на детские клубы, связанные с физической активностью (гимнастика, легкая атлетика, футбол, хоккей и т. д.). Пособие предназначено для детей в возрасте от 1 года до 18 лет.



Заявление на получение пособия можно подать, например, через приложение Moje VZP, а также лично в филиалах VZP. Электронные заявления должны быть отправлены не позднее 15 декабря 2024 года, личные — не позднее 31 декабря 2024 года.



Учебники можно купить и подержанными

Родители также могут сэкономить, покупая учебники на порталах, где продаются подержанные книги. В Чехии существует несколько таких порталов, например, Reknihy, Knihobot, Trh knih и т.д.



«Родители и ученики могут сэкономить в среднем до 60% по сравнению с ценой новых книг, а на некоторых книгах экономия может достигать 95%. Кроме того, они могут быть уверены, что помогают не только себе, но и окружающей среде», — говорится в пресс-релизе портала Reknihy. Портал также сообщил, что 1% от сентябрьских продаж будет передан проекту Fandi Mums, который занимается помощью матерям-одиночкам.