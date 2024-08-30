Расходы на школу помогут оплатить государство, страховые компании и некоммерческие организации
4 сентября 2024
19:30
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С началом учебного года возрастают расходы на школьные принадлежности и другие вопросы, связанные с образованием. Однако у многих семей нет финансовой возможности покрыть эти расходы из своего кармана. К кому они могут обратиться?
Оказать экстренную помощь в покрытии школьных расходов поможет Бюро по трудоустройству
Для начала давайте разберемся, чем может помочь государство. Ранее cообщалось о возможности обратиться в центр занятости за экстренной неотложной помощью, которую можно использовать не только для покрытия расходов на школьные принадлежности, но и на другие расходы, связанные с образованием, например на оплату внешкольных кружков, школ на открытом воздухе, адаптационных курсов или расходов, связанных с внешкольными занятиями, например, языковых курсов и лагерей. По данным MPSV, по состоянию на 31 июля 2024 года уже было выплачено 1 324 пособия на расходы, связанные с образованием.
На пособие можно претендовать неоднократно в пределах годового лимита в 48 600 крон. Размер одной выплаты зависит от стоимости вещи, на которую будет потрачено пособие.
Право на получение пособия оценивается бюро по трудоустройству индивидуально в зависимости от экономического и социального положения семьи. Наибольшее влияние на право на получение пособия оказывает размер дохода заявителя (семьи) в период подачи заявления. Претенденты на получение пособия должны заполнить бланк и лично отнести его в отделение центра занятости или отправить в электронном виде.
Министерство труда и социальных дел помогает оплачивать школьные обеды
Проект «Обеды для школ» от MPSV существует уже 9-й год и помогает малообеспеченным семьям оплачивать школьные обеды. Однако родители не могут сами просить деньги на этот проект. Если они заинтересованы в оплате обедов, им следует обратиться к своему классному руководителю или директору школы. Школа может сама запросить субсидию на обеды у округа. Однако не все школы заинтересованы в сотрудничестве с этим проектом.
Měsec.cz перечисляет критерии, которым должна соответствовать семья, чтобы получать субсидию на обеды:
Для начала давайте разберемся, чем может помочь государство. Ранее cообщалось о возможности обратиться в центр занятости за экстренной неотложной помощью, которую можно использовать не только для покрытия расходов на школьные принадлежности, но и на другие расходы, связанные с образованием, например на оплату внешкольных кружков, школ на открытом воздухе, адаптационных курсов или расходов, связанных с внешкольными занятиями, например, языковых курсов и лагерей. По данным MPSV, по состоянию на 31 июля 2024 года уже было выплачено 1 324 пособия на расходы, связанные с образованием.
На пособие можно претендовать неоднократно в пределах годового лимита в 48 600 крон. Размер одной выплаты зависит от стоимости вещи, на которую будет потрачено пособие.
Право на получение пособия оценивается бюро по трудоустройству индивидуально в зависимости от экономического и социального положения семьи. Наибольшее влияние на право на получение пособия оказывает размер дохода заявителя (семьи) в период подачи заявления. Претенденты на получение пособия должны заполнить бланк и лично отнести его в отделение центра занятости или отправить в электронном виде.
Министерство труда и социальных дел помогает оплачивать школьные обеды
Проект «Обеды для школ» от MPSV существует уже 9-й год и помогает малообеспеченным семьям оплачивать школьные обеды. Однако родители не могут сами просить деньги на этот проект. Если они заинтересованы в оплате обедов, им следует обратиться к своему классному руководителю или директору школы. Школа может сама запросить субсидию на обеды у округа. Однако не все школы заинтересованы в сотрудничестве с этим проектом.
Měsec.cz перечисляет критерии, которым должна соответствовать семья, чтобы получать субсидию на обеды:
- ребенок в возрасте от 3 до 15 лет,
- ребенок имеет право на пособие, предоставляемое Центром занятости (он относится к группе лиц, которым совместно начисляется пособие),
- или семья чуть выше порога для получения этого пособия и имеет подтвержденную длительную историю затруднительного положения,
- детский сад или школа, которую посещает ребенок, включены в проект,
- ребенок должен питаться непосредственно в столовой детского сада или школы,
- любое отсутствие ребенка в школе должно быть должным образом обосновано,
- деньги за обед не передаются родителям, а выплачиваются непосредственно школе.
Ваша страховая компания также может участвовать в расходах на клубы физической активности.
Страховые компании вносят свой вклад в физическую активность детей. Например, Всеобщая страховая компания (VZP) выделяет до 2 000 крон на детские клубы, связанные с физической активностью (гимнастика, легкая атлетика, футбол, хоккей и т. д.). Пособие предназначено для детей в возрасте от 1 года до 18 лет.
Заявление на получение пособия можно подать, например, через приложение Moje VZP, а также лично в филиалах VZP. Электронные заявления должны быть отправлены не позднее 15 декабря 2024 года, личные — не позднее 31 декабря 2024 года.
Учебники можно купить и подержанными
Родители также могут сэкономить, покупая учебники на порталах, где продаются подержанные книги. В Чехии существует несколько таких порталов, например, Reknihy, Knihobot, Trh knih и т.д.
«Родители и ученики могут сэкономить в среднем до 60% по сравнению с ценой новых книг, а на некоторых книгах экономия может достигать 95%. Кроме того, они могут быть уверены, что помогают не только себе, но и окружающей среде», — говорится в пресс-релизе портала Reknihy. Портал также сообщил, что 1% от сентябрьских продаж будет передан проекту Fandi Mums, который занимается помощью матерям-одиночкам.
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