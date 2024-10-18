Вместо мобильного телефона — танцы и подвижные игры. Все больше школ запрещают смартфоны

«Раньше дети на переменах сидели бок о бок за партами со своими мобильными телефонами, и между ними практически не было общения. Мы также сталкивались со случаями, когда дети писали неприятные комментарии друг о друге в социальных сетях во время уроков или на перемене», — говорит Михал Малик, директор начальной школы в Постржелмове (Оломоуцкий край).



Согласно школьным правилам, хотя ученики могут иметь при себе телефоны, они должны быть выключены и не использоваться. Родители согласились на этот шаг. «Вначале я провел среди них опрос, и 19% родителей разрешили бы своим детям пользоваться мобильными телефонами. Остальные приветствуют отсутствие телефонов в школах», — говорит Малик.



«В последнее время число директоров школ, придерживающихся такого подхода, растет. Это тенденция, которая распространяется не только в нашей стране», — сказал Любош Заиц, президент Ассоциации директоров начальных школ, который также является директором начальной школы Печки в районе Колин. Венгрия и Греция ввели запрет на использование в школьные часы в сентябре, а 200 начальных школ во Франции также проводят такой эксперимент.



Решение принимают директора школ

В Чешской Республике решение принимают директора школ, и никакого национального постановления не существует. «Трудно придумать решение, которое можно было бы применить ко всем школам», — говорит Заиц. В его школе в Печках ученики обязаны держать телефоны выключенными даже на переменах.



«Ученический комитет устроил в коридорах различные спортивные развлечения, классики. Мы ввели дискотеки на большой перемене по средам, чтобы детям было чем заняться без телефонов», — рассказывает Заиц. Директор школы Малик в свою очередь планирует оборудовать для детей комнату отдыха, где у них будут кресла-мешки для сидения и журналы.



Еще более строгий запрет решили ввести пять школ в городе Всетин. С сентября этого года учеников просят класть устройства в шкафчики и возвращать их после уроков.



По мнению Министерства образования и спорта, за принятие такого решения отвечают директора, а не мэр, но руководители школ выполнили просьбу Чунека. «Никаких серьезных проблем с этим нет, все школы пользуются шкафчиками», — сказал Йиржи Чунек, мэр города Всетин от Народной партии и сенатор.



«Мы можем смириться с позицией министерства. Мы не вмешиваемся в учебную программу, в само преподавание», — сказал Чунек, добавив, что шкафчики были оплачены из городского бюджета.



Речь также идет о безопасности

«Раньше у нас было правило, согласно которому ученики должны были выключать свои телефоны при входе в школу. Когда в классе я попросил поднять руку тех, у кого мобильные телефоны выключены постоянно, даже на переменах, из 14 детей только трое подняли руки», — рассказывает Либор Словачек, директор начальной школы «Травники» во Всетине.



«Теперь детей просят сдавать телефоны по утрам. Если они обошли это правило, не сдали телефон, а потом он зазвонил в их сумке, их тут же отчитает классный руководитель», — рассказывает Словачек.



Он видит две причины для запрета на переменах. «Первая — это безопасность, чтобы они не снимали друг друга», — сказал директор. Это ограничит киберзапугивание, например, загрузку унизительных видео в социальные сети. «И мне кажется абсурдным, что дети сидят вместе за своими партами, опустив голову, вместо того чтобы общаться между собой», — заключил Словачек.