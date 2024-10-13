Чехи хотят изучать языки, растет популярность испанского

Чаще всего чехов заставляет больше интересоваться языками давление на рынке труда и требования работодателей.



«Чехи все чаще сталкиваются с тем, что без хорошего знания иностранного языка у них ограниченные возможности на рынке труда. А поскольку государственная система образования все еще не готовит студентов и школьников в достаточной степени к языковой практике, людям приходится наверстывать упущенное во взрослой жизни. Кроме того, иностранный язык — это не как научиться кататься на велосипеде, он быстро забывается и требует постоянного повторения», — говорит Ладислав Блажек, директор языковой школы Threshold.



В том, что все больше людей изучают английский язык, нет ничего удивительного. Но, по данным языковых школ, в последние годы растет интерес и к другим языкам. Вторым по популярности по-прежнему остается немецкий.



«В последние годы мы наблюдаем довольно резкий рост интереса к курсам. Немецкий язык был интересен для изучения в течение долгого времени. Географическая близость к немецкоговорящим соседям, в том числе региональные факторы, играют определенную роль. Мотивация изучения немецкого языка часто связана с карьерой, а также с интересом к обучению в немецких университетах», — говорит Томаш Моравец, пресс-секретарь Института Гете в Праге.



Однако больше всего интерес растет к курсам испанского языка. В последнее время испанский и французский языки стали очень популярны, причем интерес только к испанским курсам вырос на 20%, сообщила Александра Яноушек Костржикова, пресс-секретарь студенческого агентства Travel.



Вместе с интересом растет и цена

«За последние пять лет цены на языковые курсы выросли в среднем на 10-30%, причем на некоторые специализированные и индивидуальные курсы рост был более значительным. Причины — инфляция, растущий спрос на образование, увеличение расходов на содержание и зарплату преподавателей», — говорит Мартин Подгорский, директор Института языкового образования.



Цены на очные групповые курсы чаще всего составляют около 5 000 крон за семестр, в который обычно входит 16 уроков по 90 минут каждый. Индивидуальные курсы могут быть в несколько раз дороже и чаще всего стоят от 450 до 650 крон за урок. Онлайн-курсы также являются популярным вариантом, и цена на групповые курсы такая же, как и на очные. Однако индивидуальные занятия позволяют сэкономить время и деньги при онлайн-варианте.



«Мы наблюдаем растущий интерес к курсам, которые предлагаются в формате смешанного обучения, то есть сочетают в себе очное и онлайн-обучение. Больший интерес вызывают курсы для начинающих», — говорит Томаш Моравец из Института Гете.



Самая распространенная причина — карьера

При поиске новой работы может пригодиться официальное подтверждение уровня владения языком. Например, стоимость международного экзамена по английскому языку на уровень C1 составляет около 5 000 крон.



«Чаще всего курсы посещают работающие взрослые. В то же время мы наблюдаем тенденцию, когда работники оплачивают курсы за счет бонусов для сотрудников», — говорит Подгорский.



Однако интерес к языкам проявляется во всех возрастных категориях. Например, в Праге люди старше 65 лет могут бесплатно посещать групповые курсы английского, французского, немецкого и испанского языков в рамках программы поддержки образования пожилых людей.