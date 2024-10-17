Из-за Шевчика вся этическая комиссия ВШЭ подала в отставку

Раскол в Экономическом университете (ВШЭ) между уволенным деканом одного из факультетов Мирославом Шевчиком и остальными членами университета вышел на новый уровень.



Девять членов этического комитета, который функционирует как консультативный орган при ректоре всего учебного заведения, массово подали заявления об отставке. Они объясняют это стремлением привлечь внимание к поведению Шевчика и его коллег на факультете, который Шевчик ранее возглавлял, а теперь занимает должность заместителя декана.



«Проблема заключается в углубляющемся кадровом и академическом упадке факультета, который угрожает репутации Экономического университета в Праге. На этом факультете создаются махинации, манипулируют информацией и людьми, появляются многочисленные личные нападки и дезинформация», — заявили члены комитета в совместном заявлении об отставке, направленном другим преподавателям.



«Я подтверждаю, что это правда. Но в остальном мы хотели бы сослаться на письмо», — сказала Люция Андреисова, председатель комитета, покидающая свой пост, без дальнейших подробностей.



В документе описываются внутренние разногласия внутри учебного заведения, которые продолжаются с момента увольнения Шевчика в декабре 2023 года. Ректор ВШЭ Петр Дворжак ранее критиковал тогдашнего декана факультета национальной экономики, сторонника SPD и экономического эксперта «Триколора» за неподобающие публичные выступления, такие как участие в антиправительственной демонстрации в 2022 году и последующее присоединение Шевчика к группе людей, пытавшихся проникнуть в здание Национального музея и сорвать украинский флаг.



Помимо прочего, уходящих членов комиссии беспокоит тот факт, что Шевчик использует название школы в своих политических выступлениях, чтобы повысить авторитет своих взглядов. В письме они указывают на «опасную токсичную рабочую обстановку», личные нападки и распространение дезинформации без дальнейших подробностей.



Даниель Ваня, пресс-секретарь факультета национальной экономики, ответил на письмо уходящих членов комитета по этике собственным заявлением, в котором говорится, что руководство факультета «решительно отвергает» критику как «фактически необоснованную клевету и нападки».



Представители студентов, которые были избраны в Академический сенат, также ранее выступали против Шевчика. В интервью они назвали причинами своего недовольства сохраняющееся влияние бывшего декана, плохое управление факультетом, уход высококлассных преподавателей и падение престижа дипломированных специалистов.



После увольнения Шевчика факультет возглавила его близкая коллега Адела Зубикова, а преподаватели факультета в прошлом году избрали Шевчика заместителем декана. Это также усугубило раскол с остальной частью школы, которая критикует работу факультета национальной экономики, но не имеет возможности вмешаться из-за академических прав.



В этом месяце деканы пяти других факультетов официально выступили против ситуации на факультете национальной экономики. В совместном письменном заявлении они раскритиковали выпады сотрудников факультета против Комитета по этике и призвали декана Зубикову исправиться. Однако позже она отвергла критику в своем письме.



На отставку комитета по этике студенты, входящие в состав руководящего органа школы, отреагировали совместным заявлением в Facebook, заявив, что поддерживают содержание письма, и призвав руководство школы «решительно разобраться с этой проблемой». В прошлом ректор Дворжак намекал, что если разногласия сохранятся, то одним из вариантов может стать роспуск всего факультета.