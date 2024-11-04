Чешские школьники лучшие по IT-грамотности. Даже дети из неблагополучных семей

«Социально-экономический статус отдельных учеников также отслеживался, и его влияние здесь очевидно, но оно значительно ниже, чем в других навыках грамотности, таких как навыки чтения, математики, финансов и т. д. Доля учеников, имеющих доступ к информационным технологиям, высока по всему населению. Если у них нет такого доступа дома, то он есть в школе. Оснащение чешских школ современными технологиями находится на очень хорошем уровне», — сказал Томаш Затлоукал, глава Чешской школьной инспекции.



Всего в опросе приняли участие 34 страны, 23 из которых являются членами ЕС. Наилучший результат со средним результатом 540 баллов в тесте показала Южная Корея. На втором месте оказалась Чехия с 525, на третьем — Дания с 518, далее следуют Тайвань (515), Бельгия (511), Португалия (510), Латвия (509) и Финляндия (507).



В среднем страны ЕС набрали 497 баллов, а Словакия, например, 499. Если учитывать все страны-участницы, то средний показатель составил 476. Худшие результаты показали Азербайджан, Косово, Оман и Казахстан.



Чешские школьники также показали высокие результаты в тестах на информационное мышление. По данным инспекции, первый тест на компьютерную и информационную грамотность имеет тесную связь с чтением или медиаграмотностью. Тест на информационное мышление ближе к математическим рассуждениям.



В этом тесте восьмиклассники завоевали «бронзу». Первое место заняли тайваньцы, второе — корейцы, четвертое — бельгийцы, пятое — датчане. Хуже всего справились с тестом Уругвай, Сербия, Хорватия, Мальта и Словения.



Они не самые глупые, просто самые социально незащищенные

По словам Затлоукала, успех чешских школьников — это еще и восклицательный знак для чешской системы образования, поскольку в очередной раз подтвердилась важность семейного окружения и влияния школы на результаты обучения.



«Влияние семейного окружения играет решающую роль в нашей системе образования, а в случае с цифровой или информационной грамотностью и компьютерной грамотностью нам удалось снизить это влияние, предоставив ученикам гораздо лучший доступ к технологиям. Вопрос в том, каковы были бы результаты наших учеников в других видах грамотности, если бы при разработке учебной программы в большей степени учитывалось домашнее окружение наших учеников», — сказал он.



«Это самый большой камень преткновения в нашей системе образования. Потому что самая неблагополучная группа — не самая глупая, но у них нет таких семейных условий. Если эти условия можно уменьшить, смягчить формой преподавания, тогда потенциал нашей системы образования будет значительным», — сказал он.



По его словам, не только международные исследования, но и результаты инспекционных опросов показывают, что сами учителя прекрасно понимают, что дети из «более обеспеченных» семей с большей вероятностью приобретут навыки информационной грамотности вне школы, и поэтому стараются сделать технологии доступными для тех, у кого их обычно нет дома.



В то же время они осознают риски, связанные с беспорядочным использованием Интернета и сетей, ведь только треть родителей контролирует их действия в киберпространстве. Именно поэтому учителя стараются обучать детей безопасности.



Также доказано, что учителя с профильной квалификацией более открыты к использованию современных технологий в преподавании. Те, кто менее уверен в себе, более сдержанны.