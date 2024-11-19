Инженер, доктор философских наук, MBA. Чешская одержимость титулами попала в заголовки зарубежных газет

Третье место в рейтинге — написал о чешской политической элите престижный еженедельник The Economist, ссылаясь на углубленное исследование, посвященное политическим тенденциям в десятках разных стран. Помимо Чехии, первые места также заняли Польша и Украина, за ними следуют Тайвань, Южная Корея и США.





Хотя опросу уже несколько лет, еженедельник отмечает, что исследуемые тенденции не сильно меняются, это касается и образования. Его ориентиром были университетские степени, на которые особенно падко чешское общество.





Достаточно заглянуть на сайт Палаты депутатов или покопаться в списках кандидатов во время выборов, и вы сразу увидите научные достижения представителей чешских политических элит.





Некоторые не используют свое звание и даже не упоминают его, а другие, наоборот, следуют девизу «чем больше, тем лучше». К академическим «чемпионам» относятся, например, премьер-министр проф. к.д.н. Петр Фиала, доктор философии, магистр права, видный деятель оппозиционного движения ANO Инж. Карел Гавличек, д.м.н., MBA, министр здравоохранения из TOP 09 проф. доктор медицинских наук Властимил Валек, кандидат наук, MBA, EBIR.





«Мы одна из немногих стран, где любят писать титулы до и после имени. Некоторым это до сих пор нравится», — комментирует Seznam Zprávy политолог Лукаш Елинек.





Чем больше титулов, тем больше голосов





Он вспоминает то время, когда чешские политики поняли, что наличие титула — несмотря ни на что — может помочь им привлечь избирателей. «Я прекрасно помню, как политики присматривались ко всем возможным частным университетам, в идеале к тем, которые расположены за рубежом. Потому что там легче получить диплом», — добавляет он.





Ряд чешских граждан до сих пор живут с убеждением, что высшее образование является гарантией компетентности, и поэтому ученая степень стала частью политического успеха. А если у кого-то ее нет, это может стать проблемой.





Подобный случай произошел три года назад, когда тогдашний президент Милош Земан не захотел назначать Яна Липавского на пост министра иностранных дел. Земану не нравилось, что Липавский получил только степень бакалавра, у него также были проблемы с качеством выпускной диссертации. Однако Земан в конце концов согласился.





Политолог Любомир Копечек из университета Масарика также считает, что ученые степени являются фактором, влияющим на избирателей при выборе кандидата. «Это отражается в некотором представлении о том, что (политики) должны выполнять в плане образования. Чехи, например, любят выбирать врачей. Это связано не только с белым халатом, но и с тем, что это доктор медицинских наук. Чехи за это заплатят», — добавляет он.





Но не все титулы одинаковы. «Многое зависит от того, каким образом политики получили образование, а также от того, применимо ли это образование в политической профессии», — отмечает Елинек. Раньше это была распространенная проблема.





Диплом по кролиководству





В последние годы на чешской политической сцене возник ряд курьезных ситуаций, в которых фигурировали академические способности политиков. Самому оживленному делу всего несколько месяцев.





TOP 09 решил сменить главу Миннауки. После Елены Лангшадловой эту должность должен был занять ее коллега по партии Павел Тулея. Но ему пришлось очень быстро оставить свой пост, поскольку вскоре выяснилось, что он публиковался в сомнительных СМИ, которых другие ученые предпочитают избегать.





Подобных споров было много. Ряд политиков позже поплатились за плагиат, например, как это произошло с бывшим министром юстиции Татьяной Малой (АNO). Ее лишили министерского поста после того, как выяснилось, что она скопировала дипломную работу. Тот факт, что работа касалась кролиководства, в этом контексте довольно смехотворен.





Можно также упомянуть депутата от ODS Марко Бенда, который просто решил проблему с объемом своей дипломной работы, увеличив размер шрифта и изменив межстрочный интервал. Стоит упомянуть и депутата от SPD Яна Хрнчиржа, который пытался перепродать ученые степени.





Традиция времен Австро-Венгрии





Но почему ученые степени так важны в Чехии и многие понимают их как гарантию успеха и хорошего трудоустройства на рынке труда? По мнению политолога Копечека, этой тенденции уже несколько десятилетий. «Это традиция еще со времен Австро-Венгрии. Дорогой инженер, уважаемый господин, я думаю, что это остается в людях», — говорит он. Ученые степени в некоторой степени заменили звания пэров, которые были отменены в 1918 году.





По его словам, упор на ученые степени — это порок не только чехов, это касается всей Центральной Европы. «Здесь существует среднеевропейский обычай, который распространяется не только на нас, но и на австрийцев, словаков и поляков. Существует тенденция перечислять титулы и воспринимать их в определенной степени как показатель статуса», — добавляет он.





Тот факт, что другие страны не слишком цепляются за титулы, может быть одной из причин, почему Чехия занимает лидирующие позиции в рейтинге. Обширное исследование, на которое ссылается The Economist, фокусируется на нескольких различных темах и охватывает 97 стран. Однако в раздел по образованию политических элит включены только 56 государств, поскольку многие законодатели за рубежом не указывают свои ученые степени.





Судить о компетентности или реальном образовании человека по его титулам также немного сложнее. «Мы часто встречаем политиков, которым, несмотря на высшее образование и звания перед и за именем, не хватает ни эмпатии, ни социальной чуткости. Так что даже титул не является гарантией», — считает он.