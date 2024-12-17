Остравские студенты учатся спасать жизни в виртуальном учебном госпитале
26 декабря 2024
19:30
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Медицинский факультет Остравского университета (LF OU) ввел новинку для своих студентов: виртуальный учебный госпиталь. Теперь студенты могут практиковаться в приеме пациентов после аварии с массовым поражением или оказании помощи пациенту с дыхательной недостаточностью в отделении реанимации и интенсивной терапии или в машине скорой помощи из любого места.
«Проект „Виртуальный госпиталь“ — это еще один шаг к повышению качества образования на медицинском факультете в Остраве. Он предшествует подготовке к непосредственному практическому обучению», — говорит Ивона Завацкая, заместитель декана по учебной работе и последипломному образованию. В этой больнице студенты могут смоделировать различные сценарии и ситуации, на которые они смогут научиться реагировать.
Интерактивная 3D-модель виртуальной больницы переносит студентов и преподавателей в такие рабочие места, как отделение неотложной помощи, операционная, палаты интенсивной терапии и реанимации, родильный зал и другие помещения. Студенты могут практиковать медицинские вмешательства, изучать оборудование, приборы и хирургические инструменты.
Доступ возможен и через дополненную реальность с помощью смартфонов. Веб-версия также позволяет создавать новые дидактические инструменты и настраивать аватары, выражающие эмоции в виртуальной реальности.
Проект был поддержан Министерством образования и обошелся более чем в 6 миллионов крон. Учебный госпиталь является частью симуляционного центра, который помогает студентам подготовиться к будущей профессиональной деятельности.
Интерактивная 3D-модель виртуальной больницы переносит студентов и преподавателей в такие рабочие места, как отделение неотложной помощи, операционная, палаты интенсивной терапии и реанимации, родильный зал и другие помещения. Студенты могут практиковать медицинские вмешательства, изучать оборудование, приборы и хирургические инструменты.
Доступ возможен и через дополненную реальность с помощью смартфонов. Веб-версия также позволяет создавать новые дидактические инструменты и настраивать аватары, выражающие эмоции в виртуальной реальности.
Проект был поддержан Министерством образования и обошелся более чем в 6 миллионов крон. Учебный госпиталь является частью симуляционного центра, который помогает студентам подготовиться к будущей профессиональной деятельности.
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