Английский с первого класса. Минобразования повышает необходимый уровень языков и математики в Чехии

Министерство представит документы общественности 14 января, говорится в сообщении.



Согласно новой учебной программе, школы смогут начать преподавание на добровольной основе со следующего учебного года в первом и шестом классах. По их словам, обучение в этих классах должно стать обязательным с сентября 2027 года.



Согласно новой рамочной образовательной программе, все классы должны преподаваться с сентября 2031 года, сообщили в министерстве в понедельник. Национальный педагогический институт, который работает с министерством над пересмотром, ранее заявлял, что все годы начальной школы будут преподаваться по пересмотренной рамочной образовательной программе с сентября 2029 года.



«Новые рамочные образовательные программы ориентированы на развитие компетенций и грамотности, которые отвечают вызовам современного общества и потребностям наших детей», — сказал министр образования Микулаш Бек.



По словам Бека, проверка в школах, которые с сентября 2025 года начнут преподавать на добровольной основе по новой рамочной образовательной программе, обеспечит обратную связь с ведомством. Это будет использовано для последующей корректировки рамочных образовательных программ и типовых школьных образовательных программ перед их обязательным введением.



Новая рамочная образовательная программа для начальных школ вводит обязательное преподавание английского языка с первого класса, теперь оно является обязательным с третьего класса. По данным ведомства, почти в половине школ уже в первых классах преподают английский язык. Результативный уровень английского языка по окончании начальной школы увеличивается с исходного A2 до B1. Например, повышается и требуемый уровень математики.



В случае обязательства преподавать второй иностранный язык с седьмого класса, где предусмотрено ограничение тремя языками, то есть немецким, французским или испанским, вступление в силу откладывается.



Обязательство отложено до сентября 2034 года с преподаванием как минимум в седьмом классе, с сентября 2035 года — как минимум в седьмом и восьмом классах и с сентября 2036 года — с седьмого по девятый классы, сообщило Министерство образования. До сих пор второй иностранный язык был обязательным не позднее восьмого класса. Выходной уровень по-прежнему будет A1.



По данным министерства, рамочная образовательная программа дошкольного образования усиливает инклюзивный подход и поддерживает развитие индивидуальных потребностей детей. Внедрение планов дошкольного образования также будет поэтапным. Добровольно с сентября 2025 года во все детские сады, соответствующие условиям подготовительного периода. С сентября 2026 года он станет обязательным во всех детских садах.



В отличие от предыдущих учебных планов с 2005 года, рамочные образовательные программы не определяют, чему следует учить в отдельных классах, а описывают, что ученик должен знать на различных уровнях образования и что он должен уметь в конце. По их словам, школы создают собственные учебные программы, которые при этом могут отличаться друг от друга.



По данным ведомства, новые учебные программы способствуют практическому использованию полученных знаний и навыков в повседневной жизни, развивают чтение, письмо и логико-математическую грамотность. По данным министерства, внимание также уделяется личному и социальному образованию или школьной среде. Управление школами также должно быть упрощено.