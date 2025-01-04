Биоинформатика вызывает все больший интерес. Масариков университет открывает новый профиль обучения

«Все чаще не только в области медицины или разработки новых лекарств, но и в биоисследованиях в целом качество огромного количества собранных данных оказывается под угрозой. В том числе благодаря биоинформатике мы можем создавать модельные прогнозы, то есть предсказывать, как может развиваться то или иное заболевание», — говорит гарант новой учебной программы Давид Шафранек с факультета информатики.





Студенты программы получат знания и навыки для применения информатики в области молекулярной биологии, генетики, медицины, изучения белков и геномики, а также системной и синтетической биологии.



Проще говоря, биоинформатик не занимается исследованиями в лабораториях, а оценивает огромные объемы уже собранных данных.



«Практическое применение биоинформатики лежит в основном в области персонализированной медицины», — объясняет Шафранек. Благодаря ей при поиске подходящего лечения учитывается состояние здоровья конкретного пациента и, например, в случае рака, особенности опухоли, которую он лечит. Таким образом, лечение становится более целенаправленным, чем в прошлом.



Биоинформатика также помогает обрабатывать данные, полученные при секвенировании генома, визуализирует структуру молекул в живых клетках или помогает понять коммуникацию внутри клетки и всего организма.



Специалисты востребованы не только в здравоохранении и фармацевтической промышленности, но и в генной инженерии и других научных подразделениях.



Прием заявок на новый курс на факультете информатики открыт до конца февраля, сообщается на сайте университета.



Биоинформатика будет программой бакалавриата, включающей около 60% курсов по информатике, а остальные — по естественным наукам. Студенты также будут изучать биологию, химию и другие научные предметы.



«Выпускники смогут обрабатывать и визуализировать большие массивы данных, полученных с помощью широкого спектра экспериментальных медицинских или научных методов, научатся разрабатывать специализированное программное обеспечение, а также применять его в лабораторных или коммерческих условиях», — пояснил Шафранек.



Начиная со второго года обучения студенты сосредоточатся либо на прикладной биоинформатике, либо на разработке программного обеспечения. Затем выпускники могут продолжить обучение по последующим магистерским программам, в основном на факультете естественных наук, но также и на других факультетах.