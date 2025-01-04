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Биоинформатика вызывает все больший интерес. Масариков университет открывает новый профиль обучения

Новости и статьи
14 января 2025
19:30
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Масариков университет в Брно с сентября предлагает новую степень бакалавра по биоинформатике. Она предназначена для ведущих ИТ-специалистов, специализирующихся на работе с медицинскими данными. Информатика оказывает все большее влияние на разработку новых лекарств, диагностику заболеваний и борьбу с раком. Такие специалисты становятся все более востребованными на рынке труда.
«Все чаще не только в области медицины или разработки новых лекарств, но и в биоисследованиях в целом качество огромного количества собранных данных оказывается под угрозой. В том числе благодаря биоинформатике мы можем создавать модельные прогнозы, то есть предсказывать, как может развиваться то или иное заболевание», — говорит гарант новой учебной программы Давид Шафранек с факультета информатики.

Студенты программы получат знания и навыки для применения информатики в области молекулярной биологии, генетики, медицины, изучения белков и геномики, а также системной и синтетической биологии.

Проще говоря, биоинформатик не занимается исследованиями в лабораториях, а оценивает огромные объемы уже собранных данных.

«Практическое применение биоинформатики лежит в основном в области персонализированной медицины», — объясняет Шафранек. Благодаря ей при поиске подходящего лечения учитывается состояние здоровья конкретного пациента и, например, в случае рака, особенности опухоли, которую он лечит. Таким образом, лечение становится более целенаправленным, чем в прошлом.

Биоинформатика также помогает обрабатывать данные, полученные при секвенировании генома, визуализирует структуру молекул в живых клетках или помогает понять коммуникацию внутри клетки и всего организма.

Специалисты востребованы не только в здравоохранении и фармацевтической промышленности, но и в генной инженерии и других научных подразделениях.

Прием заявок на новый курс на факультете информатики открыт до конца февраля, сообщается на сайте университета.

Биоинформатика будет программой бакалавриата, включающей около 60% курсов по информатике, а остальные — по естественным наукам. Студенты также будут изучать биологию, химию и другие научные предметы.

«Выпускники смогут обрабатывать и визуализировать большие массивы данных, полученных с помощью широкого спектра экспериментальных медицинских или научных методов, научатся разрабатывать специализированное программное обеспечение, а также применять его в лабораторных или коммерческих условиях», — пояснил Шафранек.

Начиная со второго года обучения студенты сосредоточатся либо на прикладной биоинформатике, либо на разработке программного обеспечения. Затем выпускники могут продолжить обучение по последующим магистерским программам, в основном на факультете естественных наук, но также и на других факультетах.
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