Русский язык по-прежнему важен, считает эксперт с факультета в Брно

«Мы все равно будем пытаться изменить ситуацию. Будем указывать на важность русского языка. Это по-прежнему стратегически значимый язык», — сказала Чешскому агентству новостей Соколова, заведующая кафедрой русского языка и литературы педагогического факультета Масарикова университета. Исключение русского из списка языков удивило эксперта, так как в прошлом году он все еще там числился.



«Я все еще вижу в нем потенциал», — заявила Соколова, добавив, что на русском языке говорят не только в самой России, но и в странах Балтии, на Кавказе, в Средней Азии и Украине. Русский хорошо помогает ей в общении с украинскими беженцами, которые приехали в Чехию в 2022 году после того, как их родина пострадала от рук российской армии. Вопросы интеграции будут решаться еще много лет, поэтому русский язык остается необходимым, отметила эксперт.



«Даже если принять русский язык за язык врага, во времена дезинформации нужно уметь читать тексты в оригинале, знать контекст», — сказала Соколова. Она также отметила, что только в последние годы удалось пересмотреть преподавание русского языка в школах, омолодить его и взглянуть на него междисциплинарно, в связи с современной историей или географией. Положительные тенденции теперь могут быть утрачены.



Кафедра в Брно также стремится к более широкому охвату аудитории, сотрудничая, например, с ассоциацией российских неправительственных организаций «Мемориал» и участвуя в открытии в Брно выставки «Путинская клетка» о политических заключенных в России. В текущем учебном году 17 студентов начали обучение в бакалавриате, еще несколько человек поступили в магистратуру. Большинство выпускников, по словам заведующего кафедрой, работают в сфере образования.



Скорее всего, факультет ощутит изменения в виде снижения интереса к учебе. Магистерская программа теперь ориентирована именно на преподавание для начальной школы. Российские учителя, которые сейчас работают в средней школе, также обеспокоены тем, что со временем изменения негативно скажутся и на них. В средние школы будут поступать дети, которые не изучали русский язык в начальной школе.



Изменения готовились министерством в течение нескольких лет. Министр Микулаш Бек (STAN) утвердил их в конце прошлого года с оговоркой, что со следующего учебного года школы смогут добровольно начать преподавание по пересмотренной программе в первых и шестых классах начальной школы. Новый учебный план станет обязательным для этих классов с сентября 2027 г. Все классы начальной школы должны будут преподавать по новому учебному плану с сентября 2031 г. Школы будут преподавать второй иностранный язык с 7 класса.





Статистический ежегодник образования сообщает, что в прошлом учебном году русский язык в начальных школах Чехии изучали почти 48 000 учеников, испанский — 18 656, а французский — около 10 000. На порядок большее число школьников изучают английский и немецкий языки.