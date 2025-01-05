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Студенческие общежития в Либерце кишат легионеллами. Университет не может избавиться от бактерий

Новости и статьи
16 января 2025
19:30
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Технический университет в Либерце по-прежнему тщетно борется с опасной бактерией в источниках воды в студенческих общежитиях. Он пытается избавиться от нее с конца ноября, но безуспешно. На данный момент ее присутствие подтверждено в трех блоках общежитий из шести.
Результаты анализов показали, что бактерия по-прежнему сохраняется и размножается в общежитиях.

Последние пробы были взяты 6 января, и, согласно результатам, легионелла присутствует в блоках A, B и C, а в остальных корпусах D, E и F ее присутствие не подтвердилось.

«Мы проинформировали студентов 10 января, когда уже были известны предварительные результаты лабораторных исследований, и в тот же день ввели запрет на принятие душа в затронутых блоках, чтобы не подвергать жильцов риску заражения», — сказал представитель университета Радек Пиркл.

Ограничение касается около 12 сотен студентов, но они не особенно удивлены этой мерой, поскольку это не первый случай появления бактерии в общежитиях. С легионеллой там боролись неоднократно, например, позапрошлой весной или в 2018 году запрещали принимать душ.

«Они рассылали сообщения по электронной почте и через университетскую систему о том, что нам запрещено принимать душ с горячей водой. Поэтому я обхожусь холодной. Некоторые мои одногруппники ходят в душ к друзьям в соседние корпуса, где легионеллы нет, или к знакомым», — рассказал Витек Бацовский, который учится в университете на третьем курсе и уже несколько раз сталкивался с ограничениями.

В этот раз запрет коснулся меньшего количества студентов, потому что сейчас период экзаменов и общежития заселены значительно меньше.

Из-за бактерии и связанных с ней ограничений студенты, проживающие в пострадавших блоках, имеют скидку на оплату общежития и вычитают из своей платы 40 крон за ночь. Вместо ста двадцати крон они платят восемьдесят. Скидка действует до тех пор, пока проблема не будет решена.

Следующий забор проб воды назначен на понедельник, 20 января, а результаты будут известны через десять дней.

Бактерия способна вызывать острые респираторные заболевания, такие как лихорадка Понтиак или легионеллез, который является более тяжелой формой пневмонии, у людей с ослабленным иммунитетом, когда они используют воду для душа, в частности, когда они вдыхают зараженные воздушные пары теплой воды. Бактерии обнаруживаются в основном в душевых кабинах, раковинах и мойках, а также в туалетах и различных водных объектах, таких как гидромассажные ванны и фонтанчики.
здоровье Либерец студенты
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