Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

«Министр образования подыгрывает российской пропаганде», — комментирует Алекс Швамберк

Новости и статьи
17 января 2025
18:00
312
Преподавание языков будет пересмотрено. Английский станет обязательным с первого класса, а изучение второго иностранного языка — немецкого, испанского или французского — будет проводиться с седьмого. Русского среди них больше не будет, объявил министр образования Микулаш Бек. Это было неразумно.
Бек подчеркнул, что это не было политически мотивировано, но он все равно подыграл российской пропаганде. Последняя может легко сказать, что в Чехии мы не позволим детям изучать русский язык. Конечно, это не так, дети могут обучаться. Русский всего лишь не будет входить в число вторых обязательных языков, предлагаемых с 2034 года. Дети, которые начали его осваивать, смогут продолжить это в школе, для остальных шансы будут стремительно уменьшаться, пока это не станет невозможным. Русский — второй по частоте выбора второй иностранный язык после немецкого. В нем заинтересовано 20% девятиклассников.

Этот шаг также нанесет ущерб русскоязычным, которые окажутся в плену российской пропаганды. Некоторые могут почувствовать, что их язык здесь действительно начинают притеснять, и их внимание станет более чутким к словам об остракизме, о котором так любит говорить Москва. Тот факт, что русские учителя обычно преподают два предмета, не изменит их горьких чувств.

Бек оправдывает свой выбор немецкого, французского и испанского, утверждая, что эти языки «имеют глобальное применение и являются ключевыми с точки зрения ЕС». Он прав в том, что испанский — действительно глобальный язык. Слава французского давно померкла, его влияние ослабевает, а страны, где на нем говорят, сокращаются.

В Северной Африке его вытеснили местные диалекты арабского, а Сахель сейчас разрывает связи с Парижем. В глобальном масштабе арабский более важен, но как и китайский, что является моим замечанием, потому что нет времени учить все эти трудные для нас языки. Но и русский, на котором говорят во многих постсоветских странах, с которыми мы продолжаем вести торговлю и которые также интересны для нас, например, Казахстан, с точки зрения покупки сырья.

Однако все это глупо по нескольким причинам. Во-первых, это прямо противоречит стремлению к децентрализации, то есть передаче решений на местный уровень. Директор школы лучше знает, какой язык интересен его ученикам и их родителям. Более того, обязательное преподавание второго иностранного означает, что некоторые дети будут изучать не три, а четыре языка. Это касается представителей меньшинств, которые дома говорят на другом языке, будь то цыгане, вьетнамцы, китайцы или беженцы из Украины. Если в школе много детей из таких семей, имеет смысл предложить им второй иностранный, например, украинский.

Есть и такая поговорка: «Познай врага своего». Если Россия решила стать нашим противником и реализует свои имперские устремления с помощью военной силы, нам нужно познакомиться с ней поближе. Мы не можем сделать это, не зная языка. Если мы не будем учить русский, люди легче поддадутся пророссийской пропаганде, проплаченным Москвой троллям и всевозможным заблуждениям, идеализирующим Россию, которую они видят как славянское диво, за которое мы должны держаться, или как третий Рим, отстаивающий правильные христианские ценности. Однако достаточно послушать или почитать заявления российских пропагандистов и политиков в оригинале, чтобы понять, какие цели преследует путинская Россия в Украине и других странах. Те, кто знает русский, понимают, что там действительно звучат слова о сбросе атомных бомб на Лондон, Париж, Вашингтон и Нью-Йорк. Они также могут услышать, с какими экономическими проблемами приходится сталкиваться России, хотя все идет как по маслу.

Комментарий Алекса Швамберка
русскоговорящие Прага на русском Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
17 ЯНВАРЯ 2025
992
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: ПОЧЕМУ ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ ПРОСНУТЬСЯ? СЛИШКОМ МНОГИЕ ИЗ НАС РАБОТАЮТ
10:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1264
ЖИЗНЬ
АНДРЕЙ БАБИШ ХОЧЕТ ВВЕСТИ 100% НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ ИНОСТРАНЦАМИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС
19:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1019
ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ В ЛИБЕРЦЕ КИШАТ ЛЕГИОНЕЛЛАМИ. УНИВЕРСИТЕТ НЕ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БАКТЕРИЙ
15:00
16 ЯНВАРЯ 2025
908
ОБРАЗОВАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖЕН, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ С ФАКУЛЬТЕТА В БРНО
10:00
15 ЯНВАРЯ 2025
3681
ЖИЗНЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ УКРАИНЦЕВ МОЖЕТ ПРОВАЛИТЬСЯ В СЕНАТЕ
08:00
15 ЯНВАРЯ 2025
29877
БИЗНЕС
ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ СЛОВАКОВ ИВАН ХРЕНКО ПЕРЕВОДИТ СВОЕ МИЛЛИАРДНОЕ СОСТОЯНИЕ В ЧЕХИЮ
19:30
14 ЯНВАРЯ 2025
899
ОБРАЗОВАНИЕ
БИОИНФОРМАТИКА ВЫЗЫВАЕТ ВСЕ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС. МАСАРИКОВ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ
13:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1903
ЖИЗНЬ
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПАСПОРТ У СИНГАПУРЦЕВ. КАКОЕ МЕСТО У ЧЕХОВ?
09:30
14 ЯНВАРЯ 2025
2762
ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ПЛАН ЕС: РЕСТОРАНЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ ДЕШЕВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ
14:00
13 ЯНВАРЯ 2025
4454
ЖИЗНЬ
В ЧЕШСКИХ ШКОЛАХ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
10:00
13 ЯНВАРЯ 2025
1904
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СЛАДОСТИ РУЧНОЙ РАБОТЫ «СИБИРСКИЙ КЕДР» (SIBERIAN CEDAR)
17:00
11 ЯНВАРЯ 2025
3735
ОБРАЗОВАНИЕ
ИНЖЕНЕР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, MBA. ЧЕШСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ ТИТУЛАМИ ПОПАЛА В ЗАГОЛОВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ
18:00
8 ЯНВАРЯ 2025
899
БИЗНЕС
АНАЛИЗ: В 2024 ГОДУ В ЧЕХИИ ОБАНКРОТИЛИСЬ 686 КОМПАНИЙ
13:00
7 ЯНВАРЯ 2025
6037
БИЗНЕС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО НАЛОГА. ДЛЯ КОГО ЭТО ВЫГОДНО?
14:00
6 ЯНВАРЯ 2025
5682
БИЗНЕС
ВЕСТИ БИЗНЕС В ЧЕХИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ. МЕШАЮТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ И РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ