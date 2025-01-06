Бек подчеркнул, что это не было политически мотивировано, но он все равно подыграл российской пропаганде. Последняя может легко сказать, что в Чехии мы не позволим детям изучать русский язык. Конечно, это не так, дети могут обучаться. Русский всего лишь не будет входить в число вторых обязательных языков, предлагаемых с 2034 года. Дети, которые начали его осваивать, смогут продолжить это в школе, для остальных шансы будут стремительно уменьшаться, пока это не станет невозможным. Русский — второй по частоте выбора второй иностранный язык после немецкого. В нем заинтересовано 20% девятиклассников.



Этот шаг также нанесет ущерб русскоязычным, которые окажутся в плену российской пропаганды. Некоторые могут почувствовать, что их язык здесь действительно начинают притеснять, и их внимание станет более чутким к словам об остракизме, о котором так любит говорить Москва. Тот факт, что русские учителя обычно преподают два предмета, не изменит их горьких чувств.



Бек оправдывает свой выбор немецкого, французского и испанского, утверждая, что эти языки «имеют глобальное применение и являются ключевыми с точки зрения ЕС». Он прав в том, что испанский — действительно глобальный язык. Слава французского давно померкла, его влияние ослабевает, а страны, где на нем говорят, сокращаются.



В Северной Африке его вытеснили местные диалекты арабского, а Сахель сейчас разрывает связи с Парижем. В глобальном масштабе арабский более важен, но как и китайский, что является моим замечанием, потому что нет времени учить все эти трудные для нас языки. Но и русский, на котором говорят во многих постсоветских странах, с которыми мы продолжаем вести торговлю и которые также интересны для нас, например, Казахстан, с точки зрения покупки сырья.



Однако все это глупо по нескольким причинам. Во-первых, это прямо противоречит стремлению к децентрализации, то есть передаче решений на местный уровень. Директор школы лучше знает, какой язык интересен его ученикам и их родителям. Более того, обязательное преподавание второго иностранного означает, что некоторые дети будут изучать не три, а четыре языка. Это касается представителей меньшинств, которые дома говорят на другом языке, будь то цыгане, вьетнамцы, китайцы или беженцы из Украины. Если в школе много детей из таких семей, имеет смысл предложить им второй иностранный, например, украинский.



Есть и такая поговорка: «Познай врага своего». Если Россия решила стать нашим противником и реализует свои имперские устремления с помощью военной силы, нам нужно познакомиться с ней поближе. Мы не можем сделать это, не зная языка. Если мы не будем учить русский, люди легче поддадутся пророссийской пропаганде, проплаченным Москвой троллям и всевозможным заблуждениям, идеализирующим Россию, которую они видят как славянское диво, за которое мы должны держаться, или как третий Рим, отстаивающий правильные христианские ценности. Однако достаточно послушать или почитать заявления российских пропагандистов и политиков в оригинале, чтобы понять, какие цели преследует путинская Россия в Украине и других странах. Те, кто знает русский, понимают, что там действительно звучат слова о сбросе атомных бомб на Лондон, Париж, Вашингтон и Нью-Йорк. Они также могут услышать, с какими экономическими проблемами приходится сталкиваться России, хотя все идет как по маслу.



Комментарий Алекса Швамберка