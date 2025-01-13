Спецшколы принимают все больше детей с аутизмом. В ряде мест таких школ уже недостаточно

«Наша школа уже давно переполнена, мы рассчитаны на 100 детей, и интерес не иссякает. Некоторые родители проезжают по 30 километров в день, чтобы только добраться», — говорит Павлина Млада, директор специальной начальной школы в Подебрадах.



Школа в Подебрадах принимает широкий круг детей, для которых обучение в обычных школах не подходит, например, из-за умственных, сенсорных или физических недостатков, аутизма или нарушений развития. «В последние годы диагнозы детей меняются, в частности, растет число детей с аутизмом», — говорит директор.



Милан Черны, директор трех специальных школ в Праге, подтверждает аналогичный опыт. «Мы работаем с детьми с дефектами развития, и в последние годы действительно увеличилось число тех, у кого они сочетаются с аутизмом», — рассказал он.



По его словам, преподавание должно быть адаптировано к таким детям. «Это очень важно для установления и поддержания коммуникации. Если у учеников сочетаются умственная отсталость и аутизм, им нужна специальная школа. Речь идет не только о том, чтобы создать спокойную обстановку, уголок, где они могут успокоиться, но и о том, чтобы обеспечить их безопасность, потому что часто они хотят убежать или уйти», — пояснил Черны.



По его словам, в Праге, в частности, не хватает мест в специальных школах. «В прошлом году мы не смогли охватить около 30 мест. Родители постоянно звонят и интересуются переводом, который мы не можем позволить», — добавил он.



Однако тот факт, что в начальных школах теперь есть большие годовые группы, также оказал влияние, увеличив число детей-инвалидов среди здоровых детей. По данным Министерства образования, в прошлом учебном году в начальных школах обучался один миллион учеников, из которых почти 123 000 имели инвалидность, включая умственную, физическую, речевую, учебную и другие нарушения. Более пятой части из них посещали специальные классы или школы.



Дети посещают специальные школы по рекомендации центра педагогико-психологического консультирования или центра специального образования. Некоторые из них ориентированы непосредственно на детей-аутистов.



«Каждый год у нас около 200 клиентов — это дети в возрасте от двух лет. Мы знаем из практики, что спрос на специальные школы больше, чем их вместимость», — говорит Клара Гайкова из Центра специального образования для детей с РАС в Брно.



Дита Бомберова, директор специальной начальной школы в Поличке, объясняет увеличение числа учеников предпочтениями родителей. «Родители и школы поняли, что некоторым детям, которые не преуспевают в инклюзии, лучше учиться у нас. Мы знаем, как лучше заботиться о детях с особыми потребностями, у нас есть классы с меньшим количеством детей, специальные педагоги, и поэтому мы можем с ними работать», — говорит она.



Йиржи Пиларж, председатель Ассоциации специальных педагогов, также согласен с тем, что спецшколы могут обеспечить детям с особыми потребностями индивидуальный подход, нежели обычные начальные школы. Причем это касается не только детей с психическими или другими отклонениями, но и тех, у кого есть другие проблемы с обучением или пограничный интеллект.



«Дети с пограничным интеллектом почти всегда терпят неудачу в общеобразовательной школе. Их успеваемость очень неустойчива, и они часто переходят в специальные школы. Существует также мнение, что дети с нормальным интеллектом должны учиться в обычных школах. Но проблема в том, что там не знают, как работать с детьми, у которых, например, проблемы с обучением. Если на такого ребенка постоянно кричать и делать ему замечания, он вскоре перестанет получать удовольствие от учебы», — комментирует Пиларж.