Стань ученой на один день: ČVUT хочет привлечь внимание девочек к науке и технике

«В результате девушек ждут разнообразные лекции, лабораторные занятия и мини-конференция с женщинами-учеными», — обещают организаторы.



На утренней сессии молодых исследовательниц ждут лекции экспертов и панельные дискуссии с женщинами-учеными, уже работающими на практике или в академических кругах. Девушки узнают, каков реальный путь в мир науки, каков карьерный путь с техническим образованием, но самое главное — они смогут задать вопросы обо всем, что их интересует. Вторая половина дня отведена под практические занятия.



«Под руководством аспирантки Сары Хайдловой девушки будут анализировать реальные данные, полученные в ходе экспериментов в Европейской лаборатории ядерных исследований CERN в Швейцарии», — рассказывает главный организатор Ярослава Обертова с факультета ядерной и физической инженерии.



Традиционно большой популярностью пользуются занятия по программированию, энергетике и робототехнике под эгидой факультета электротехники.



«На нашем семинаре участницы почувствуют, что такое программирование робота, предназначенного для освоения Марса. Они узнают, как выбрать идеального шагающего робота для выполнения различных задач, изучат основы программирования и протестируют собственные программы», — говорит Йиндржишка Децкерова, аспирантка факультета компьютерных наук. Программа рассчитана на новичков, поэтому предыдущий опыт программирования не требуется. Семинар также включает в себя экскурсию по лаборатории робототехники.



Кроме того, слушатели смогут посетить лабораторию 3D-печати металлов, сварки или тестирования материалов.



«Технические направления невероятно интересны и дают большую гарантию хорошего заработка в последующие годы. Однако они становятся все менее популярными среди молодого поколения.



«Мы надеемся, что нам удастся зажечь интерес девочек к тем областям, где женщин так не хватает», — считает проректор ČVUT и ученая с факультета машиностроения Габриэла Ахтенова.



«Машиностроение до сих пор считается преимущественно мужской областью. Мы хотим показать, что современное машиностроение предлагает не только отличную работу и карьеру, но и интересную работу в науке, исследованиях или промышленности для женщин. Несмотря на то, что общество уделяет особое внимание гендерному равенству, девушки мало представлены на инженерных факультетах. Именно поэтому наш факультет с радостью присоединился к акции "Стань ученой на один день"», — добавил Мирослав Шпаниель, декан факультета машиностроения.



Статистика показывает, что во всех областях науки мужчин больше, чем женщин, но в инженерном деле эта разница наиболее велика. Согласно данным NKC Gender and Science 2022, представительство женщин в Чехии составляет 23%, что является самым низким показателем среди всех стран ЕС.





В текущем учебном году на первых курсах бакалавриата в ČVUT девушек менее 29% из общего числа обучающихся 4 462 человек.





По данным Чешского статистического управления, в 2022 году 28% девушек изучали технические дисциплины, и только 18 % — ИКТ (информационные и коммуникационные технологии).



«Одна из главных причин этого — бытующее в обществе мнение, что девочки не приспособлены к математике и физике и что их отталкивает окружение. И именно эту призму мы намерены изменить — я верю, что если школьницы увидят, насколько увлекательной и разнообразной может быть научная работа, у них появится больше смелости и мотивации для поступления в эти сферы», — говорит Ярослава Обертова.



Хотя за последние десять лет доля девочек, занимающихся наукой и техникой, немного увеличилась, статистика показывает общее снижение числа женщин, заинтересованных в изучении технических специальностей.



«Поэтому я очень рада, что мы организуем это мероприятие. Мы будем использовать любую возможность, чтобы привлечь талантливых энтузиасток к изучению инженерного дела и науки», — сказал Вацлав Чуба, декан факультета ядерной и физической инженерии.





Мероприятие также включает в себя неформальную вечеринку, которая начнется с сопутствующей выставки под названием «Портрет ученой» в зале Святого Вацлава в Вифлеемской часовне в Праге 1 во вторник в 18:00. На ней будут представлены фотографии женщин-ученых и студенток.



Мероприятие приурочено к Международному дню женщин и девушек в науке, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Этот день отмечается ежегодно 11 февраля и призван отметить важнейшую роль женщин в мире науки и содействовать их доступу к научному образованию.