Буллинг в школе? Отчаявшиеся родители имеют право обратиться в полицию

Дискуссия о способах борьбы с буллингом разгорелась после раскрытия факта групповой агрессии в Годонине, где также подозревают, что школа проигнорировала просьбу о помощи.



Многим другим родителям приходится бороться с отсутствием заинтересованности школ в разрешении внутренних споров.



«Наша классная руководительница написала мне, что мой ребенок, третьеклассник, издевается над одноклассником и что я должен поговорить с ним, чтобы он прекратил. Я решил этот вопрос с его мамой. Она — моя знакомая, мы встретились, и действительно оказалось, что мой сын обижал его, хотя и только словесно. Каким-то образом мы пришли к согласию, но потом обсудили это с другими родителями, и выяснилось, что есть большая группа детей, которые издеваются над другими, а некоторые к ним присоединяются», — рассказал отец из крупного города в Моравии, не пожелавший назвать свое имя.



По его словам, его сыну с самого начала было трудно вписаться в группу, но недавно он по-своему с этим смирился. «Короче говоря, он присоединился к группе хулиганов и начал вести себя так же.

Но потом мы с другими родителями поняли, что более сильная группировка поощряется учительницей, чтобы выполнять ее приказы», — сказал он. Классный руководитель также является ответственным за школьную превентивную работу. Ни директор, ни руководство муниципалитета, при котором находится школа, не заинтересовались проблемой. Поэтому родители теперь просто ищут другую школу, куда можно было бы отдать их сына.



Инспектор центральной школы Томаш Затлоукал покачал головой. «Я с таким еще не сталкивался», — сказал он.



Даже Йитка Вагнерова, опытный методист по профилактике в начальной школе и детском саду при церкви Арха в Петрупиме, говорит, что весьма сомнительно, если школа пытается игнорировать такие случаи.



Директор школы может быть уволен

«Если родители пытались разными способами решить ситуацию в школе и чувствуют, что ничего не происходит, что происходит какая-то хулиганская деятельность и случаются вещи, угрожающие безопасности их ребенка или группы, а со стороны школы нет никакого содействия, можно обратиться в полицию», — сказала она.



Она отметила, что школа имеет ограниченные полномочия и иногда нуждается в сотрудничестве с другими органами власти, начиная от OSPOD и заканчивая, возможно, и правоохранительными органами. «И да, у нас тоже был опыт, когда нас отговаривали туда обращаться. Но от юристов я узнала, что нужно обращаться в прокуратуру, которая проинструктирует полицию, и тогда они должны действовать. Это касается и словесных выпадов», — говорит она.



Но Затлоукал считает, что инспекторы также могут оказать эффективную помощь. «Не так часто родители обращаются к нам с подобным запросом, но это случается. Мы, конечно, всегда разбираемся с этим и обращаем особое внимание», — сказал он.



На основании жалобы инспекторы оценивают, как школа отреагировала на жалобу, какие меры были приняты и с какими результатами. Если жалоба была обоснованной, инспекция порекомендует конкретные меры и предложит экспертов. Если школа игнорирует даже это, учредителю предлагают отстранить директора от должности.



«Это публичное предложение, а дальше уже политики решают, как с ним поступить», — говорит Затлоукал.