Школам в Чехии не хватает десятков тысяч специалистов

В исследовании Коуцкого, которое во вторник представил министр образования Микулаш Бек (STAN), учитывается не только сокращение числа учеников, но и старение учительского корпуса, ограниченный интерес студентов к профессии учителя и малое количество мест на педагогических факультетах.





«Сейчас в начальных и средних школах работает около 120 000 учителей, и эта потребность снизится примерно до 113 000. Но мы считаем, основываясь на всех имеющихся у нас данных, что к этому времени у нас будет только 90 000 квалифицированных учителей», — сказал Коуцкий.





Он добавил, что 24 000 из них будут иметь только педагогический минимум, что также является значительным увеличением по сравнению с сегодняшним днем.





В настоящее время преподаватели без соответствующего педагогического образования могут работать в школах при условии, что они получат соответствующую квалификацию в течение трех лет после вступления в профессию.





Если нет сертификата, в дело должна вмешаться Чешская школьная инспекция. Однако если школа докажет, что она пыталась найти другого учителя, но не смогла, учитель может продолжить работу. Уровень учителей без педагогического минимума может быть разным, но данные инспекторов свидетельствуют о том, что в районах с более низкой квалификацией чаще всего наблюдаются более низкие результаты обучения.





Четверть учителей не имеют достаточной подготовки для преподавания своего предмета



Во многих регионах, однако, не хватает квалифицированных учителей, и часто существующие преподаватели вынуждены вести предметы, по которым их никогда не готовили в педагогических колледжах. Пять лет назад в начальных школах преподавали менее четверти учителей без необходимой квалификации, а в средних школах — 13,5%. В прошлом году доля несертифицированных учителей уже превысила четверть, а в средних школах превысила 15%.





«При таком развитии событий, конечно же, будет наблюдаться соответствующий рост несертифицированных преподавателей. Естественно, ситуация не будет одинаково критической по всем направлениям. Худшего можно ожидать в математике, где доля неквалифицированных преподавателей может превысить 30%», — говорится в исследовании.





Бек подчеркнул, что ситуация может значительно отличаться в разных регионах или в небольших областях. Но, по его словам, в Карловарском и Устецком краях есть регионы, где доля неквалифицированных преподавателей может достигать 50%.





Он напомнил, что правительство работает над тем, чтобы сдержать неблагоприятное развитие событий. Среди прочих стратегически важных университетских курсов правительство пообещало педагогическим факультетам увеличить финансирование, чтобы они могли принять на обучение на пять процентов больше студентов.





Антонин Янчаржик, декан педагогического факультета Карлова университета, считает, что министерство не недооценивает ситуацию. «Мы занимаемся этим уже давно, и я хотел бы подчеркнуть, что Министерство образования начало заниматься этим вопросом еще до того, как были обработаны эти данные», — сказал он.





По его словам, его школа пытается обеспечить новые помещения и учебные заведения, а также работает над повышением качества обучения. Ожидается, что этому также будет способствовать новое законодательство, которое вводит новое вознаграждение для опытных канторов, работающих со стажерами и недавними выпускниками. Это должно предотвратить ранний уход из школ начинающих учителей, которые часто чувствуют себя неподготовленными к реалиям школьного обучения.