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Шевчик ушел с поста заместителя декана ВШЭ, мотивируя это давлением со стороны ректора

Новости и статьи
19 марта 2025
16:30
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Экономист Мирослав Шевчик объявил, что с 28 марта он покидает пост заместителя декана экономического факультета Университета экономики в Праге (VŠE). По его словам, это решение было вызвано политическим и идеологическим давлением со стороны ректора вуза Петра Дворжака.
Шевчик написал, что воспринимает давление, оказываемое на факультет и его сотрудников из-за его должности, как необоснованное, неадекватное, дискриминационное и вмешивающееся в полномочия факультета по комплектованию отдельных должностей.

«Такое давление не должно иметь места в университетском кампусе демократической страны и напоминает тоталитарные практики и шантаж со стороны ректора Петра Дворжака. Я считаю это давление политически и идеологически мотивированным», — сказал Шевчик.

Дискриминационная практика ректора проявляется в обсуждении некоторых материалов, представленных факультетом народного хозяйства на Внутреннем аттестационном совете, утверждает замдекана. Дворжак заявил, что не рекомендует их утверждать, в то время как в прошлом он рекомендовал к утверждению материалы других факультетов, уступающие по качеству. «Моя цель — чтобы факультет народного хозяйства развивался дальше, функционировал в недискриминационной среде и был представлен в хорошем свете», — сказал Шевчик.

Дворжак сказал, что это хорошо, что Шевчик покидает руководство факультета: «Я снял его с должности по причинам, которые я озвучил ранее и на которых настаиваю. Главные из них заключаются в том, что его пребывание на посту привело к возникновению на факультете тех проблем, с которыми он сейчас сталкивается. Я настоял на том, что необходимо исправить ситуацию, уделив особое внимание кадровой ситуации, чтобы у факультета не было проблем, особенно в плане аккредитации».

Ректор VŠE отстранил Шевчика от руководства факультетом в декабре прошлого года, обвинив его в неподобающем поведении на публике. Однако новый декан, Адела Зубикова, предложила кандидатуру Шевчика на должность заместителя декана по экономике, и академический сенат экономического факультета согласился.

По данным сервера iROZHLAS, в июне прошлого года Дворжак допускал возможность закрытия всего факультета, если ситуация на нем не улучшится.

Шевчик попытался отстоять свое отстранение от должности декана в суде, но в конце февраля этого года Городской суд Праги отклонил его иск. Решение является окончательным и может быть обжаловано в Высшем административном суде.
образование университеты ВШЭ
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