Нельзя не пускать украинцев в чешские школы. Директора рассказывают о проблемах

В пражской школе в Стодулках так много иностранцев, что в некоторых классах их больше, чем детей, для которых чешский — родной язык. Конечно, это влечет за собой множество проблем, с которыми школе приходится справляться.





«Что и говорить, речь идет в основном о финансовой поддержке. Если я получу от Министерства образования финансирование для большего количества людей, например, социальных педагогов, которые помогут с интеграцией, нам будет лучше. Конечно, это не решит всех вопросов, но значительно облегчит положение», — говорит Петр Кубичка, директор пражской школы FZŠ Mezi Školami, где 43% учеников — иностранцы.





Несмотря на то, что в ней более 150 украинских учеников, школа не имеет права, например, на украинского помощника учителя. У них всего 60 детей беженцев, поэтому они не выполняют требование Министерства образования о том, чтобы в школе было не менее 10% таких учеников от общего числа детей.





«Тем не менее, они нуждаются в той же поддержке», — говорит директор.





В Прагу стекается наибольшее количество военных беженцев из чешских городов. Особенно в некоторых районах города им с трудом удается найти места в школах для всех детей. И, конечно, удалось интегрировать всех, и это не повлияло на качество обучения.





Поэтому в конце прошлого года директора школ из Праги 8 написали открытое письмо, в котором описали проблемы, связанные с интеграцией украинских школьников. Они не хотят бороться против процесса интеграции, но отмечают, что его нынешняя форма «лишена реального смысла и угрожает качеству образования в детских садах и начальных школах».





«Раньше к нам каждый год приезжали единицы иностранцев, и с этим можно было справиться, потому что родители также следили за тем, чтобы они учили чешский язык. Сейчас многие ученики из Украины приезжают без знания чешского, и у некоторых из них, к сожалению, нет мотивации учиться, потому что они думают, что приехали на время», — говорит Матей Рашовский, директор начальной школы имени Богумила Граба в Праге 8, который также подписал письмо.





В школе обучается около 200 украинских беженцев из примерно 1 000 учеников, а также 100 других иностранцев.





Как проходит интеграция





Это не значит, что в целом за три года после российского вторжения в Украину интеграция украинских школьников прошла неудачно. Например, удалось добиться успеха в том, что дети школьного возраста действительно посещают чешские школы. Долгосрочное исследование Института социологии AV ČR и PAQ Research среди семей украинских беженцев показывает, что только 2% детей не посещают начальную школу, согласно последним данным за ноябрь 2024 года.





Однако исследователи предупреждают, что эти данные могут быть несколько завышены, поскольку в опросе участвуют более образованные родители, которые с большей вероятностью отправят своих детей учиться. Согласно данным министерств образования и внутренних дел, посещаемость должна составлять около 80%. Однако эти данные снова будут занижены, поскольку в них включены шестилетние дети, которые еще не ходят в обязательную школу, и семьи, которые зарегистрировались в Чехии, но уже не живут здесь.





Уровень владения чешским языком среди украинских детей также значительно улучшается. На этот вопрос неоднократно отвечали родители, и, по их словам, 69% детей могут свободно разговаривать и писать или договариваться в повседневных ситуациях, тогда как годом ранее, в ноябре 2023 года, этот показатель составлял 57%.





«Мы являемся одной из стран с высоким уровнем участия таких детей в обязательном образовании. Здорово, что с этого учебного года условия для языковой подготовки как в начальной, так и в средней школе также гораздо лучше адаптированы. В целом у нас все хорошо, но мы не должны останавливаться на достигнутом», — говорит Мартина Шкрдлантова, руководитель отдела адвокации META, организации, которая занимается вопросами обеспечения равного доступа к образованию.





Темпы интеграции украинских детей в чешский социум также растут. Родители на этот субъективный вопрос в опросе также отвечают в зависимости от того, есть ли у ребенка чешские друзья, с которыми он проводит время.





Решается вопрос о создании поточных классов





Однако в школах с большим количеством украинских учеников интеграция очень затруднена. Не только в Праге, но и в Пльзене, Карловых Варах, Колине и Пардубице нередко иностранцы составляют пятую, третью или даже почти половину учеников школы.





«Необходимо создать поточные классы, где ученики с другим родным языком сначала проходят интенсивное обучение чешскому языку и только потом включаются в учебный процесс. Речь идет не только о финансировании, но и об изменениях в законодательстве. На мой взгляд, министерство образования немного отстало от времени в этом вопросе», — говорит Радомир Непил, заместитель мэра Праги 8.





Министерство образования ответило, что системная подготовка иностранцев к обязательному дошкольному и начальному образованию ведется с 2021 года, а к среднему образованию — с 2022 года. Кроме того, целевая поддержка оказывается школам с наибольшим представительством иностранцев с временной защитой.





«В будущем готовится так называемое индексное финансирование, которое означает, что при финансировании школ будет учитываться представленность неблагополучных учеников в дополнение к обычным параметрам — количеству классов, наполняемости школы и т. д. Школы с большей представленностью таких учеников должны получать больше денег на пособия и дополнительные должности», — говорит Вероника Лучка Лоосова, пресс-секретарь Министерства образования.





Возвращается специальное зачисление для украинцев. Есть вероятность, что некоторые дети не смогут попасть в школы





Пражские школы, в частности, призывают снова разрешить специальное зачисление украинцев. В этом году это стало возможным благодаря последним поправкам к пакету мер Lex Ukraine. Некоторые директора школ также упомянули о возможности самостоятельного обучения украинских учеников, если семья этого желает.





«Сегрегация — это не решение»





«Сегодня, когда в одном классе собираются 7 или 8 детей, которые совсем не говорят по-чешски, у них уже нет мотивации учить чешский. Именно поэтому мы призвали к двойной системе зачисления. Она пройдет в 16 школах Праги. Именно там, где таких детей много, и благодаря этому муниципалитет сможет их перераспределить», — говорит советник по образованию Праги Антонин Клецанда.





Однако эксперты и уполномоченный правительства по правам человека раскритиковали двойное зачисление, заявив, что этот шаг ничего не решает.





«Важно, чтобы те школы, которые обращаются за помощью в интеграции учеников, потому что у них не хватает возможностей, действительно ее получили. Но решение заключается не в том, чтобы разделять детей на отдельные школы или классы или вводить двойное зачисление. Разрешение определенной группе детей поступать в школу только тогда, когда школы уже переполнены, не поможет равномерному распределению учеников. Нам нужно сосредоточиться на значимых решениях, и эти легко злоупотребляемые меры точно не входят в их число», — говорит Шкрдлантова из META.





Однако не только по ее мнению, но и по мнению других экспертов, занимающихся вопросами интеграции иностранцев, поможет вышеупомянутый поточный класс. Хотя украинские школьники будут распределены по своим территориальным школам и классам, они будут посещать интенсивные занятия по чешскому языку вместо обычных уроков, по крайней мере, в первые несколько месяцев.





Это именно то, что Прага хотела бы сделать в своих школах на системной основе. Готовятся шаги к тому, чтобы в идеале каждый ребенок, приходящий в школу без знания языка, автоматически получал возможность сначала обучаться на чешском. Однако пока неясно, хватит ли сил для повсеместного внедрения этой идеи.