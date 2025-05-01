Министерство: Первый иностранный язык в начальной школе не обязательно будет английским

Изменения в преподавании первого иностранного языка будут внедрены распоряжением министра, а не через масштабную ревизию RVP. Речь идет о добавлении нескольких предложений в главу, касающуюся учебного плана. «Например: если школа в соответствии со своей специализацией включит в учебную программу обязательное изучение другого иностранного языка с первого класса, она обязана начать преподавание английского языка не позднее четвёртого класса», — сообщили в министерстве.





Согласно новому RVP, обязательное изучение английского с первого класса вводится вместо нынешнего порядка, когда первый иностранный язык обязателен с третьего класса. Также повышается уровень, которого должны достичь учащиеся к окончанию начальной школы, — с A2 до B1. Согласно новым требованиям, школы будут обязаны начать преподавание по новому плану в первых и шестых классах с сентября 2027 года, но могут сделать это добровольно уже с сентября 2025-го. При этом школы вправе сами определять, сколько часов и каких предметов включать в расписание.



Действующий рамочный образовательный план устанавливает, сколько часов следует выделять на отдельные образовательные области или предметы на первой (с 1-го по 5-й класс) и второй (с 6-го по 9-й класс) ступенях обучения. Новый план фиксирует только общее количество часов на первой и второй ступенях, не распределяя их по отдельным образовательным областям и предметам.





«Мы даем школам больше свободы выбора, чтобы они могли лучше учитывать свою специализацию и одновременно усиливать преподавание других мировых языков, не ослабляя при этом роль английского», — отметил Бек.



Школы будут использовать так называемые диспозиционные часы — то есть часы, которые можно применять, например, для факультативных предметов или включения тем, поддерживающих индивидуальное развитие учеников. Это позволит достигнуть уровня B1 по обоим языкам к окончанию девятого класса. «Эта модель фактически вводит концепцию двух „первых иностранных языков“, при которой изучение второго начнётся с небольшой отсрочкой, но с достаточной интенсивностью», — уточнили в министерстве.





В соответствии с RVP школы разрабатывают собственные учебные планы, которые могут различаться между собой. При их создании необходимо учитывать минимальное и максимальное недельное количество часов для каждого класса, обязательное преподавание английского языка с 1-го по 9-й класс, преподавание второго иностранного языка с 7-го класса и обязательный объем уроков физкультуры — минимум два часа в неделю с 1 по 9-й класс. Остальные часы можно использовать, например, на факультативные предметы, формирующие профиль школы.