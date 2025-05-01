Дети из неблагополучных семей не обязательно бедны, говорит социальный педагог

«Раньше мы понимали под социальным неблагополучием то, что у семьи нет денег. Сегодня мы включаем в это понятие все немедицинские причины, которые мешают детям учиться в школе. Часто это неблагополучная семья, ссорящиеся родители и подобные конфликты, что в итоге означает, что у ребенка нет хороших условий для успехов в учебе», — объясняет Блаболилова.





Ее работа основана на принципах социальной педагогики, а также использует некоторые инструменты социальной работы, чтобы выявить и устранить барьеры, мешающие детям преуспеть в школьном обучении. Если семья позволяет, она также может посещать учеников и родителей на дому, чтобы помочь решить проблемы вне школьной обстановки.





«У меня был случай с ученицей, которая постоянно опаздывала в школу. Она была не местной, и родители возили ее на машине. Я не могу возложить на нее ответственность в таком случае, ведь это не ее обязанность — выезжать вовремя. Поэтому мы решали проблему вместе с родителями, и выяснилось, что проблемы были вызваны трудностями матери», — рассказала Блаболилова об одном из случаев.





Сотрудничество с некоторыми родителями, по ее словам, может быть осложнено тем, что они воспринимают школу как некую инстанцию, которая должна присматривать. «Но я не контролер, я прихожу, чтобы помочь. Я всегда стараюсь апеллировать к тому, что у нас с родителями общий интерес, и это — ребенок», — подчеркнула Блаболилова.





В школе к ней теперь обращаются сами дети, учителя, воспитатели групп продленного дня и другие сотрудники, которые могут заметить какие-то проблемы. Благодаря этому в начальной школе Добржиша удается поддерживать низкий уровень пропусков и опозданий.





Особое внимание Блаболилова уделяет профилактике агрессии, которая в целом растет среди молодежи, и издевательств. «Я считаю, что нам это удается. Наши дети умеют просить о помощи и говорить, когда что-то не так», — хвалит она.





«Социальное неблагополучие требует комплексного подхода. Проблемы имеют более глубокие причины, и, по моему опыту, никогда не бывает только одной. Дело не в том, что ребенок вдруг стал плохо учиться, и мы занимаемся дополнительно. Речь идет о том, чтобы найти причину или причины и сосредоточиться на их устранении», — говорит педагог.





Дети могут обратиться за помощью к школьному психологу даже без ведома родителей. В дальнейшем уже необходимо их согласие.





Директор Петр Хлинка, который руководит школой уже год, также высоко оценивает работу социального педагога. До этого он несколько лет работал здесь учителем.





«Я вижу в нем важного помощника. Он выступает связующим звеном между школой и семьей, разговаривает с родителями и учениками, решает как индивидуальные проблемы, так и проблемы класса. Если бы все зависело от классных руководителей и администрации, мы бы не смогли помочь стольким детям. Благодаря тому, что у нас есть социальный педагог, даже социально неблагополучные могут добиться успеха в школе», — сказал он.





В настоящее время должность социального педагога финансируется школой наполовину из европейских средств и наполовину из средств учредителей. «Но европейский грант заканчивается в августе, поэтому сейчас мы ждем, что поступит сверху», — пояснил директор школы, имея в виду еще не принятые школьные поправки, которые должны закрепить должность социального педагога в законе и определить принцип ее финансирования.





«Это позиция, которую школа не может потерять, наоборот, я думаю, что мы можем получить две. Так что даже если поправка не пройдет, я буду доказывать городу необходимость социального педагога, когда будет формироваться бюджет», — считает директор.