В Чехии одаренными являются более десяти процентов детей. Однако система их игнорирует
8 мая 2025
19:30
199
В Чехии таких детей гораздо больше, чем предполагалось, показало новое исследование института IDEA. В то время как официальные данные Министерства образования говорят о всего 0,2% детей в начальной школе, текущие данные показывают, что их доля составляет от 10 до 13%. По европейским меркам Чехия входит в верхнюю треть по доле одаренных детей. Несмотря на это, дети часто проходят через систему образования, и никто не замечает их талант.
Чешское школьное образование не способно раскрыть потенциал талантливых детей, которые в будущем могли бы продвинуть научные исследования.
«Вопреки ожиданиям, наши цифры в разы выше. Среди 10- и 15-летних мы обнаруживаем от 10 до 13% одаренных учеников, из них около 3% — исключительно. При этом речь идет о нижнем пределе, в действительности их, вероятно, больше», — сказала соавтор исследования, экономист Алена Бичакова.
«Вопреки ожиданиям, наши цифры в разы выше. Среди 10- и 15-летних мы обнаруживаем от 10 до 13% одаренных учеников, из них около 3% — исключительно. При этом речь идет о нижнем пределе, в действительности их, вероятно, больше», — сказала соавтор исследования, экономист Алена Бичакова.
Чешские школы теперь могут включить одаренного или исключительно одаренного ученика в официальную статистику только в том случае, если его способности подтверждены школьным консультационным центром. В настоящее время Министерство образования, молодежи и спорта регистрирует 3 372 таких детей в начальных школах, из них 1 158 считаются исключительно одаренными.
При этом Чешская школьная инспекция ранее оценивала их долю примерно в 5%. По данным международной организации Mensa, которая отслеживает коэффициент интеллекта, IQ выше среднего, то есть 130 и более, имеют 2–3% населения.
Исследование аналитического центра IDEA проанализировало одаренных детей с помощью результатов международного тестирования четвероклассников TIMSS 2019 года, в котором в Чехии приняли участие около 4 700 детей, и международного тестирования 15-летних учеников PISA 2018 года, которое прошли 7 000 детей.
Оба упомянутых теста не были ориентированы исключительно на одаренность, исследователи использовали части, направленные на математические способности и логическое мышление, которые не зависят от знаний, а скорее от интеллекта. Авторам помогло то, что часть этих тестов включала анкету, благодаря которой можно было получить информацию, например, о семейных обстоятельствах детей.
«Мы проконсультировались с командой психологов из Масарикова университета в Брно. Они подтвердили, что по результатам теста можно определить так называемые количественные способности, которые очень близки к таланту как таковому», — пояснила Бичакова.
Дети с этим типом способностей обладают исключительными умственными способностями и большим потенциалом в области науки. Если они могут их развивать, у них больше шансов получить высшее образование и впоследствии благодаря открытиям в области исследований или разработки новых технологий сдвинуть границы человеческого знания.
Благодаря результатам международных исследований авторы смогли сравнить количество одаренных учеников с другими европейскими странами, среди которых Чехия занимает очень хорошие позиции.
«С нашими 10–13% одаренных детей мы находимся в верхней трети европейских стран. Что касается 10-летних детей, то выше нас находятся Норвегия, страны Балтии и Великобритания, где, однако, дети начинают школьное обучение уже в пять лет, что может повлиять на результат», — описала экономист.
Исследование однозначно показало, что официальные статистические данные о количестве детей подобного типа в Чехии не соответствуют действительности.
«Чехия действительно имеет проблему с выявлением одаренных детей, мы просто не умеем это делать. В официальных данных они не выявлены, и нам будет трудно помочь им в развитии их талантов», — сказала Бичакова.
По ее мнению, проблема заключается в том, что школы, как правило, не занимаются активным поиском таких учеников, и они не только не попадают в официальную статистику Министерства образования, но и не получают соответствующей поддержки для развития своих способностей.
«Любые статистические данные о талантливых детях у нас существуют только на основе отчетов начальных школ и информации педагогико-психологических консультаций, репрезентативных данных у нас нет. Таким образом, выявление талантов зависит от инициативы родителей или учителей, что приводит к тому, что их выявляется очень мало», — описала она. — «Идеальным было бы ввести одноразовое общее тестирование в школах, нельзя просто ждать, кто из учеников придет в консультационный центр или кого заметят учителя».
По ее мнению, для выявления талантов может служить, например, диагностическая система Invenio, разрабатываемая в Масариковом университете, которая тестирует детей с помощью компьютерной игры.
Кроме того, массовое тестирование позволило бы выявить учеников, которые наиболее подвержены риску того, что их талант останется незамеченным. Это касается в основном детей родителей без высшего образования и из социально неблагополучных семей, которые составляют до трети одаренных детей.
Второй группой, в которой талант остается скорее скрытым, являются девочки, которые, согласно официальной статистике, составляют лишь четверть одаренных детей. Однако исследование показало, что среди четвероклассников упомянутый талант проявляется у 42% девочек, а среди 15-летних — почти у половины.
«Оказывается, данные очень искажены, и девочки гораздо реже попадают в отчеты школ. У мальчиков больше шансов, что их талант кто-то заметит», — утверждает Бичакова. — «Тем более жаль, что мы ничего не делаем с одаренными детьми. К сожалению, в области образовательной политики и подхода к их распознаванию у нас есть большие пробелы. Учитывая их потенциал, мы должны гораздо больше поддерживать этих детей и одновременно собирать данные, которые позволят нам оценивать системные меры».