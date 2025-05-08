В Чехии одаренными являются более десяти процентов детей. Однако система их игнорирует

Новости и статьи 8 мая 2025 19:30 199

В Чехии таких детей гораздо больше, чем предполагалось, показало новое исследование института IDEA. В то время как официальные данные Министерства образования говорят о всего 0,2% детей в начальной школе, текущие данные показывают, что их доля составляет от 10 до 13%. По европейским меркам Чехия входит в верхнюю треть по доле одаренных детей. Несмотря на это, дети часто проходят через систему образования, и никто не замечает их талант.