Карлов университет переманивает разочаровавшихся американских ученых
27 мая 2025
19:30
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Карлов университет решил воспользоваться ограничениями академических свобод и кампанией нынешней администрации США против ученых, которые не согласны с сокращением университетских бюджетов и политикой президента США Дональда Трампа.
Чешский вуз привлекает исследователей и студентов академической свободой и беспрепятственным доступом к рынку труда и утверждает, что с ноября прошлого года количество запросов, связанных с возможностью работы на чешской земле, увеличилось в три раза.
«Академическая свобода, независимые исследования и международное сотрудничество являются одними из основных ценностей, на которых стоит Карлов университет. Однако эти ценности не являются само собой разумеющимися, и мы знаем, насколько хрупкими они могут быть. Тем более мы ценим возможность разделить их с учеными и студентами из-за рубежа, которые ищут стабильную и открытую среду для своей дальнейшей работы», — сказала ректор Карлова университета Милена Краличкова.
Университет предлагает программы и конкурсы как для начинающих, так и для выдающихся научных работников.
Информация о скоординированном европейском плане по переманиванию умов и талантов возникла несколько недель назад. В связи с этим несколько европейских университетов уже открыли собственные программы по привлечению исследователей из США.
Однако, по словам ученых, местная академическая среда страдает от бюрократии и множества препятствий, связанных с получением грантов, необходимых, чтобы собрать команду и начать исследования. Об этом свидетельствует недавний случай с ведущим экспертом в области искусственного интеллекта (ИИ) Томашем Миколовым, который покинул Чешский технический университет именно из-за негибкости системы.
«Академическая свобода, независимые исследования и международное сотрудничество являются одними из основных ценностей, на которых стоит Карлов университет. Однако эти ценности не являются само собой разумеющимися, и мы знаем, насколько хрупкими они могут быть. Тем более мы ценим возможность разделить их с учеными и студентами из-за рубежа, которые ищут стабильную и открытую среду для своей дальнейшей работы», — сказала ректор Карлова университета Милена Краличкова.
Университет предлагает программы и конкурсы как для начинающих, так и для выдающихся научных работников.
Информация о скоординированном европейском плане по переманиванию умов и талантов возникла несколько недель назад. В связи с этим несколько европейских университетов уже открыли собственные программы по привлечению исследователей из США.
Однако, по словам ученых, местная академическая среда страдает от бюрократии и множества препятствий, связанных с получением грантов, необходимых, чтобы собрать команду и начать исследования. Об этом свидетельствует недавний случай с ведущим экспертом в области искусственного интеллекта (ИИ) Томашем Миколовым, который покинул Чешский технический университет именно из-за негибкости системы.