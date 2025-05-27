Карлов университет переманивает разочаровавшихся американских ученых

Новости и статьи 27 мая 2025 19:30 559

Карлов университет решил воспользоваться ограничениями академических свобод и кампанией нынешней администрации США против ученых, которые не согласны с сокращением университетских бюджетов и политикой президента США Дональда Трампа.